Amadrid.com, la plataforma de compras española que apoya el comercio local

Competir con grandes superficies es complicado pero no imposible. Los pequeños comercios echan mucha imaginación y tiran de audacia y cercanía para conquistar a cada posible cliente que entra en su tienda -ya sea física u online-. Pero lo cierto es que no siempre es suficiente y como decían en Fuenteovejuna, lo mejor es ir “todos a una”. Y con este pensamiento ha nacido amadrid.com, una plataforma española que pretende unir a pequeños y medianos comercios en un solo sitio. Una forma de aunar fuerzas y fomentar una compra local y sostenible.

¿Qué podemos esperar de amadrid.com?

«Amadrid.com es un mercado de toda la vida, pero online. Es la versión digital de pasear viendo tiendas. Nuestro objetivo es conseguir que una de cada diez búsquedas que se hacen en Amazon, se realicen en nuestra plataforma. Esto querrá decir que uno de cada diez consumidores es consciente de la importancia de realizar una compra más sostenible y local», explica Ángel Maldonado CEO de Empathy Holdings, empresa propietaria de amadrid.com.

La clave de esta nueva iniciativa está en cambiar el paradigma del consumo masivo, desenfrenado e inconsciente. Compramos en grandes compañías extranjeras porque nos bombardean a publicidad y rebajan los precios, pero muchas veces a costa de la calidad y del medioambiente. Para las pequeñas y medianas empresas es muy difícil competir con ellos al no disponer de los medios, pero con una plataforma pensada para que todas las tiendas locales se puedan unir, la competición se hace más justa y sostenible.

Amadrid pone a disposición de las tiendas el buscador avanzado de Motive.co. Gracias a su tecnología y sus constantes avances con la IA, la experiencia del comprador será más fluida, intuitiva, privada -no utiliza cookies-y, cómo no, acertada. Un gran paso para la democratización de las tecnologías entre las tiendas más pequeñas que no suelen tener acceso a ellas.

Otro punto a destacar de esta nueva plataforma respecto a otras como Amazon, es que amadrid.com no cobra porcentaje sobre las ventas a las tiendas. «Ofrecemos un espacio común. Cada comprador vive la experiencia y la entidad de cada tienda, pero puede buscar a través de todas. El comprador decide cómo y dónde realizar la compra -online o física- y el 100% del importe va íntegro a la tienda», afirma Ángel Maldonado.

Algunos de los comercios que ya se han unido para fomentar una compra más sostenible y local en Madrid son la sastrería y marca de ropa masculina, Old Jeffrey; la tienda de puericultura, Silbetika; el comercio de compra y venta de vinilos, La Negra; o las tiendas de cosmética, maquillaje y cuidado personal, Clarel, entre otras muchas. Todas ellas tienen una misión muy clara: utilizar la plataforma de amadrid.com -motivemarket.com- para ayudar a encontrar mejor sus productos de una manera más sostenible.

Desde el punto de vista del comprador realizar la compra en Madrid será más sencillo y rápido. El comprador podrá buscar desde un mismo lugar las tiendas que tienen el producto que necesita, comparar precios, obtener sugerencias y decidir cómo quiere realizar la compra, ya sea física u online.

Además de disfrutar de una agradable experiencia de compra, el cliente sabrá que está ayudando a potenciar el comercio de proximidad y dando visibilidad y beneficios a los profesionales de nuestra ciudad.

Como comentamos al comienzo, la lucha por las compras en estas fechas ya ha arrancado. Que la balanza se equilibre hacia un lado u otro depende ahora de si los consumidores eligen confiar en sus tiendas de barrio (también online) o en las grandes plataformas. Para quienes apuesten por el comercio local y sostenible de Madrid, amadrid.com -motivemarket.com- está aquí para ponérselo mucho más fácil. Y para todas aquellas pequeñas y medianas tiendas de barrio que desconocían este tipo de opciones, este es su momento de unirse.