Plante al concejal de Chamberí por rechazar propuestas feministas para el Pleno admitidas en otros distritos

Este miércoles, el pleno de la Junta de Chamberí no contará con la presencia del partido más votado en las últimas elecciones municipales: los representantes de Más Madrid han decidido quedarse en la puerta del edificio municipal que acogerá la sesión, en protesta por la "actitud autoritaria" del concejal de distrito, Javier Ramírez (PP). Se quejan de que es el único de toda la ciudad que ha inadmitido debatir las iniciativas feministas planteadas por Más Madrid relativas al 8 de marzo, tanto en Chamberí como en Fuencarral, que también preside.

El Ayuntamiento revoca la cesión de la Casa de Cultura de Chamberí sin evaluar sus actividades ni tener proyecto alternativo

Saber más

Las iniciativas solicitaba que la Junta Municipal contribuyera a la programación y difusión de las actividades y actos conmemorativos que convoquen los colectivos feministas del distrito y el Foro Local para la celebración del 8 de marzo, además de organizar alguna iniciativa de visibilidad pública como la pintura de un mural feminista o la colocación de una placa. Ramírez no ha permitido ni siquiera debatir estas propuestas y que los grupos políticos puedan votarlas.

El concejal del PP además pronunció una polémica frase este martes en el pleno de Fuencarral: "A mí me gustan más las femeninas que el feminismo", dijo ante la indignación de los partidos de la oposición presentes. Este gesto se une a otros incidentes como la expulsión de feministas de un pleno de Chamberí durante unas protestas contra la presencia de Ortega Smith o los insultos que recibieron varios representantes del PSOE durante otro pleno por parte de simpatizantes de Vox.

Los vocales y concejales socialistas sí que acudirán al pleno, aunque coinciden con Más Madrid en que Javier Ramírez no acepta algunas iniciativas de la oposición de forma "caprichosa" y "porque no le gusta responder iniciativas, sobre todo aquéllas que versan sobre la mujer", indican fuentes del PSOE a Somos Chamberí. Este partido también ha sufrido decenas de inadmisiones, que se justifican con informes no vinculantes. Además, la Junta de Chamberí pone muchas trabajas burocráticas para que los partidos registren sus propuestas para el pleno y a veces ha llegado a no incluirlas aduciendo que estaban fuera de plazo, en ocasiones motivado por errores en el registro electrónico municipal, denuncian.

Manifestación por la Casa de Cultura

"Ramírez ha normalizado bloquear las intervenciones de las asociaciones, vulnerando así los derechos de participación política y ciudadana", lamenta también Más Madrid en una nota, en denuncia de que el concejal tampoco deje hablar en el pleno a los representantes de la Casa de Cultura de Chamberí, cuya renovación de cesión rechazó hace unos días sin evaluar las miles de actividades organizadas en este espacio municipal cedido a más de una veintena colectivos chamberileros. Tampoco ha explicado a qué servicio del Ayuntamiento dedicará el local.

"Argumenta que la presentación del balance de la Casa no le compete a la Junta de Chamberí, sino al Grupo de Seguimiento de cesiones del Ayuntamiento, que depende de Vicealcaldía", se quejan desde la Casa de Cultura en conversación con Somos Chamberí, porque no tienen constancia de que este grupo haya celebrado alguna reunión desde que Almeida es alcalde. "Estamos en el limbo de los justos, ciudadanos sin palabra ante nuestros administradores", lamentan.

Más Madrid denuncia que el Gobierno municipal de PP y Cs está incumpliendo de forma sistemática un acuerdo de pleno y su concejal Nacho Murgui insta a Silvia Saavedra, concejala de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana a que “tome de una vez las riendas de la coordinación territorial y asuma su responsabilidad de supervisar los plenos de los distritos para evitar este tipo de situaciones que, en la práctica, vulneran derechos políticos reconocidos por la Constitución”.

Por ello y para reclamar la renovación de la cesión durante cuatro años más, los 24 colectivos que forman la Casa de Cultura convocan este miércoles una protesta a las puertas de la Junta de distrito, en la Plaza de Chamberí. Será a partir de las 16.45 y en ella intentarán que su voz se escuche, aunque el concejal se niegue a que participen en el debate del pleno.