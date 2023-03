PhenQ opiniones : ¿Eficaz o una estafa? Nuestra opinión real

Las personas interesadas en la pérdida de peso y en las diferentes soluciones disponibles para adelgazar seguro que ya han oído hablar de PhenQ. Se trata de un complemento alimenticio a base de ingredientes naturales del que se habla mucho en Internet por sus supuestos beneficios adelgazantes. Pero, ¿qué es realmente? ¿Es realmente un producto eficaz para perder peso? En esta revisión PhenQ, presentamos este suplemento adelgazante y los resultados que realmente puede lograr.

¿Qué es PhenQ?

PhenQ es un complemento alimenticio adelgazante, diseñado y fabricado por Wolfson Brands Limited (Reino Unido), uno de los principales actores del sector de los complementos alimenticios. Los laboratorios con los que trabaja la empresa están certificados por la FDA (Food and Drug Administration, que aprueba los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos) y en la fabricación del complemento se respetan las normas vigentes en Europa.

Este PhenQ se presenta como un potente quemador de grasas, capaz de atacar las grasas más rebeldes y hacer perder varios kilos a sus usuarios. También se dice que actúa como un supresor del apetito, para reducir el apetito y por lo tanto evitar picar entre horas, así como sobre la energía y el estado de ánimo. Durante una dieta, sea cual sea, el hambre y el cansancio son elementos clave contra los que hay que luchar para conseguir el objetivo marcado. Por ello, PhenQ se basa en una triple acción para que el proceso de pérdida de peso sea lo más eficaz posible. La página web oficial del fabricante anuncia más de 190.000 clientes satisfechos y las fotos del antes y el después publicadas son impresionantes (véase la página web oficial de PhenQ).

Existen muchos productos dietéticos en el mercado y es raro encontrar uno que tenga encuenta todas las dificultades encontradas durante una dieta. Es en parte por esta razón que PhenQ tiene esta reputación. Pero, ¿es esto una garantía de calidad?

¿Cómo funciona PhenQ?

Si podemos hablar de triple-acciones con PhenQ (quemador de grasa, supresor del apetito y energizante), este suplemento alimenticio en realidad funciona en una gama más amplia de factores, según el fabricante.

Una acción quemagrasas, que implica un aumento del metabolismo. Una sensación de calor envuelve el cuerpo - s la termogénesis- y se utilizan más calorías para proporcionar energía al organismo.

La quema de la grasa ya almacenada en el organismo, durante la digestión, para evitar que se almacene en el cuerpo.

Una acción supresora del apetito, para reducir el apetito, aumentar la sensación de saciedad y evitar el picoteo, que sigue siendo uno de los principales enemigos de una dieta.

Bloqueo de la producción de nuevas grasas, mediante el envío de señales a los sensores de producción.

Regulación del nivel de azúcar en el organismo, para limitar el deseo de consumir azúcares/carbohidratos y luchar contra los radicales libres.

Un efecto energizante para evitar el cansancio y los cambios de humor propios de toda dieta de adelgazamiento.

Es la combinación de los diversos ingredientes en su composición lo que permitiría a PhenQ abordar el problema de la pérdida de peso en su conjunto. Si sobre el papel parece prometedor, ¿qué hay de su eficacia real?

¿Cuál es la composición de PhenQ?

Considerado por muchos como el mejor quemador de grasa, PhenQ es un suplemento dietético compuesto por 6 ingredientes, todos ellos naturales, lo que lo hace seguro para la salud del usuario. Según el fabricante, su composición ha sido diseñada para cubrir todas las acciones necesarias para promover la pérdida de peso rápida y fácil.

Capsimax en polvo

Se trata de una mezcla de pimiento, piperina, niacina y cafeína, combinados para aumentar la termogénesis y prevenir la formación de nuevas células grasas. Los estudios han demostrado que la piperina activa los receptores celulares que desencadenan una producción de calor más rápida. Además, se dice que el pimiento combina efectos quemagrasas y supresores del apetito, como demuestran algunos estudios.

Picolinato de cromo

Este ingrediente está destinado a mejorar el control de los hidratos de carbono por parte del organismo, lo que conduce a una reducción del deseo de comer dulces. Este oligoelemento ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y suele encontrarse en la carne, las verduras de hoja verde, las setas o los huevos. Su función es bloquear los antojos de azúcar, pero también proporcionar energía (a través de la quema de grasas) y crear una sensación de saciedad.

Cafeína

Como demuestran los numerosos estudios científicos sobre la cafeína, es un ingrediente energizante, saciante y diurético, para una mejor eliminación de las toxinas. Activa la lipólisis -destrucción de las células grasas- y facilita su eliminación. Da un impulso que se aprecia con el consumo de café y hace que se tenga menos hambre, gracias a la presencia de polifenoles.

