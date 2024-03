El PP veta la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez en la Asamblea de Madrid sobre sus bulos y amenazas contra elDiario.es

El PP ha vetado este viernes la comparecencia en la Asamblea de Madrid de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas querían preguntar a Rodríguez por los bulos que ha difundido sobre elDiario.es y El País, aludiendo falsamente a periodistas encapuchados y acosadores de vecinos de Ayuso, además de sus amenazas asegurando que iba a “triturar” a este medio hasta cerrarlo.

Los populares también han rechazado que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, detalle los contratos del grupo sanitario privado Quirón con la administración regional, y que interesan a la oposición por las relaciones que tiene con el novio de Ayuso, investigado por fraude fiscal.

“Nos dicen que no es un alto cargo y no puede comparecer”, ha criticado Fátima Bernardo, diputada y secretaria de Organización del PSOE madrileño, que ha anunciado, además, que los socialistas se personarán en la investigación judicial contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Rodríguez sí es alto cargo, según la propia página web del Gobierno regional, pero el PP opone que no tiene funciones “ejecutivas” sino de asesoramiento, y que por tanto no procede que dé explicaciones, según ha justificado el portavoz popular, Carlos Díaz-Pache.

La comparecencia de la consejera fue rechazada por inconcreta, lo que según la socialista Bernardo es un “movimiento muy raro” del presidente de la Asamblea, el popular Enrique Ossorio, para coartar “la libertad de llevar asuntos prioritarios” al Legislativo autónomo.

La petición de la comparecencia pedía textualmente, según leyó la diputada del PSOE, detallar las “actuales relaciones contractuales de Quirón con la Comunidad de Madrid. elDiario.es destapó la semana pasada que un directivo de Quirón, empresa que gestiona varios hospitales en la región, administra la empresa que compró las mascarillas del pelotazo de la pareja de Ayuso.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, acusó al PP, por su parte, de “privatizar la democracia” por vetar precisamente que la Asamblea pida las comparecencias de directivos del grupo sanitario. “Tienen un favorito tan descarado que es el colmo de las indecencias”, protestó.

El popular Díaz Pache alegó que la Asamblea “no está” para “traer a directivos de empresas para fiscalizar su trabajo en las empresas” y dijo que los tratos entre Quirón y González Amador no son suficiente motivo para reclamar la presencia de sus cargos.

