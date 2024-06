El Ayuntamiento de Madrid reconoce que autoriza partidos de los Bravos como “espectáculo” y no hay licencia deportiva

El área de Deportes municipal está autorizando los partidos de la liga de los Madrid Bravos a través de la Ley de Espectáculos. Lo reconoció este martes la delegada Sonia Cea, en respuesta a preguntas del PSOE sobre la cesión sin coste a esta franquicia de fútbol americano del Estadio Vallehermoso durante los próximos cuatro años.

Los socialistas llevaban esta cuestión a la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes, después de descubrir que el Ayuntamiento había cedido el a una empresa privada hasta 192 días un estadio dedicado hasta ahora al atletismo, según un convenio que hasta ahora no se había hecho público y cuyos detalles eran publicados en Somos Madrid.

“Madrid Bravos no cuenta con la autorización preceptiva para la celebración de esta competición no oficial”, le echaba en cara a Cea la socialista María Caso, asegurando que lo había confirmado el director General de Deportes de la Comunidad de Madrid el pasado miércoles en la Asamblea de Madrid. También lo había hecho antes el Gobierno regional en una respuesta por escrito. “Sin esta autorización se está incumpliendo la Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid”, advertía.

La delegada del Ayuntamiento de Madrid confirmaba que los partidos de los Bravos no estaban siendo tratados como competiciones deportivas, porque el fútbol americano “no está considerado como un deporte profesional por la Ley del Deporte” y la European League of Football (ELF) no se regía por ningún acuerdo federativo. Por ello considera que “la Comunidad no tiene que dar autorización” y que el consistorio autorizó el primer partido a través de la Ley de Espectáculos.

El PSOE advierte que este modo de hacer está incumpliendo la normativa autonómica y el propio convenio firmado con el Ayuntamiento, “lo que justificaría su rescisión”, añaden. Además, recuerdan que al no contar con dicha autorización, los jugadores no cuentan con seguro en la práctica de los partidos, ni licencia federativa, ni aplicación de los preceptos de la legislación de la lucha contra el dopaje.

Durante la comisión, María Caso recordó que el convenio incluye “una cesión gratuita por cero euros de un espacio deportivo municipal a una sociedad mercantil que está vendiendo entradas para los partidos en Ticketmaster que van desde 40 hasta 149 euros”. Cea le corrigió: “No es una cesión gratuita, es una cesión sin prestación económica. Es un convenio, como muchos de los que realizamos en Madrid, con una cesión de espectáculos a cambio de un sponsor y determinadas acciones para la promoción deportiva, como se van a realizar en los posteriores meses”.

Hasta el momento, los Madrid Bravos no han incluido el logo del Ayuntamiento de Madrid en sus comunicaciones, como marca el convenio para justificar la esponsorización del trato. El acuerdo, además, no recoge ningún detalle concreto sobre las acciones para la promoción deportiva citadas por la delegada. El anuncio de la sede de Vallehermoso fue hecho por los Bravos hace un mes, mientras que el Gobierno de Almeida no ha publicado aún ninguna nota de prensa anunciando el convenio.

Durante sus explicaciones, Sonia Cea aseguró que no se le negó el campo a la Federación Madrileña para celebrar sus partidos y confundió su petición con la de la Federación Nacional, que celebró el pasado 4 de mayo su final de Liga. La madrileña, por su parte, había pedido en abril disputar las finales de flag football, algo que prohibió el departamento de Cea.

“Estamos dando entrada a un nuevo deporte en Madrid, esperemos que tengan muy buen hacer en la liga y que puedan traer muchos éxitos deportivos a la ciudad”, concluyó la delegada sin prestar atención a las acusaciones socialistas de “maltrato” del deporte.

Cinco partidos más este verano

María Caso aseguró que con este convenio no sólo no está fomentando el deporte base sino que “lo están maltratando porque desprestigian a la Federación como interlocutor y garante legítimo de los derechos de los deportistas”. “Y también lo maltratan porque permiten el perjuicio causado al atletismo”, apostilló. Por todo ello, “porque se está incumpliendo la normativa autonómica y el propio convenio, porque incluso la Comunidad de Madrid reconoce que esto tiene más pinta 'de actividad privada sujeta al contrato jurídico mercantil' que de competición deportiva, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a resolver el convenio y defender los intereses de los madrileños, de su deporte base y de sus federaciones”.

Los Madrid Bravos tienen previsto disputar el próximo 29 de junio su próximo partido en Vallehermoso, contra el Rhein Fire Dusseldorf, el 6 de julio recibirán a los Frankfurt Galaxy y el 21 de julio a los Paris Musketeers. Además, el 27 julio se enfrentarán a los Cologne Centurions y el 3 de agosto cerrarán la liga regular contra Hamburg Sea Devils.

Para la socialista María Caso se trata de “una liga privada, un espectáculo”. “Lo miren por donde lo miren es un escándalo. Si son patriotas deberían dar marcha atrás por una cuestión de Estado de Derecho y por defensa del interés general”, ha demandado. “El PSOE no me va a dar lecciones y menos de patriotismo”, contestó Cea.