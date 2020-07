Se ha hecho esperar, pero la Comunidad de Madrid ya tiene su propia comisión para la reconstrucción, que en este se llamará de 'recuperación e impulso de la actividad económica y social'. Tras las primeras reticencias por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, todos los grupos de la Cámara regional tratarán de sacar adelante un acuerdo para la reconstrucción social y económica de la región más castigada por la pandemia en todo el país que ha sumado 70.000 casos confirmados y 8.427 fallecidos, sin contar a los fallecidos en las residencias de mayores que casi duplican la cifra de muertos.

Este miércoles, la comisión se ha constituido en la Asamblea de Madrid y será el PSOE quien la presidencia gracias a Vox. La formación de extrema derecha que lidera Rocío Monasterio en la Cámara regional ha facilitado votando en blanco que sea el diputado socialista Carlos Carnero quien presida la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid tras la crisis del coronavirus, en la que estará como vicepresidente en la misma Enrique Martínez Cantero (Ciudadanos) y Alberto Oliver (Más Madrid) como secretario.

"Curiosa manera de hacer frente a la izquierda dándole la presidencia y la mayoría de la mesa", ha lamentado este miércoles el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. También desde el partido en la Asamblea, César Zafra, ha criticado la decisión de Vox: "Hoy no ha pestañeado para darle al PSOE la Presidencia de la comisión de reconstrucción de la Asamblea de Madrid. Los abanderados de la pureza, ante el espejo", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado al PSOE de crear "un frente de izquierdas" y le ha pedido que deje a un lado los "sectarismos". "Nos sorprende que en esa comisión que PSOE proponía para aunar esfuerzos y trabajar todos juntos se haya hecho sin llegar a un acuerdo con PP y Ciudadanos", ha manifestado Serrano.

"Necesitamos que no haya sectarismos ni partidismos. Es un mal comienzo que el PSOE haya querido crear un frente de izquierda y que haya tenido para ello la colaboración de Vox", ha insistido el portavoz popular.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado que espera que la comisión constituida hoy dirima los asuntos "cruciales" para reconstruir la región y que con ellos se haga un "compromiso presupuestario". Gabilondo ha indicado que es una "buena noticia" para la ciudadanía el hecho de que en esta comisión se vayan a anteponer los problemas de la vida cotidiana "ante cualquier otra cosa".

"Agradezco a todos que hayan apoyado esta comisión. Ahora, lo que hay que hacer es creer en ella trabajar para abordar las cuestiones fundamentales. Me voy a dirigir a los escépticos: el escepticismo puede ser siempre un lugar de paso, pero no de residencia. No se puede estar representando a la voluntad ciudadana y empezar siempre por anular o sospechar", ha dicho Gabilondo, en referencia a Vox que ha manifestado que solo acudirá de "oyente" a las sesiones pero que no pactará con el PSOE de Pedro Sánchez.

De esta manera, la comisión echa a andar en la Asamblea de Madrid. Sus trabajos versarán sobre el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de Madrid ante la Unión Europea.