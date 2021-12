Sin fecha para solucionar las inundaciones y humedades que sufre la escuela infantil Bruja Avería - Lolo Rico

Un chiste fácil sería relacionar la primera parte del nombre de la escuela infantil de la calle Rodas -Avería, Bruja Avería- con los problemas que está teniendo el edificio, nuevo, que la alberga, pero en este asunto nada tiene gracia y el tema es lo suficientemente serio como para dejar a un lado las bromas.

El inmueble arrastra deficiencias desde que se inauguró hace poco menos de 10 meses, el 1 de marzo, y quienes las sufren directamente son tanto los responsables del centro como, sobre todo, los 103 alumnos de entre 0 y 3 años que le dan uso.

Subsanar los desperfectos de esta obra nueva, en período aún de garantía, está en el debe de la empresa que la ejecutó pero tanto desde la dirección de la escuela como desde la asociación de madres y padres de la misma lo que se pide es agilidad a la hora de solventar los fallos detectados.

Los grupos políticos Más Madrid, PSOE, Mixto y Vox están a favor de que sea el Ayuntamiento el que repare lo que no funciona en la EIM La Bruja Avería - Lolo Rico para después exigir responsabilidades a la constructora. PP y Ciudadanos no lo ven así y en el último pleno del distrito Centro desestimaron una proposición en ese sentido presentada por Más Madrid.

"Lo haremos lo antes posible"

"Que se ejecuten las obras por parte de quien las haga mal", dijo el concejal presidente de la Junta de Centro, José Fernández, antes de deshacer con su voto de calidad el empate que se había producido en una primera ronda. "Ya hemos presentado dos quejas. Si la empresa no lo hace nos incautaremos de la fianza y lo haremos nosotros", anunció.

El empeño de Fernández en "no dejar ganar a quien lo ha hecho mal" es tan legítimo como incompatible con dar una fecha de pronta solución a los problemas que padecen los usuarios de la escuela infantil. "Lo haremos lo antes posible dentro del procedimiento establecido y legal. Cuanto antes sea posible", dijo Fernández sin precisar más.

Para Más Madrid habría que dar una respuesta "de manera prioritaria a la inundación de los patios cuando llueve”, mientras que el grupo Mixto asegura que como Bruja Avería - Lolo Rico es una escuela de titularidad municipal son el Ayuntamiento y la Junta Municipal de Centro los que primero deben dar la cara en el asunto.

Inundaciones y humedades

El más destacado de los problemas que presenta la escuela infantil es la inundación de sus patios cada vez que llueve y las consiguientes humedades que esto genera en los pisos inferiores, filtrándose por paredes y techos y provocando, incluso, la entrada de agua en las propias aulas.

Miembros de la asociación de padres y madres de la escuela denuncian que la obra está mal hecha, que sólo hay un sumidero para evacuar el agua de los patios y que, además, carece de la pendiente adecuada para cumplir su misión, además de que no hay tela asfáltica para aislar el suelo de las terrazas.

No es el único fallo de la obra, dado que también se ha reportado el mal funcionamiento de la programación de la instalación eléctrica y del sistema de calefacción -que no respondería adecuadamente a las necesidades de la escuela y generando gastos y ruidos innecesarios-, ventanas oscilobatientes que no encajan bien, persianas que no cierran adecuadamente...

La construcción de la escuela infantil, ejecutada por el Área de Obras y Equipamientos, supuso un desembolso municipal de 2,3 millones de euros. El edificio tiene casi 2.000 metros cuadrados divididos en tres plantas, un sótano y un ático.