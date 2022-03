El Quijote más pequeño del mundo y 'La biblioteca de Liliput'

Un total de once vitrinas con mil libros en miniatura dan vida al Centro Comercial Shooping de Madrid desde este jueves 10 de marzo, con una presentación a todo visitante interesado a viajar desde el siglo XVIII al mismo presente. Composiciones artísticas a escala que recrean escenas de relatos, cuentos y narraciones populares y muestras de facsímiles de los libros de horas más pequeños que existen, como el de Lorenzo de Médici, Las misas de San Francisco y Santa Ana (códice más pequeño que se conserva en la Biblioteca del Vaticano) o el pequeño devocionario del Museo Arqueológico de Madrid, o incluso algunas páginas manuscritas originales procedentes de códices de pequeñísimo formato se encuentran entre las propuestas que La biblioteca de Liliput expone hasta el 10 de abril.

Además, se exponen ejemplares de los libros más pequeños del mundo, el texto completo de Estudio en escarlata de Conan Doyle, en una sola lámina, y otras curiosidades en torno al mundo del libro y el miniaturismo.

Susana López del Toro, periodista y comisaria de la exposición cuenta con la mayor colección mundial de miniaturas vinculadas al mundo del libro y la literatura: "La curiosidad por saber el origen y el por qué se hacían libros tan pequeños, me llevó a investigar, estudiar y buscar las ediciones en miniatura por todo el mundo y, casi sin darme cuenta, he terminado con un fondo de 4.000 ediciones en miniatura, que he encontrado en librerías de viejo y de bibliofilia de diferentes países, en subastas, salones o ferias especializadas".

Un lugar destacado en la exposición lo ocupa un ejemplar de Don Quijote inscrito en el Libro Guinness de los Récords, por ser la edición de la obra cumbre cervantina más pequeña del mundo. Otro foco especial de la exposición lo ocupa un micro libro de casi dos milímetros que se aloja en el hueco de una moneda y un poema manuscrito en la propia cabeza de una cerilla. Otro manuscrito, para sorpresa de sus visitantes, se encuentra en un grano de arroz, aunque no llega a hacer sombra a aquellas obras impresas del siglo XIX, u otro, con caracteres chinos, en un grano de arroz. Pero el bloque más importante de la exposición lo componen las obras impresas del S. XIX, que fue una de las épocas doradas de la edición en miniatura.

Los dioramas están elaborados con todo tipo de materiales provenientes de objetos estropeados o sobrantes de otros trabajos a escala real. Cualquier material al alcance parece ser el ingrediente perfecto para dar vida a este proyecto, desde botones, sacapuntas, bisutería rota, palillos de madera, hasta cartoneras de huevos y viejos retales de tela que, con un poco de ingenio y habilidad, reproducen en la escala perfecta estas recreaciones.

Asimismo, los visitantes de esta exposición gratuita también podrán ver un scriptorium medieval; una reproducción del estudio de Sherlock Holmes y del dormitorio de madame Bovary; una biblioteca con 300 micro libros impresos y legibles, y el mini universo de El principito, de Alicia en el país de las Maravillas o el de la popular figura de Mary Poppins, entre otros.