Todos los partidos de Chamberí piden volver a las peatonalizaciones de fin de semana en Bravo Murillo

Unanimidad en Chamberí a la hora de pedir más espacios para los peatones durante los fines de semana. Todos los partidos políticos del distrito secundaron hace unos días una propuesta del PSOE que reclamaba al área de Movilidad estudiar "la restitución de la peatonalización provisional, los sábados, domingos y festivos de 9 a 16 horas, del tramo de calle Bravo Murillo entre Ríos Rosas y Cea Bermúdez".

La medida salió aprobada con los votos de todos los partidos políticos presentes (PP, Ciudadanos, PSOE y Vox) y también cuenta con el apoyo de Más Madrid, que se ausentó del pleno en protesta por un veto del concejal presidente, pero que respalda esta iniciativa, informan fuentes de la formación a Somos Chamberí. El PSOE reclamaba la vuelta de esta zona de esparcimiento "como medida excepcional para garantizar la distancia de seguridad frente a la Covid-19", además de recordar que Chamberí ha sido uno de los distritos más golpeados de la capital durante la cuarta ola de la pandemia.

Más Madrid cree que la medida se podría complementar con la peatonalización de un tramo adicional: "La apertura total de la calle Bravo Murillo, desde Ríos Rosas hasta Quevedo, podría suponer un verdadero alivio a la falta de espacio libre en el distrito", explican.

Bravo Murillo fue peatonalizada durante varios meses de 2020, entre las calles Ríos Rosas y Cea Bermúdez, un tramo en el que apenas hay tejido comercial y donde ambas aceras están ocupadas por diferentes instalaciones del Canal de Isabel II y por dos parques abiertos o renovados hace unos meses. Ahora la pelota está en el tejado del área de Movilidad y Medio Ambiente, que dirige Borja Carabante y que aún no ha comunicado ninguna decisión al respecto.

Desde que acabaron los cortes al tráfico en Bravo Murillo, son muchas las familias que han escrito al periódico Somos Chamberí para preguntar los motivos por los que ya no se peatonalizaba la calle. "Para los padres con niños era una gran idea y un respiro para que pudieran correr o pedalear en un entorno seguro. El corte de Fuencarral no es suficiente", explicaba hace unos meses un lector. "Ahora toca coger coche y buscar espacios abiertos para los niños", se resignaba.

Durante la desescalada de la primavera de 2020, los habitantes de Chamberí pudieron disfrutar de hasta cuatro zonas cortadas al tráfico: C/ Santander, desde Islas Filipinas hasta San Francisco de Sales (405 metros), el Paseo de la Castellana, de Goya a Emilio Castelar (1.000 metros), C/ Bravo murillo, de Ríos Rosas a Cea Bermúdez (369 metros) y la que sobrevive desde hace décadas, C/ Fuencarral, de Quevedo a Bilbao (455 metros).