Alarma entre los vecinos del Retiro por un concierto del Ayuntamiento el día de San Isidro: “No hay respeto”

El Parque del Retiro es uno de los parajes más atractivos y característicos de Madrid, por lo que es lógico que cualquier evento cultural sueñe con desarrollarse en un espacio así. Sin embargo, la importancia de conservar sus valores naturales de flora y fauna lleva décadas poniendo coto a estas actividades, con pocas excepciones. Este lunes 15 de mayo a las 22.00, con motivo de San Isidro, se producirá una de ellas debido a un concierto de Zarzuela Monumental en el Estanque Grande.

Organizado por el propio Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida, los trabajos de preparación e instalación de altavoces o focos de luz se llevan produciendo con varios días de antelación. La barandilla del lago ha sido vallada para proteger estos elementos. Así, los transeúntes no pueden asomarse de cerca al agua, en una de las estampas más tradicionales del lugar. El escenario está montado en el propio Monumento a Alfonso XII.

El presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, Javier de la Puente, muestra su preocupación en declaraciones a Somos Madrid: “El Parque fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021, como parte del Paisaje de la Luz. Lo que no podemos hacer es convertirlo en un espectáculo, no hay respeto”.

De la Puente explica la afectación que una actividad de esta índolo puede tener en “las aves que habitan un entorno que debe ser cuidado”: “Se van a espantar. Están colocando una serie de aparatos que van a soltar muchísimos decibelios, se ahuyentarán hasta los preces. Es una barbaridad”. Recuerda en este sentido que ya lograron que la Feria del Libro, a la que quieren “mucho”, dejase de poner música durante su celebración.

“El año pasado ya hubo un evento similar”, defienden fuentes del Área de Cultura del consistorio madrileño en declaraciones a este medio, en referencia a la interpretación de Carmina Burana que el Coro Nacional de España llevó a cabo el pasado agosto en el mismo enclave de El Retiro. “El evento cuenta con todos los permisos pertinentes”, añaden desde la delegación que dirige Andrea Levy.

Críticas al auge de motos y patinetes eléctricos en el Parque

Para Javier de la Puente, en cambio, es urgente cuidar con más ahínco un Retiro “cada vez más deteriorado”. No entiende que desde que fue declarado Patrimonio Mundial no se haya reforzado su protección, sino más bien todo lo contrario: “No se puede consentir que accedan como si nada motos o patinetes eléctricos, o que se celebren fiestas y festivales. Nos lo cargamos”.

Desde su organización reivindican igualmente actuaciones para restaurar “unos monumentos en su mayoría deteriorados y sin presupuesto para arreglarlos”. De la Puente lamenta además que El Retiro pierda parte de su esencia natural o histórica para acercarse a las personas sin que esto repercuta tampoco en un impulso de la accesibilidad: “Hay rampas o escaleras que dificultan el tránsito para muchas personas con discapacidad”.

Mientras, denuncia, “los mismos patinetes que no pueden circular por las aceras atraviesan el Parque”. A esto se suma ahora el temor por unos conciertos “que no se veían desde la época de Felipe IV y sus naumaquias”. Claro que, como recuerda este apasionado del pulmón verde madrileño, “entonces no tenían altavoces”.