Rita Maestre confirma su candidatura a las primarias de Más Madrid para enfrentarse a Almeida

Rita Maestre ha confirmado este martes que está dispuesta a presentar su candidatura a las primarias de Más Madrid para enfrentarse con el alcalde y dirigente del PP José Luis Martínez-Almeida en las elecciones municipales de 2023. La portavoz del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de la capital ha desvelado en su canal de Telegram su intención de dar ese paso adelante, algo que era esperado en la formación que lidera Iñigo Errejón a nivel nacional. Lo ha hecho en un mensaje en el que se compromete a “recuperar el Ayuntamiento para la gente” y declara que quiere “ser alcaldesa de Madrid”.

Maestre ha acusado al regidor de haber “intentado en estos últimos tiempos destrozar el trabajo hecho durante el gobierno anterior con Manuela Carmena”. “El PP tiene un modelo de ciudad carca, anticuado, injusto. Desprecia a los barrios de Madrid y ha mantenido la ciudad paralizada y sin abordar ninguno de los retos de este siglo”, ha sentenciado.

De cara a su militancia y a sus potenciales votantes, Maestre se ha comprometido a hacer “todo lo que esté en su mano y más” para ganar las elecciones y “cumplir todas y cada una” de las medidas que proponga su partido en el programa . “Sé la enorme responsabilidad a la que me enfrento, sé todas las esperanzas que tenéis en el proyecto y lo haré”, ha dicho.

La portavoz de Más Madrid ha remarcado también su decisión en su perfil de Twitter, en donde ha destacado “haber vivido siempre en Madrid” y “haber pasado los últimos ocho años trabajando barrio a barrio, en el gobierno y en la oposición”. “Hoy doy un paso al frente: quiero ser la alcaldesa de Madrid, y me voy a dejar la piel. Con vuestra fuerza estoy segura de que vamos a volver a Cibeles”, ha asegurado.

Siempre he vivido en Madrid y he pasado los últimos 8 años trabajando barrio a barrio, en el gobierno y en la oposición. Hoy doy un paso al frente: quiero ser la alcaldesa de Madrid. Yo me voy a dejar la piel y con vuestra fuerza estoy segura de que vamos a volver a Cibeles. pic.twitter.com/twLibU4tvz — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 22 de noviembre de 2022

El proceso para presentar las candidaturas se abrió este lunes, y se prolongará hasta el 4 de diciembre. Serán 29 puestos para el Ayuntamiento de la capital y 40 para la Comunidad de Madrid. Todas las candidaturas municipales deberán contar obligatoriamente con un aval, fase que se desarrollará hasta el día 30 de noviembre, incluido. Según informa el partido, las listas municipales y a la Comunidad de Madrid se publicarán provisionalmente el 5 de diciembre, y se confirmarán el día 12. La campaña interna de los aspirantes se desarrollará del 13 al 18 de diciembre y la militancia votará entre el día 15 y el 18. El ganador o ganadora de las primarias se conocerá el 19 de diciembre y la presentación de candidatos tendrá lugar un día después.

Cada candidatura a ambas instituciones se presentará con listas abiertas, desbloqueadas, y serán rigurosamente paritarias. Las votaciones para las candidaturas a la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid se harán con el sistema Dowdall, método de proporción consistente en dividir el voto realizado a un candidato en función del lugar que ocupa en la lista. En el resto de ámbitos municipales se aplicará un sistema de listas abiertas por sistema mayoritario.

Las listas que salgan elegidas de este proceso tendrán que ser posteriormente completadas con los candidatos de Verdes-Equo u otras fuerzas políticas con las que Más Madrid firme acuerdos de coalición. No se descarta tampoco la inclusión de independientes.

Maestre ha adelantado que en su caso pedirá el aval a su candidatura a la Ejecutiva y ha agradecido el apoyo y la fuerza que militantes y simpatizantes le han dado. “El apoyo y fuerza que me habéis dado en cada acto, en cada barrio, cuando nos hemos encontrado paseando por las calles de Madrid, me han llenado de fuerza para dar un paso al frente.” “Me gusta Madrid. Me gusta escuchar a los vecinos, conocer sus demandas y pensar en común propuestas para mejorar Madrid. Me comprometo a recuperar el Ayuntamiento para la gente de la ciudad”, ha afirmado, insistiendo en que su objetivo es “que Madrid sea una ciudad más saludable, amable, con menos desigualdades, más verde. Una ciudad moderna e inclusiva”.