El Ayuntamiento deja sin exposición colectiva en Conde Duque a decenas de artistas de Malasaña

En el catálogo de la exposición del pasado año, que por causa de la pandemia se tuvo que celebrar entre los meses de octubre y noviembre, la delegada del área de gobierno de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, Andrea Levy, se refería así a la muestra colectiva organizada por la comisión de cultura de la Plataforma Maravillas, agrupación de vecinos encargada de las fiestas del barrio de Malasaña: "Es un proyecto que enriquece la vida cultural de la ciudad, fortaleciendo los lazos de unión entre los vecinos y su Ayuntamiento".

Levy ponía de este modo en valor una iniciativa que desde sus orígenes en 2012 ha sorprendido tanto por su calidad artística como por la gran aceptación de público que ha cosechado edición tras edición.

"Si algo caracteriza la vida cultural de una ciudad es el grado de implicación de sus habitantes en su desarrollo a través de su participación activa. En muchos barrios se esconde el talento de sus vecinos que solo esperan una oportunidad para salir a la luz y mostrarse al público. La exposición #Expo2demayo, que forma parte del programa Haciendo Barrio, constituye una llamada al artista, profesional o amateur, que desea mostrar públicamente sus creaciones, contribuyendo de esta manera a establecer unos lazos de unión y complicidad con su comunidad vecinal", venía a resumir la responsable de Cultura sintetizando buena parte de lo que significa esta muestra.

Sin embargo, este año el Ayuntamiento ha comunicado a la organización de #Expo2demayo, a través del responsable de Exposiciones del Conde Duque, Fernando Rodríguez, que no se podrá realizar por motivos técnicos. Parafraseando a Levy podemos decir que un tema burocrático empobrecerá la vida cultural de la ciudad.

Sin alternativa en una sala pública

La Plataforma Maravillas gestiona la citada iniciativa, seleccionando a los participantes, pero es una empresa especializada la que se encargaba del montaje de la exposición. Un cambio en el protocolo de contratación de estas empresas es lo que no permitiría hacer este año la muestra en el centro cultural Conde Duque, según alegan fuentes municipales.

"Hasta que no se resuelva el acuerdo marco para la tramitación de los montajes de exposiciones, no podemos contratar un montaje individual al considerarse fraccionamiento de contratos. Antes lo hacíamos acudiendo a la vía de Madrid Destino, que era quien contrataba previa transferencia, pero actualmente esta vía no es posible".

Según ha podido saber Somos Malasaña, el acuerdo marco al que se hace referencia no estaría listo hasta final de año o principios del siguiente, por lo que en todo lo que resta de 2021 en los espacios expositivos públicos madrileños sólo se podrían realizar exposiciones "autofinanciadas", "llave en mano" -el propietario de una muestra cede los derechos para su exhibición pública asumiendo él todo el montaje-, o bien "aquellas que derivan de un convenio firmado por el Ayuntamiento con alguna entidad sin ánimo de lucro dedicada a actividades de divulgación cultural según sus estatutos", tal y como han explicado a este diario desde la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas a través del Área de Cultura.

Para la Plataforma Maravillas, organizadora de la muestra #Expo2demayo, la noticia ha sido un varapalo que le ha sido comunicado sin alternativa municipal, aunque al menos le llega acompañado del deseo desde Conde Duque de que en próximos años se pueda retomar la colaboración.

En todo caso, aunque parece una misión complicada, la plataforma vecinal no descarta todavía celebrar la que sería novena edición de esta iniciativa en algún otro lugar sin ayuda pública. El objetivo es que el montón de artistas de Malasaña que participan cada año en la cita pueda mostrar una vez más sus trabajos en público.