Nopal (o higo chumbo)

El nopal es un supresor natural del apetito, rico en fibra y aminoácidos, que combate el hambre y favorece una mejor digestión. Este cactus de México es rico en vitaminas (A, B, C) y nutrientes, por lo que ofrece un apoyo constante al organismo. A menudo se encuentra en la composición de complementos alimenticios, por sus reconocidas virtudes adelgazantes.

L-Carnitina

La L-Carnitina es un aminoácido frecuentemente utilizado en la composición de los complementos alimenticios, por su acción energizante que empuja al organismo a extraer la grasa corporal para transformarla en energía. Los estudios avalan esta acción quemagrasas y destacan una recuperación mucho mejor después del ejercicio en caso de consumo de L-Carnitina, lo que la convierte en un aliado interesante en el marco de un programa completo de adelgazamiento con deporte.

La fórmula α-Lacys Reset

Esta fórmula específica de PhenQ se compone de magnesio, cisteína y ácido alfa-lipoico y está diseñada para aumentar el metabolismo y activar la termogénesis para acelerar la pérdida de peso. El magnesio mejora el estado de ánimo, aportando energía al sistema nervioso, la cisteína actúa contra el estrés oxidativo y acelera la eliminación de las células grasas, mientras que el ácido alfa-lipoico ayuda a eliminar los radicales libres, que dificultan el buen funcionamiento de nuestro organismo.

La composición de PhenQ se basa en ingredientes saludables, cuyas virtudes adelgazantes están avaladas por diversos estudios científicos. Cada uno de ellos posee uno o varios efectos adelgazantes, coadyuvantes o depurativos, para una acción lo más completa posible.

Nota: por supuesto, debe respetarse la posología recomendada para evitar posibles efectos secundarios como dolores de cabeza, trastornos del sueño o problemas digestivos. No obstante, se trata de efectos habituales cuando se utilizan complementos adelgazantes.

¿Es eficaz PhenQ?

PhenQ es un complemento alimenticio para adelgazar que puede ser eficaz, siempre que el tratamiento forme parte de un programa de adelgazamiento equilibrado. Como indica la categoría en la que está clasificado, se trata de un complemento adelgazante y, por lo tanto, acompañará y apoyará al individuo durante su dieta.

Por lo tanto, PhenQ sólo demostrará su eficacia en combinación con un estilo de vida sano, que incluya una dieta equilibrada y ejercicio regular. Facilitará la dieta permitiéndole olvidar (en parte) el hambre y acelerará la quema de calorías y grasas, sin que experimente un bajón.

En resumen, con el mismo esfuerzo, una persona que utilice PhenQ como complemento de su dieta debería obtener resultados de adelgazamiento más marcados. No se trata en absoluto de un producto milagroso y tomar este complemento alimenticio por sí solo no servirá de nada.

¿Cómo debo tomar PhenQ?

La dosis de PhenQ es la siguiente: 2 comprimidos al día, acompañados de un gran vaso de agua o zumo de frutas. Según el fabricante, la duración recomendada del tratamiento es de 66 días (unos dos meses), pero también dependerá de los objetivos de cada persona.

Se recomienda tomar uno por la mañana con el desayuno y otro con la comida (o antes de las 15 horas). Como hemos visto, en su composición se incluye cafeína, por lo que es mejor no tomar demasiado tarde PhenQ. Además, durante el curso del tratamiento, se recomienda reducir el consumo de café/té para evitar alteraciones del sueño.

Tenga en cuenta que no se necesita receta médica para obtener PhenQ.

¿Cuánto peso puedo perder con PhenQ en un mes?

Si ha estado atento, ya conoce la respuesta a esta pregunta: todo depende de su peso inicial, de la forma en que lleve a cabo esta dieta y de la reacción de su organismo a la acción de los diferentes ingredientes incluidos en la composición de PhenQ.

Por un lado, no todos somos iguales cuando se trata de hacer dieta (o de ganar peso) y el metabolismo de cada persona puede influir en los resultados obtenidos; por otro lado, los esfuerzos que realice durante el programa de adelgazamiento también tendrán una gran influencia en el número de kilos perdidos.

Puede recordar que :

Una persona con sobrepeso adelgazará más rápidamente que alguien que sólo tiene que perder unos kilos.

No tiene sentido seguir una dieta especial: es mejor revisar su dieta, incluir productos frescos (frutas y verduras) y reducir las porciones para una acción adelgazante que no altere su organismo.

PhenQ debe considerarse como un apoyo eficaz para adelgazar, si se utiliza como parte de un programa completo de adelgazamiento.

