Una médica del Samur, amenazada e insultada mientras atendía a un joven en José Abascal

La madrugada del pasado domingo 28 de febrero, un equipo de sanitarios del Samur recibió un buen número de insultos y amenazas por parte de un grupo de jóvenes debido a que intentaban ayudar a uno de sus amigos, que estaba desplomado en el suelo, informa la Cadena Ser.

El suceso se produjo en la calle José Abascal, donde se desplazó la unidad médica para atender a un joven que estaba en medio de la calzada después de haber bajado de un domicilio. Presentaba una importante insuficiencia respiratoria y lo primero que intentaron los sanitarios fue que pudiera tomar aire con normalidad.

En este momento, su grupo de amigos comenzó a lanzar "todo tipo de improperios y amenazas" al equipo desplazado y especialmente a Susana Jato, médica del Samur y que enumeraba en el programa La Ventada de Madrid lo que tuvo que soportar mientras intentaba ayudar al paciente: una de las personas le insultó porque "era mujer", "aludiendo a mi sexo" con "palabras bastante obscenas", recordaba. "Por resumirlo rápidamente, se lio parda".

Aunque esta profesional del Samur denunció los hechos, de momento no habrá juicio rápido porque no se ha producido agresión física. "Mi misión no es pelearme con las personas que me obstaculizan, sino salvar vidas", añade.

Jato se lamentó de haber sufrido más agresiones en el desarrollo de su trabajo y recordó que para ellos "la calle es un medio hostil". También se quejó de que en ocasiones "esa pequeña parte de la sociedad que no está educada en los valores del respeto" les "deja de ver como personas", y recordó que los equipos de emergencias también "sentimos y sufrimos".