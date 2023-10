El Ayuntamiento de Madrid aprueba por unanimidad dedicar un homenaje público a Ramón Lobo

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad conceder un homenaje al periodista y escritor Ramón Lobo. La propuesta, que parte del grupo socialista, ha contado además con el apoyo de los concejales de PP, Más Madrid e incluso Vox.

La edil Emma López ha expuesto en Cibeles la proposición, a través de la que se busca bautizar un espacio público de la capital como tributo al corresponsal de guerra. López ha sugerido que se llame “Ramón Lobo” a un banco público, una tradición muy extendida en Reino Unido (país del que procedía la madre del autor).

Al margen de esta decisión, se llevará a cabo además la instalación de una placa conmemorativa en la fachada del último domicilio de quien también fuera columnista en elDiario.es, situado en la céntrica calle Fuentes. Por otra parte, la Imprenta Municipal editará una recopilación de sus columnas periodísticas más destacadas, en colaboración con aquellos periodistas amigos que voluntariamente acepten el encargo.

Todos los partidos representados en el consistorio madrileño han apoyado la iniciativa, aunque desde Vox aseguran que “cuando la izquierda propone homenajear a alguien lo primero que uno piensa es que esa persona también era de izquierdas, y efectivamente este es el caso, Ramón Lobo insultaba a Vox en sus redes sociales”. Emma López ha defendido sin embargo las numerosas cualidades del periodista: “Una bondad que se trasladaba a cada una de las cosas que escribía. Hacía amigos allá donde iba con una mirada cómplice y picarona, con un sentido del humor que le hacía salir con una sonrisa de los momentos más difíciles y con unos infinitos chistes malos con los que era imposible no reírse. Decía que la realidad estaba en la gente corriente, estaba en los perdedores y en sus historias”.

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado de Lobo su “inteligencia, socarronería y sentido del humor”, palabras que han sido seguidas por un anuncio de cara a futuros homenajes a otras personalidades. Así, la Junta de Gobierno “abrirá una línea de reconocimiento a otras personas que se han ido muy recientemente”, entre quienes se encontrarían el escritor Fernando Sánchez Dragó o la artista María Jiménez. Según la concejala popular todas ellas son figuras “que influyeron en la vida cultural y social de Madrid, igual que lo hizo Ramón Lobo”.

Periodista, escritor, futbolero y optimista

Nacido en Venezuela, Ramón Lobo se trasladó con su familia en Madrid antes de cumplir los 5 años. El periodista cubrió guerras y conflictos como la Guerra de los Balcanes, la de Irak o la de Sierra Leona para el diario El País durante dos décadas. Posteriormente, firmó colaboraciones con diferentes medios, incluido elDiario.es, donde entrevistó a personajes como Antonio Escohotado, Nicolás Sartorius, José María García o El Gran Wyoming.

Publicó los libros El héroe inexistente (Aguilar, 1999), Isla África (Seix Barral, 2001), Cuadernos de Kabul (RBA, 2010), El autoestopista de Grozni y otras historias de fútbol (Libros del KO, 2012), El día que murió Kapuściński (Círculo de Tiza, 2019) y Las ciudades evanescentes (Península, 2020). Su fallecimiento, que se produjo el pasado 2 de agosto a sus 68 años, llegó cuando se encontraba ultimando una obra final, que llegará a las librerías de manera póstuma.

En el programa de la Cadena SER A vivir que son dos días, del que era colaborador, Lobo anunció en octubre de 2022 que se retiraría durante un tiempo para centrarse en la recuperación de dos cánceres simultáneos pero no relacionados que le habían sido detectados. “Tengo un problema médico que se llama cáncer, una palabra que mucha gente tiene miedo de pronunciar pero yo la voy a pronunciar porque así me siento acompañado. No tengo miedo a decirla”, sentenció ante el micrófono de la emisora.

Después habló en términos futboleros, como gran aficionado del Real Madrid que era: “Soy optimista, lucharé hasta el último minuto”. No obstante, también se sentía próximo al Atlético de Madrid, por lo que quiso aludir a una frase de Diego Pablo Simeone: “Partido a partido, semana a semana”. Su próximo encuentro será con las calles de Madrid, la ciudad en la que se refugiaba antes de salir a contar de nuevo los horrores del mundo.