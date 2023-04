El 'búnker' de Plaza de España sigue inutilizado año y medio después a la espera de convertirse en una cafetería

Cuando la reforma integral de Plaza de España finalizó y el enclave se abrió al público en noviembre de 2021, de entre todos los cambios una nueva construcción llamaba especialmente la atención de los viandantes. Una especie de seta alargada, achatada y verde se situaba a un lado del lugar, en el costado que da con Princesa. La única pista al respecto era el nombre incrustrado sobre la figura: Café de Cervantes, con el adjetivo futuro delante.

Ese futuro se alarga ya hasta el año y medio. No hay por el momento más novedad que el estancamiento. El plan inicial era que el establecimiento se integrase en los jardines del entorno, según fuentes del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, aunque de momento esta idea se ha quedado en el color de la fachada. El objetivo, según adelantaron desde dicha delegación municipal a Europa Press, era colocar plantas trepadoras con flores en su estructura de rejilla, de forma que esta colorida estampa recubra todo el exterior.

Sin embargo, nada más se ha sabido ni sobre estas modificaciones estructurales ni sobre el lanzamiento del servicio. Desde el Ejecutivo municipal trasladan a Somos Madrid que “la cafetería de Plaza de España saldrá a licitación próximamente”. La encargada de sacar los pliegos adelante será la Junta de Moncloa-Aravaca, la misma que convirtió la plaza en un recinto ferial para permitir el consumo de alcohol en sus mercadillos durante cualquier época del año.

Fuentes municipales avanzan que “hasta ahora se han elaborado los pliegos y recabado los informes necesarios, teniendo en cuenta que el servicio que se va a prestar incluye el ajardinamiento de la cubierta y su mantenimiento durante la duración de la explotación”. De momento mantiene el espacio que presentaba ya en la apertura, muy comentado en su momento.

La cafetería de la Plaza de España parece un sándwich de Rodilla que ha pasado 5 días fuera de la nevera. pic.twitter.com/62NUkJl0Lt — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) 22 de noviembre de 2021

La nueva cafetería de Plaza de España es un claro homenaje a los Teletubbies pic.twitter.com/LrLhChTolR — ıʌɐſ🥭 (@JavierPardoBlas) 22 de noviembre de 2021

La mayoría de turistas que atraviesa la zona desconoce a qué se destinará el edificio y no entiende muy bien su estética. Transeuntes locales, incluso personas que viven en los alrededores, se preguntan lo mismo. “Si no fuera por el letrero me podría pensar cualquier cosa”, comenta Pablo, que reside a pocos metros de la céntrica plaza. Espera que las incógnitas se despejen con los últimos retoques y la apertura, aunque en general se muestra receloso ante el planteamiento de colocar un negocio así dentro del recinto: “No acabo de entenderlo”.

Cafetería frenada ante el avance del feriódromo

Entre tanto, se han continuado desarrollando trabajos en la plaza para pulir o mitigar los puntos más criticados de las obras. Aunque la mayor noticia ha sido la controvertida y continua conversión del espacio en un feriódromo. Durante esos meses en los que la anunciada cafetería ha quedado en un limbo, los 4.000 metros cuadrados de superficie de Plaza de España han albergado hasta cinco festivales por temporada y eventos puntuales debido a los cuales más de la mitad del tiempo se encuentre alquilada a empresas privadas, según datos recopilados por este diario.

Ferias navideñas, veraniegas, por el Día del Libro, cines de verano o auténticos festivales de música que despertaron grandes protestas entre residentes por las molestias sonoras, espaciales o de residuos. Aunque el avance del feriódromo se ha frenado ya ante la oposición vecinal. El consistorio que lidera José Luis Martínez-Almeida anunciaba a finales de marzo su renuncia a celebrar en Plaza de España el Festival Cervantino, que iba a alquilar el centro del espacio del 31 de marzo al 23 de abril. No obstante, ya hay otro programado a partir del 5 de mayo con motivo de San Isidro.