¿Conoces los seguros de coche por días? La solución a muchas necesidades

Todos somos conscientes de la importancia que tiene elegir un buen seguro de coche, pero quizás desconozcamos que hay una modalidad de seguro muy útil y que da servicio en gran cantidad de situaciones. Tal y como podemos ver en https://seguros-coche.arpem.com/, existen los seguros de coche para periodos muy cortos, por ejemplo, por días. Se trata de una solución que va a dar respuesta a momentos en los que un seguro estándar sería tirar el dinero. Te invitamos a conocer esta modalidad de seguro y cuándo puede serte de utilidad.

Seguros de coche por días, ¿qué son?

Se trata de un seguro estándar en el cual no tienes que pagar por una prima anual, sino por periodos más cortos, como pueden ser días o semanas. El límite legal en nuestro país para contratar un seguro de estas características es de 56 días, periodo a partir del cual ya debemos elegir un seguro de otras características.

Gracias a esta modalidad de los Seguros de coche por días cuentas con la protección estándar de cualquier tipo de seguro por un plazo de tiempo ajustado a tus necesidades. Ahora bien, ¿en qué situaciones puede ser útil un seguro por días? A decir verdad, son bastantes los escenarios en los cuales un seguro por días es la mejor opción para nuestro vehículo.

Seguros de coche por días: posibles escenarios

Tal y como hemos comentado, el seguro de coche por días es una manera de ahorrar dinero, ya que permite que tu vehículo quede protegido en circunstancias muy concretas.

Por ejemplo, tienes un vehículo antiguo sin asegurar que necesitas llevar a pasar la ITV o desplazarlo al taller, de esta manera, el seguro por días es la solución más indicada.

También es una respuesta útil cuando compramos un vehículo de segunda mano y necesitamos trasladarlo, el seguro por días permite que puedas circular con tranquilidad y posteriormente, elegir con calma el seguro anual que más te interese. Las personas que tienen un coche en venta y van a ejecutarla en poco tiempo también disponen de este tipo de seguros como la solución más indicada, ya que evitan tener que seguir pagando la prima anual durante más tiempo.

Una de las preguntas más habituales es si un coche que no se utiliza y que está guardado en el garaje puede estar sin seguro y emplear uno por días para cuando se utilice. La respuesta es no, un coche que no se utilice, incluso estando debidamente guardado en un garaje, debe tener una póliza vigente, ya que nos arriesgamos a sanciones. Un coche estacionado puede dar lugar a responsabilidades como las generadas en caso de un incendio.

Requisitos para contratar un seguro de coche por días

Si bien la contratación de un seguro de vehículo estándar puede realizarse con unos requisitos simples, en el caso del seguro de coche por días, debemos contar con 21 años cumplidos y, al menos, un año de experiencia de carnet de conducir. Pero por lo demás, este tipo de seguro se perfila como una solución muy útil en situaciones en las que uno de tipo anual suponga una inversión que no vamos a poder aprovechar. Es interesante recordar que este tipo de seguros temporales puede aplicarse a cualquier tipo de vehículo, como una moto o una furgoneta, excepto aquellos que están destinados al transporte de mercancías peligrosas o de personas.

Elegir bien tu seguro de coche por días

Un seguro de coche por día permite una flexibilidad máxima y dar respuesta a multitud de escenarios diferentes. Por esa razón, conocer cuáles son sus características y en qué circunstancias podemos utilizarlos es la opción más interesante. Son muchas las compañías que ofrecen este tipo de seguro, por lo que es importante conocer cuáles son las características de cada uno de ellos. En el caso de los seguros de coche por días, se ofrece siempre la responsabilidad civil, es decir, el seguro obligatorio.

En todo caso, siempre puedes elegir un seguro de coche por días, en el cual puedas ir añadiendo opciones que te resulten útiles, por ejemplo, la asistencia en carretera o la defensa jurídica. De esta manera, tendrás un seguro de coche realizado a tu medida, en el que pagarás por las coberturas justas, y siempre con un precio más que interesante.

Los seguros de coche por días permiten dar respuesta a necesidades muy concretas y que, hasta la actualidad, no quedaban contempladas con los seguros de tipo anual. De esta manera, se evita tener que contratar un seguro de coche anual para periodos de tiempo muy concretos, lo que no deja de ser una manera de desperdiciar coberturas que nos vamos a utilizar. Ha llegado el momento de tener el seguro de coche para los días que necesitas y no emplear más recursos de los necesarios para obtener este servicio.