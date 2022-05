Hartos de rodajes en el centro de Madrid: tres asociaciones vecinales se concentran en contra de vivir en un plató de cine

En un contexto en el que el Ayuntamiento de Madrid hacía público el pasado mes de abril un plan de medidas de impulso al audiovisual y de fomento de los rodajes en la ciudad de Madrid, tres asociaciones vecinales del distrito Centro de la capital han dicho basta y reclaman el derecho de los habitantes de los barrios que representan a no vivir en un plató perpetuo.

Su descontento lo mostrarán públicamente este jueves, 12 de mayo, en una concentración que tendrá lugar a las 19 horas en la calle Santa Isabel, en Lavapiés, entre Zurita y San Eugenio. Allí, a petición de muchos vecinos, reclamarán “aparcamientos para la vecindad” y reivindicarán su derecho a “pasear por nuestras aceras” y a “vivir en paz”.

Los convocantes son la asociación de vecinos La Corrala (Latina, Rastro, Lavapiés), asociación de vecinos Cavas-La Latina y la asociación vecinal de Sol y Barrio de las Letras y el origen del problema está en la saturación de rodajes que sufren cada semana las zonas céntricas de Madrid a las que representan y, por extensión, distintas áreas del distrito Centro de la capital (Malasaña acoge dos estos días), donde los rodajes cinematográficos ya han provocado otras protestas.

No es el mismo video, está semana otra vez hasta cuando los vecinos/as podemos soportar esto en el distrito centro "NOS SOMOS UN PARQUE TEMATICA NI UN PLATO CINEMATOGRÁFICO " pic.twitter.com/doK6mOUkPN — A.VV.La Corrala (@AVVLaCorrala) 29 de abril de 2022

Manolo Osuna, presidente de la AV La Corrala, indica que al “parque temático de ocio en el que se está convirtiendo el centro de la ciudad se le viene a sumar el hecho de que ahora es un plató cinematográfico continuo”, algo difícil de compatibilizar con llevar una vida normal en esas áreas.

“Entre otras cosas, los rodajes que cada semana hay en nuestros barrios implican la pérdida de muchas plazas de aparcamiento debido a los espacios reservados para los vehículos de las producciones. ¿Dónde pueden dejar sus coches los vecinos afectados por esas prohibiciones de estacionamiento? En Centro ya es complicado de por sí encontrar sitio para aparcar y a esos vecinos se les impide hacerlo en sus propias calles y en lugares para los que pagan un canon anual. No es que en las asociaciones de vecinos seamos cochófilos, pero los vehículos de los vecinos son una realidad que está aquí y que hay que atender, puesto que es también parte importante para lograr que el centro de la ciudad sea un espacio donde se puede vivir”, comenta Osuna.

“A todo el mundo le gusta luego reconocer las calles de sus barrios en una película, la cuestión es a qué precio. Fomentar los rodajes en Madrid está bien, genera puestos de trabajo, negocio, promoción de la ciudad, pero ¿por qué todos tienen que hacerse en Centro?”.

Tal y como pasa con otras cuestiones, la queja de los vecinos tiene que ver con una falta de equilibrio, con un exceso, y con una especie de “olvido institucional” de que en los barrios del centro vive gente.

Los vecinos/as del barrio de Embajadores estamos muy cansado, de que la calle Santa Isabel sea un plato de cine @ALevySoler pic.twitter.com/fvxg30GH7J — A.VV.La Corrala (@AVVLaCorrala) 3 de abril de 2022

M. L, una vecina de la calle Magdalena que prefiere no dar su nombre completo, se declara enamorada de las series de televisión y del cine, pero lo que no le hace gracia alguna es que “día sí y día también” se encuentre restricciones de paso por temas de rodaje en su vecindario y ruidos generados por algunas filmaciones a horas intempestivas. Ella no tiene vehículo, por lo que el problema del aparcamiento no le afecta, aunque sí que dice sufrir los cortes de tráfico en algunas calles por los rodajes, los sonidos de los cláxones de los conductores nerviosos y las consecuencias para la calidad del aire de la ciudad que supone que un vecino tarde hora y media en poder encontrar un lugar libre donde dejar su coche, asegura.

El jueves 12, junto con las @AVCavas y @avsolyletras,

nos concentramos en defensa de nuestro barrios. Aparcar en uestros barrios, pasear por nuestras aceras y vivir en paz. pic.twitter.com/Kse01WlBAH — A.VV.La Corrala (@AVVLaCorrala) 8 de mayo de 2022

Récord de rodajes en Madrid

En 2021 Madrid alcanzó datos históricos de rodajes: 68 series, 44 películas y más de 350 anuncios.

Según previsiones municipales, las medidas de apoyo a las producciones audiovisuales que prepara el Ayuntamiento generarán empleo y riqueza en la ciudad de Madrid y, además, “propiciarán el crecimiento del llamado ‘turismo de pantalla’, que cada año mueve a 100 millones de personas en el mundo, que eligen sus destinos por los lugares que ven en sus series o películas favoritas”.

Desde Cibeles, el mismo alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que ese plan de apoyo tiene como objetivo “convertir a la ciudad en un gran plató de rodajes”.

Empleo, riqueza, promoción... ¿También para los vecinos de Centro? ¿Alguien ha pensado en una compensación de algún tipo para quienes viven en las zonas que más soportan todos esos beneficios que generan un mayor número de rodajes en la capital? Estos son temas que las asociaciones de vecinos de Centro, los convocantes de la protesta de esta tarde, quieren poner sobre la mesa.

Quizá la esperanza de estos vecinos resida en el hecho de que desde la concejalía de Cultura, Turismo y Deporte, se ha anunciado que han comenzado ya a “trabajar en la redacción de una ordenanza de rodajes que regule esta actividad, facilite los trámites, propicie la convivencia entre vecinos e industria y dinamice el sector” y que existe, al menos sobre el papel, la iniciativa ‘Rodando en 21 distritos’, “para promover la descentralización de las producciones en la ciudad”.

A ellos, por el momento, nadie les ha convocado a ninguna reunión, ni les han explicado o dicho nada. Desde la asociación de vecinos Las Cavas-La Latina recuerdan, además, que sin esperar a nuevas regulaciones sobre este asunto, ya hay alguna de Movilidad en vigor que fija intervalos de reservas de plazas y rodajes, compatibles con los derechos de los residentes, que no se cumplen

Esto dice la normativa sobre las reservas de plazas para rodajes. En La Latina sabemos que no se cumple @bcarabante mirad permisos en Calle Don Pedro, Carrera San Francisco, Calle Alamillo o Plaza Humilladero #AsiNo pic.twitter.com/xeMmwAvyjQ — AVCavas (La Latina) (@AVCavas) 11 de mayo de 2022

Hoy salen a las calles, esas calles suyas que se empeñan en disputarles, como medida de presión para reclamar que más pronto que tarde se les tenga en cuenta.

También, como alternativa inmediata a la pérdida de aparcamiento que sufren los vecinos reclaman para ellos que se establezca una suerte de “vales para aparcar” en parkings de sus zonas cada vez que sufran la ocupación de áreas de aparcamiento con motivo de cualquier tipo de “evento”.