El Ayuntamiento de Madrid tiene más de mil recibos del IBI sin devolver por error informático: “El dinero entra pero no sale”

En 2020, David Jiménez decidió dividir de manera horizontal su casa familiar. La nueva distribución supuso un cambio en la referencia catastral, ya que el edificio, que contaba con dos plantas y un garaje, quedó dividido en tres viviendas independientes. Así lo notificó a la Agencia Tributaria de Madrid, donde después de un largo proceso burocrático le confirmaron que se había efectuado el cambio correctamente. Meses después, cuando recibió el primer cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) una vez hecha la modificación catastral, el recibo continuaba haciendo referencia a la antigua disposición de la vivienda.

Esto ocurrió durante casi tres años, hasta que en 2023 pagaron por primera vez el IBI de cada piso por separado. Al poco tiempo recibió una carta municipal que le reclamaba los impuestos de 2020, 2021 y 2022 que no había pagado a nombre de la referencia catastral nueva. “En ningún momento nos avisaron de que había algo mal, continuaron pasando los recibos con la distribución anterior y yo estuve pagando religiosamente”, cuenta David.

En la carta, el Ayuntamiento reclamaba el IBI impagado durante tres años, aunque sí que estaba abonado con el conjunto del edificio y no por separado. Así que pidió cita municipal y en una oficina destinada a la atención de los contribuyentes le informaron de que, efectivamente, se trataba de un error y le recomendaron pagar el IBI de los tres ejercicios anteriores con la referencia catastral nueva y solicitar una devolución de los que habían cobrado por error.

“Yo hice caso a lo que me dijo la funcionaria que me atendió, pagué de nuevo y quedé a la espera de que me devolvieran mi dinero”, explica David. La cifra total ascendía a 2.400 euros. Casi un año después de reclamarlos no ha recibido ningún ingreso en su cuenta con la devolución correspondiente.

"El Ayuntamiento me debe 2.400 euros"

Su caso es tan solo uno de los más del millar que acumula la Agencia Tributaria madrileña. O, al menos, así se lo han hecho saber a David cada vez que ha intentado reclamar su dinero: “Hay una funcionaria que me coge el teléfono siempre que llamo para preguntar y me dice que hay un problema con una aplicación informática que no tiene operativa la opción de devolución, que llevan casi dos años así y que cuando preguntan a sus superiores no les dicen nada y hay como mil expedientes parados”.

La desesperación ciudadana es cada vez más evidente, aunque desde el Ayuntamiento de Madrid restan importancia a la situación. El jueves pasado, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa dio cuenta de las reclamaciones que había recibido este año el Consistorio y las cuestiones que más problemas acumulaban. Según el informe presentado, en lo que respecta al ámbito tributario, el IBI es el asunto del que reciben mayor número de reclamaciones, aunque aseguran que tan solo se tratan de 391, frente a las 443 del mismo periodo del año anterior.

Estos datos contrastan con la versión de los afectados, que llevan esperando varios años para recuperar un dinero que depositaron por error del Ayuntamiento y que en algunos casos asciende a más de 2.000 euros. David, al igual que otros tantos ciudadanos ha sido víctima de este desajuste tributario vigente desde diciembre de 2022. Este periódico ha consultado fuentes del Área de Economía, Innovación y Hacienda para conocer si realmente hay tantos casos similares al de David, a lo que responden que “no hay ningún problema generalizado de falta de devoluciones”.

Aseguran que “las devoluciones, tanto de oficio, como a instancia de parte, son un procedimiento habitual en la gestión tributaria”, aunque el testimonio de David y otros afectados no demuestra lo mismo. Además, consideran que “en 2,2 millones de recibos, la incidencia es muy residual y afecta a devoluciones fruto de la propia dinámica inmobiliaria”.

Desde el Consistorio aseguran que “se está trabajando en ello y la resolución de los expedientes de devolución de ingresos se realiza guardando el orden de presentación de los mismos”, pero David lleva más de un año para recuperar su dinero y todavía no ha recibido noticias.

