El cierre de la línea 1 de Metro de Madrid por obras sigue “sin fecha” ni plan de transporte alternativo

La reforma de la mitad sur de la línea 1 de Metro de Madrid lleva en marcha desde marzo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid anunció al hacer público el proyecto que durante la primera parte de las obras no se producirían cortes. Sería así hasta la llegada de una segunda fase que rondará las 16 semanas y cuyo inicio fijó en junio. Con este mes a las puertas, crece la inquietud entre los afectados por la clausura de un enorme tramo de 18 estaciones, entre Sol y Valdecarros (con incidencia en los distritos de Retiro, Centro y, muy especialmente, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas). Aún no se ha establecido un día concreto para el comienzo del corte, ni un plan de transporte público alternativo.

Desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, en respuesta a las preguntas de este medio, reconocen que “todavía no hay fecha de cierre”. Tampoco especifican más detalles sobre las opciones de las que podrá echar mano la ciudadanía para paliar la afectación en sus desplazamientos, aunque adelanta que “habrá autobuses” destinados a ese fin.

En un informe elaborado ante la proximidad de esta intervención, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid avanza que “en los próximos días” su Comisión Delegada “someterá a la aprobación formal tanto el corte de la línea como los servicios sustitutivos”. En el documento hablan de “estudios de impacto en las redes afectadas”, “servicios especiales de autobús urbano”, “refuerzos de ofertas necesarios en otras líneas y modos alternativos” o “dispositivo de información al ciudadano”, sin ofrecer más pormenores.

La falta de información detallada en coincidencia con la campaña electoral no ha pasado desapercibida para la oposición. El concejal socialista Ignacio Benito tacha de “inaceptable” que todavía no se conozcan las actuaciones previstas, en declaraciones para Somos Madrid. Exige que “hagan público su plan alternativo”, no solo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sino también al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. “Existen dos posibilidades: o bien lo tienen oculto para evitar el coste electoral que va a tener, o bien aún no lo tienen diseñado, algo impensable a una semana del corte”, asegura.

Según el edil del PSOE, “cerrar la línea 1 va a ser traumático para los 350.000 vallecanos y vallecanas que perderán durante muchos meses su principal medio de transporte público”. Concluye que “seguir ocultando el plan de cierre de la línea 1 aboca a los vallecanos y vallecanas a un caos garantizado, por lo que exigimos transparencia, planificación y recursos para hacer más llevadera una situación tan complicada y evitable en unas obras que deberían haberse ejecutado hace muchos”.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) considera por su parte que la remodelación “tendrá que paralizarse” hasta que Comunidad, Ayuntamiento y Ministerio de Transportes “consensúen un plan”. Según recoge Europa Press, la organización propone además que el esperable servicio alternativo de autobuses no efectúe el mismo trayecto del tramo cerrado de la línea pero en superficie, como suele ser habitual, y evite la avenida de la Albufera ya que se colapsa a diario debido a su alta densidad de tráfico: “Añadir más vehículos a esta importante vía vallecana de acceso al centro de la ciudad solo serviría para aumentar sus atascos diarios”.

Las asociaciones vecinales sugieren un recorrido que conecte a Villa y Puente de Vallecas con seis nodos de comunicación: las estaciones de Cercanías Vallecas (Sierra de Guadalupe), Asamblea de Madrid-Entrevías y Méndez Álvaro, el intercambiador de Conde de Casal y las estaciones de Metro Puerta de Arganda (Vicálvaro) y Pavones (Moratalaz), que sirvan de enlace con la línea 9. Asimismo, sería necesario reforzar las actuales lineas de la EMT que circulan por los barrios afectados por el cierre y las líneas de Cercanías C2 y C7. “Más de 500.000 personas se verán afectadas”, recuerdan.

13 kilómetros cortados más de cuatro meses

Los trabajos en la línea 1 van a suprimir 13 kilómetros de su trayecto durante un periodo que el Gobierno autonómico ha pronosticado que será de 129 días, algo más de cuatro meses desde que el cierre se haga efectivo. El objetivo es acortar los tiempos de viajes entre cada estación. El Ejecutivo regional aseguró al hacer público el proyecto que la clausura comenzaría en junio para “coincidir con el periodo estival, época en la que hay un menor número de viajeros que utiliza la red”, y no por la incidencia que el corte pudiese tener en los comicios locales y autonómicos.

La actuación incluye la eliminación del balasto (las tradicionales piedras que pueden verse en algunos tramos del recorrido) y las traviesas de madera actualmente existentes, para sustituirlos por una nueva plataforma de hormigón con lo que se renovarán los sistemas de sujeción. Se instalarán igualmente nuevos aparatos de vía de alta tecnología (dispositivos que gestionan el cruce o ramificaciones). Esta modernización de sistemas conlleva la mejora en la atenuación de ruidos y vibraciones, muy molestos en los trenes que circulaban por esta línea.

Somos miles los vallecanos y vallecanas que a diario usamos el Metro para llegar al centro y a otras partes de la ciudad y la 1 es la única línea que tenemos

También se optimizará todo el sistema de drenaje y la geometría de la ruta, con el propósito de mejorar las labores de mantenimiento y reducirá las incidencias. La renovación de vía no es la única de las actuaciones previstas. De manera paralela, mientras se desarrollan estas obras, se contempla actuar también sobre las instalaciones de línea aérea y el sistema de señalización. Además, se harán labores de desamiantado en aquella infraestructura en que sea necesario.

Desde la Fravm entienden la necesidad de reformar la línea más antigua de la ciudad, pero se preguntan “por qué han de cerrar sus estaciones más modernas, como Valdecarros, Las Suertes y La Gavia, que tan solo tienen 16 años”. También critican que la Comunidad de Madrid “no acometiese la remodelación completa de la línea en cierres anteriores, como el que tuvo lugar en 2016, que generó una importante movilización ciudadana para exigir que el corte de línea se llevara a cabo por tramos y en los periodos del año menos lesivos para los usuarios y usuarias”.

“Somos miles los vallecanos y vallecanas que a diario usamos el Metro para llegar al centro y a otras partes de la ciudad y la 1 es la única línea que tenemos”, ha remarcado el miembro de la directiva de la organización y portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Puente de Vallecas, Jorge Nacarino. Con el fin de abordar este corte y poder defender sus propuestas, la Fravm ha solicitado reuniones tanto a la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid como al Consorcio Regional de Transportes y a Metro, “de momento en vano”.