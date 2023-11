Tecnoflex Beds: así es la tienda online de colchones de lujo a un precio único

Todos los profesionales de la salud coinciden en afirmar que el buen descanso es importantísimo. Para conciliar el sueño por la noche y despertarse ocho horas después en perfecto estado tanto físico como mental, lo cual da pie a que la esperanza de vida aumente, es imprescindible contar con un colchón de sobresaliente calidad. Hoy hablaremos de una tienda que vende colchones de lujo: Tecnoflex Beds.

Si en alguna ocasión has ido a un hotel de lujo, varios aspectos te habrán sorprendido muchísimo, empezando por lo bien que se duerme en sus camas. Y no es para menos, puesto que en dichas instalaciones hay colchones como los de Tecnoflex Beds.

No hay que echar la vista demasiado atrás para dar con una época en la que comprar productos para el hogar que también fuesen utilizados en hoteles de semejante categoría era del todo inviable. Sin embargo, Tecnoflex Beds lo ha hecho posible.

Así lo demuestran los colchones con muelles ensacados y con topper, los cuales se venden a la mayoría de los hoteles de lujo no solo de Madrid, sino también del resto de España. Hoy en día, son numerosos los propietarios de viviendas e inquilinos que no dudan en equipar sus dormitorios con estos productos que proporcionan el mejor descanso a personas de todas las edades.

A continuación te damos la localización de los puntos de venta donde puedes ir a comprarlo personalmente, si no deseas hacerlo online, ya que disponen de tiendas físicas en Madrid.

Excelente relación calidad-precio

Al hablar de productos para el descanso de los que disfrutan los clientes alojados en hoteles de lujo, tal vez creas que los precios serán prohibitivos. Nada más lejos de la realidad. Ya de por sí son más que razonables, pero en una época como la actual, pasan a tener un nivel de atractivo todavía mayor. Esto es fruto del Black Friday, período promocional que muchos comercios electrónicos aprovechan para reducir sus precios.

Es precisamente lo que ha hecho Tecnoflex Beds. A lo largo del mes de noviembre, todos y cada uno de los colchones de lujo podrán comprarse a un precio único, concretamente con un 60% de descuento.

Los precios son de fábrica, así que los usuarios se ven beneficiados enormemente de una promoción que marcará un antes y un después en el sector del descanso. Y es que el gran ahorro no es lo único que llama la atención, sino también la enorme calidad que tienen los colchones. De hecho, en Tecnoflex Beds no han dudado en hacer la siguiente afirmación: “No existe ninguna marca de colchones en Europa que ofrezca nuestra calidad a este precio”.

Cuatro colchones de hoteles de lujo al mejor precio

Tecnoflex Beds tiene la oportunidad de ofrecer cuatro colchones que se venden actualmente a hoteles de lujo que puedes comprar con este descuento del 60% durante el transcurso del mes de noviembre, los cuales no puedes dejar escapar.

Colchón Imola

En primer lugar, el Colchón Imola presume de tener una gran cantidad de muelles ensacados: dos mil. Por otra parte, aunque hay diferencias entre los diversos colchones que describiremos, todos comparten una característica: cuentan con un topper fijo que proporciona una gran comodidad.

Retomando el Imola, este modelo tiene una gran vida útil porque resiste perfectamente las deformaciones. Además, es muy consistente gracias al refuerzo que tiene en cada parte lateral.

Colchón Yas Marina

A continuación os deslumbramos con el Colchón Yas Marina. Siguiendo el ejemplo del Imola, el número de muelles ensacados es de dos mil en total.

¿Recuerdas que antes hemos hecho referencia a los hoteles de lujo? El Yas Marina es el colchón que más presente está en este tipo de instalaciones, lo cual da a entender lo bien que se descansa en él.

Además tiene un precio espectacular, sólo este mes de Noviembre puedes hacerte con él con el 60% de descuento, en cualquier medida, pero concretando el tamaño de 150x190 que normalmente tiene un precio de 2.785€, podrás adquirirlo por sólo 1.114€ ¡una oportunidad que no debes dejar escapar!

Colchón Maranello

En este caso, vamos a seguir con el Colchón Maranello, colchón de alta gama que incorpora a sus 1.250 muelles unas fibras naturales, una nueva tecnología en la viscoelástica, compuesta por lavanda y soja, con una firmeza media alta, siendo el nivel de comodidad elevadísimo y con el que podrás conseguir un sueño reparador, a la altura del mejor de los hoteles de lujo.

Además este colchón no te dejará indiferente, ya que lleva incorporado un topper fijo, diseñado con los mejores materiales del mercado, a partir de Lavancell de alta densidad que proporciona un confort extraordinario y una duración de la vida útil más larga de lo habitual.

Colchón Testarossa

Por último, el Colchón Testarossa dispone de un bloque de 750 muelles ensacados de titanio de alta calidad, embolsados individualmente en saquitos de tela, que ofrecen la máxima estabilidad y resistencia, lo que hace que sea un colchón de máxima durabilidad.

Basta con tumbarse un momento para que se haga evidente al instante que estás ante un colchón digno de un hotel de lujo, que además dispone de un refuerzo lateral en el perímetro del colchón para evitar cualquier deformación, así como el disfrute de un sueño totalmente incomparable.

Además su precio no te dejará indiferente, sólo este mes de Noviembre puedes hacerte con él con el 60% de descuento, como ya sabes, en cualquier medida, pero el tamaño de 150x190 que normalmente cuesta 2.121€, podrás adquirirlo por sólo 848,40€ ¡una oportunidad única!

Envíos gratis y garantía de 4 años

Sea cual sea el colchón que elijas de los cuatro que hemos mencionado, el descuento del 60% será aplicado al comprarlo durante el mes de noviembre y lo recibirás en tu casa sin tener que pagar por el envío. En efecto, el transporte tiene lugar a coste cero.

Por otra parte, es destacable que Tecnoflex Beds tiene plena confianza en los materiales empleados a la hora de llevar a cabo la fabricación de sus colchones, la cual se realiza en España -mientras que el diseño se hace en Suiza y Alemania-. Esto se traduce en que no tengan temor alguno a ofrecer una muy buena garantía: 4 años.

Todo ello convierte a Tecnoflex Beds en la mejor opción para aquellos madrileños y usuarios en general que quieren asegurarse de que descansarán bien por la noche, levantándose perfectamente al día siguiente para rendir al máximo en su puesto de trabajo, en la universidad o que necesite descansar con el máximo confort para disponer de su máxima energía al día siguiente.

No dejes escapar la oportunidad de hacerte con tu colchón de hotel de lujo Tecnoflex Beds ¡ahora con un 60% de descuento!