Un fallo en la aplicación, el desencadenante

La funcionaria a la que David contacta de vez en cuando para comprobar cómo avanza el asunto, le ha confirmado en numerosas ocasiones que todo se debe a un error en la aplicación a través de la que se gestiona todo, una cuestión a la que el Ayuntamiento no hace referencia en ningún momento. “Siempre me dice lo mismo, que llevan dos años sin hacer devoluciones del IBI porque un problema informático no les deja acceder a esa opción y yo me pregunto si todo el mundo que está en la misma situación que yo se habrá enterado de esto o habrá reclamado”, relata David.

Los trabajadores se enfrentan a diario a situaciones incómodas en las que tienen que lidiar con el malestar de los ciudadanos, pero no son capaces de dar una respuesta a lo que ocurre: “Cuando preguntan internamente al Ayuntamiento siempre les dan largas. Los superiores les dicen que ya lo arreglarán, que no hay prisa, que no es una prioridad ahora. Y ahí siguen, acumulando ya mil casos”.

Emma López, concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, explica que “el problema viene de lejos” y que todo han venido por “lanzar una aplicación de la que dependen 1.500 millones de euros sin probarla”. La edil no entiende cómo no puede existir una opción tan esencial como la de las devoluciones y resalta que “el dinero entra, pero no sale fácil”.

Desde el grupo de la oposición consideran que el Ayuntamiento “se aprovecha de que Madrid es muy grande” para llevar a cabo este tipo de “escándalos”. Respecto a los datos publicados por el Consistorio sobre sugerencias y reclamaciones la semana pasada, la concejala apunta a que todo se debe a un problema de desconocimiento. “La gente se queja en su casa, pero no pone reclamaciones porque ni siquiera saben asumen que si les viene un recibo estará bien”.

Muchos madrileños rechazan la opción de iniciar un proceso de reclamación en estos casos porque no cuentan con las herramientas necesarias ni con el conocimiento tributario suficiente, algo que López incrimina al Ayuntamiento: “Trabajan bajo la ley del silencio y no informan a los ciudadanos de lo que deben hacer en estos casos, ni siquiera les notifican cuando hay un problema por su parte. Te exigen un trámite burocrático bestial cuando es su culpa”.

El PSOE ha solicitado varias veces que el Consistorio inicie una campaña de concienciación tributaria, pero nunca ha salido adelante. Con mayor información -aseguran- los ciudadanos podrían atajar más fácilmente este tipo de situaciones que resultan tan tediosas y que en ocasiones generan miedo: “A la ciudadanía le asusta mucho tener que relacionarse con la Agencia Tributaria y no dan el paso de reclamar porque se piensan que vana meterse en problemas”.

La edil remarca que lo peor de todo es que no es posible ni siquiera contrastar la información y los casos similares al de David que hay abiertos: “Si hubiera datos por lo menos tendrían la situación controlada, pero no saben la dimensión del problema”. El caos se va agrandando poco a poco y después de tres años con estas dificultades para gestionarlo, la situación es cada vez más insostenible.

Dos mandatos de problemas tributarios

La crisis tributaria que sufre la capital viene de lejos. Los problemas con las devoluciones y la aplicación son solo la punta del iceberg. A principios de 2023, Somos Madrid se hizo eco de miles de recargos indebidos y del retraso en el cobro de los recibos del IBI durante varios trimestres. Aunque el Ayuntamiento dio por superado el caos, la situación no ha mejorado.

Las familias numerosas, que podían optar a una bonificación, todavía siguen esperando que el Ayuntamiento les devuelva lo que les prometió. Son 36.000. El Consistorio considera que una cantidad tan pequeña de personas no suponen un motivo de alarma cuando son más de dos millones de personas las que pagan el IBI en Madrid, pero lo que para el Gobierno municipal resulta ínfimo, para cualquier ciudadano es algo grande.

A los grupos de la oposición les escandaliza que después de varios años y dos mandatos no haya habido ninguna mejora. De hecho, como consecuencia directa de este desajuste tributario, Más Madrid y PSOE pidieron la sesión plenaria de enero de 2023 el cese de la directora de la Agencia Tributaria. Con los votos a favor de Más Madrid, Grupo Mixto y Partido Socialista, los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, y la abstención de Vox, la moción fue aprobada. Pero no se llevó a cabo, porque las votaciones en el pleno no son de obligado cumplimiento para el Consistorio.