Es posible recurrir a un dietista para establecer un programa completo de adelgazamiento acorde con sus objetivos de pérdida de peso.

¿Dónde puedo encontrar PhenQ?

PhenQ sólo está a la venta en el sitio web oficial del fabricante que distribuye él mismo el producto, con el fin de mantener el control de esta distribución. Esto impide que circulen productos falsificados a través de sitios de terceros.

Por lo tanto, no lo encontrará en farmacias e incluso si es posible encontrarlo en ciertos minoristas de Internet, es preferible pasar por la tienda oficial, tanto para beneficiarse de las ofertas como por razones de seguridad.

¿Cuáles son los efectos secundarios de PhenQ?

Gracias a su composición natural, PhenQ no provoca efectos secundarios o no deseados. Por el contrario, ciertos ingredientes apoyarán a su cuerpo en este esfuerzo, proporcionándole la energía, minerales y vitaminas que necesita durante esta dieta.

Sin embargo, los usuarios notan algunos efectos, que pueden atribuirse a la dieta y la suplementación en general. Estos incluyen:

Dolores de cabeza

Dificultad para conciliar el sueño

Problemas digestivos

Náuseas

Temblores

Ansiedad

Cabe señalar que entre las muchas opiniones sobre PhenQ que se pueden escuchar, sólo una crítica surge con regularidad: la relativa al sabor. PhenQ no es muy agradable al paladar y, por lo tanto, llevará algún tiempo acostumbrarse a él.

Nota: PhenQ sólo debe ser utilizado por mayores de 18 años. Tampoco está recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni para personas diabéticas.

¿Cuánto tiempo puedo tomar PhenQ?

Cada frasco de PhenQ contiene 60 cápsulas, es decir, un tratamiento de un mes con dos pastillas al día. Según el fabricante de este suplemento dietético, un tratamiento de dos meses produciría efectos visualmente convincentes. Pero también en este caso hay que tener en cuenta muchos criterios, por lo que los resultados son variables.

Puede tomar PhenQ durante todo el tiempo que desee, siempre que siga las instrucciones de dosificación. Es aconsejable tomar un descanso entre cada curso de tratamiento para que el cuerpo no se acostumbre demasiado a los diversos ingredientes, lo que podría reducir el efecto.

¿Qué dicen las críticas negativas sobre PhenQ?

Si usted navega a través de sitios de revisión de Internet y foros, que sin duda encontrará algunos comentarios negativos de PhenQ. Esto no es sorprendente y hay varias razones para ello.

La primera, que se puede ver rápidamente, es la decepción entre los usuarios que simplemente toman las píldoras con la esperanza de derretir mágicamente varios kilos en unas pocas semanas. Como hemos dicho, este tipo de producto no existe y su eficacia vendrá de un esfuerzo combinado. Lo mismo ocurre con aquellos que no han respetado la dosificación y que no tienen el rigor necesario para seguir la cura a lo largo del tiempo. Es necesario tomar 2 comprimidos al día para beneficiarse de la acción de este complemento alimenticio sobre el organismo: en caso de incumplimiento, los efectos se verán evidentemente disminuidos.

La segunda razón que se menciona a veces en los comentarios negativos en Internet son los efectos desagradables experimentados al iniciar la dieta. Hay que tener en cuenta que PhenQ no provoca ningún efecto secundario, pero que cualquier dieta puede requerir un periodo de adaptación más o menos largo. De hecho, no es extraño experimentar dolores de cabeza o problemas digestivos mientras el cuerpo se acostumbra. Desgraciadamente, estos usuarios tenderán a atribuir estas dolencias a PhenQ y dejarán de tomarlo rápidamente insatisfechos.

Por último, como se mencionó anteriormente, el sabor de Phen Q no es particularmente apreciado. La alta concentración de varios ingredientes le da un sabor bastante fuerte, al que algunas personas encuentran difícil adaptarse. Tragarlo con zumo de frutas en lugar de agua parece remediar este efecto indeseable.

¿Nuestra opinión final sobre PhenQ?

Utilizado como apoyo durante un programa de adelgazamiento, PhenQ puede acelerar los resultados obtenidos y es eficaz para perder peso, combatir el picoteo y prevenir la acumulación de grasa en el organismo. Para ello, combina los beneficios probados de varios ingredientes saludables en una fórmula completa.

Es importante comprender que sólo producirá resultados positivos si se incluye en un programa completo de adelgazamiento. Como hemos visto, los usuarios insatisfechos esperaban sin duda una acción adelgazante milagrosa, que ningún suplemento dietético es capaz de ofrecer.

Si es consciente de que la pérdida de peso es el resultado de una acción global, que requiere implicarse y esforzarse, entonces PhenQ puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de adelgazamiento.

