Más Madrid pide a Almeida que prohíba la compra de edificios de viviendas para destinarlos a pisos turísticos

Modesto Lafuente 8, Galileo 22, General Lacy 8, Modesto Lafuente 18 o San Bernardo 120 son las direcciones de edificios que fueron vendidos recientemente a fondos de inversión, con la intención de convertir estos bloques que antes albergaban viviendas en negocios turísticos. Para intentar esta evidente derivada en el mercado inmobiliario de la capital, Más Madrid trabaja una propuesta que prohíba este tipo de maniobras especulativas con la vivienda.

El movimiento, que el partido de Rita Maestre planea llevar al Pleno del Ayuntamiento después del verano, aprovecha la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) para proponer una suspensión cautelar de la tramitación de todos los planes especiales de cambio de uso de residencial a terciario-hospedaje en edificios completos.

Esta modalidad tiene de momento la bendición del equipo de Almeida, quien está persiguiendo los pisos turísticos individuales abiertos en comunidades de vecinos, pero no pone los mismos reparos a que estos negocios se abran sobre edificios completos, aunque anteriormente fueran viviendas. El área de Urbanismo, por ejemplo, concedió hace unos días este cambio de uso en San Bernardo 41, un edificio de viviendas que operó ilegalmente como apartamentos turísticos durante tres años.

Es lo que también temen las inquilinas del local que albergó hasta el pasado 30 de junio La Popular, una escuela de música situada en los bajos de un edificio sobre el que también corren rumores de venta destinada a lo turístico. Así lo asegura la concejala de Más Madrid Lucía Lois: “Situaciones como la que está viviendo en estos momentos la escuela de música La Popular, en Chamberí, son un drama en nuestra ciudad. Y un escándalo que el Ayuntamiento de Almeida aliente esta práctica: edificios completos que se venden en nuestra ciudad y pasan de residencial a hospedaje expulsando, en este caso, a más de 300 alumnos y alumnas”.

Las elevadas cantidades que manejan los fondos de inversión están facilitando que cada vez más propiedades verticales (edificios de un solo propietario) rescindan contratos de alquiler con sus inquilinos para transformarlos en alquileres turísticos o venderlos a grandes inmobiliarias o fondos de inversión para esta misma actividad turística.

“Para evitar situaciones como esta vamos a proponer a Almeida que paralice la conversión de edificios completos de viviendas en hoteles ilegales o alquileres turísticos”, añade Lois, explicando sus intenciones de llevar al Pleno la prohibición. “Madrid sufre una emergencia habitacional y Almeida se dedica a incumplir la normativa vigente para cerrar los miles y miles de pisos turísticos ilegales, a expoliar el expoliar el patrimonio público y a cambiar a medida los planes urbanísticos para que los privados se forren”, denuncia.

Más Madrid recuerda que, a día de hoy, encontrar una nueva vivienda es un reto en una ciudad en la que el precio del alquiler ha aumentado un 15% en el último año, hasta los 17,1 euros por metro cuadrado, casi 6 euros más caro que en el resto de España, donde la media es de 11 €/m2.

“El gobierno de Almeida ha anunciado que su solución para las viviendas de uso turístico es que estén en edificios completos. Es decir, no solo plantea no prohibir, sino que va a facilitar, incentivar y permitir la conversión de edificios completos residenciales en hoteles, porque no son otra cosa”, se queja Lucía Lois. “Ya es hora de que este Ayuntamiento trabaje para que las vecinas y vecinos de Madrid puedan tener una vivienda digna”, añade antes de acusar al alcalde de “trabajar para los fondos buitres y los grandes tenedores, que lo compran todo”.