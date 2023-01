Metro de Madrid, la escalera rota de Artilleros y la campaña sobre accesibilidad: “Que se lo digan a mis rodillas”

Decenas de menciones a Metro de Madrid recorren Twitter con un mismo mensaje: “Las escaleras de Artilleros siguen estropeadas”. Más de un año de quejas diarias que se han incrementado desde finales de diciembre por la aparición de una nueva campaña publicitaria que ha despertado la polémica.

Después de bajar varios tramos de escalera andando, una viajera se topa en el andén con un cartel que reza lo siguiente: “En Metro hay una cosa indiscutible. Que Metro es cada vez más accesible”. A la frase le acompaña la imagen de un joven en silla de ruedas. Seguidamente @Loreley61 saca su móvil y escribe un tuit: “Acceso cerrado 15 días y no se ve a nadie trabajando, eso sí, al llegar al andén vemos la publicidad de que el metro es accesible, que se lo digan a mis rodillas”.

@metro_madrid las escaleras mecánicas de Artilleros siguen estropeadas después de haber tenido el acceso cerrado 15 días y no se ve a nadie trabajando. Eso sí, al llegar al andén vemos la publicidad de que el metro es accesible, que se lo digan a mis rodillas 😡@SufridoresMetro pic.twitter.com/nw4I3g0Flx — M.ª Ángeles 🇪🇸🏳️‍🌈 (@Loreley61) 19 de enero de 2023

Metro de Madrid responde: “Si no hay contratiempos mañana estarán en funcionamiento”. Cuatro días después se repite la escena, escaleras mecánicas paradas en subida y bajada. Otra usuaria del suburbano se lanza a preguntar: “Hemos empezado el año con las escaleras mecánicas de la estación de Artilleros estropeadas. ¿Se sabe cuándo van a arreglarlas?”. Respuesta inmediata: “Intentamos agilizar siempre estos trabajos, pero las instalaciones con más uso también sufren más desgaste”.

Buenos días @metro_madrid, hemos empezado en año con las escaleras mecánicas de la estación de Artilleros de la línea 9 estropeadas, se sabe cuando van a arreglarlas? Y lo más importante, van a durar más de una semana funcionando?? — Lorena (@Lorena35042238) 23 de enero de 2023

Una réplica se suma a esta conversación: “Hay estaciones con mucho más flujo de viajeros y siempre funcionan o la reparación es en menor tiempo”. Silencio de Metro mientras en su bandeja de notificaciones se repiten constantemente mensajes de este tipo. Una vecina del distrito de Moratalaz invita amablemente a que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Transportes, David Pérez, “dejen los coches oficiales y se muevan en Metro”. La invitación por ahora no ha sido aceptada.

Sra. @IdiazAyuso y Sr. @davidperez les invito a ambos que dejen los coches oficiales y se muevan en @metro_madrid .

Yo pago unos impuestos para tener las escaleras del metro en funcionamiento, no que en Artilleros ningún día funcionan las escaleras. Es una vergüenza. — Ángela Rojo (@AngelaRecupera) 2 de enero de 2023

La misma vecina relata que señores mayores con bastones tuvieron que subir andando varios tramos de escaleras y vuelve a dirigirse a Ayuso: “Cómo tiene el metro y se gasta dinero en poner en las paradas que a ella le conviene música. Menos música y más arreglo de escaleras”. Intentando quitar hierro al asunto, otra usuaria le responde: “¿Que hay música? ¡Ahora me entero! O me ponen a Malú o me quejo”.

Entre ellos se consuelan, no queda otra, las escaleras no funcionan y hay una vecina con muletas. A problemas, soluciones: “Si hace falta te cojo en brazos, lo único es que bajaremos rodando las dos”. Una pizca de humor entre tanto dramatismo a la espera de que se solucione de una vez el problema.

Si hace falta te cojo en brazos, lo único que bajaremos rodando las dos.

Si hija en Sevilla, Sol y Ópera, hay música en las estaciones. No sé si en alguna más.

Menos música y más mantenimiento de escaleras. Y Malú no te ponen hay música clásica y villancicos. — Ángela Rojo (@AngelaRecupera) 2 de enero de 2023

Metro de Madrid es optimista. En su página web indican que las escaleras mecánicas se encuentran fuera de servicio en el tramo del vestíbulo Pico de los Artilleros a el distribuidor de andenes por unos trabajos de reparación que finalizarán el lunes 30 de enero. Incredulidad entre los usuarios de esta estación que ya han pasado por una larga lista de obras de mejora, cierres de accesos y reparaciones.

Algún día llegará el ascensor, que también es un foco de polémica. En 2021 adornaron el andén con un cartel en el que aparecía uno de los ascensores de Sol y una mujer con silla de ruedas. Un año y varios meses más tarde se repite la misma escena: “La publicidad del metro de un niño en silla de ruedas, precisamente en Artilleros, es de vergüenza inmensa”.

Gente de @metro_madrid, como podéis tener la poca vergüenza de poner este cartel en una estación como Artilleros que no tiene ascensor? Este metro no está abierto a todos? 🤷🏻 pic.twitter.com/q1rLeBvUsa — The Phenomenal (@Draco_Kun) 12 de junio de 2021

Para los usuarios de esta estación montarse en el Metro es toda una hazaña al nivel del mismísimo Indiana Jones. Un día se enfrentan al cartel de “acceso cerrado”, otro bajan las escaleras a toda velocidad como si estuviesen en una carrera y de vez en cuando el metro les deja tirados o la estación se llena de humo. A veces pasa todo a la vez. Bienvenidos a la aventura de uno de los metros “más accesibles del mundo”, bienvenidos a la historia interminable.

2021:

Buenos días @metro_madrid hasta cuando va seguir ocurriendo esto en metro de Artilleros? Todo el tiempo se daña las escaleras mecánicas hay gente con movilidad reducida y ancianos. Los usuarios estamos cansados de esta situación hagan algo pic.twitter.com/4d5T6laZjo — Samuel (@SamuelFerrante_) 19 de noviembre de 2021

2022:

@metro_madrid Cerrar una semana dos accesos al metro de Artilleros por obras de mejora...

Las mejoras: pic.twitter.com/l3EeQj2dNv — Mónica García Moreno (@MGarciaMoreno) 20 de diciembre de 2022

2023: