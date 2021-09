Condeduque crece en danza, incorpora el Pensamiento y presenta abonos para su nueva temporada

Condeduque aspira esta temporada a "traspasar las fronteras del cuartel" y a "convertirse en el centro de referencia en la cultura contemporánea". Con estos ambiciosos objetivos y una larga lista de elogios hacia su programación ha presentado este miércoles la delegada de Cultura, Andrea Levy, la programación de este centro municipal para el próximo curso, que promete ser excitante en sus instalaciones. "Por favor, provocad; la cultura va de ello", ha pedido la concejala a los artistas allí presentes.

Las propuestas del equipo de Natalia Álvarez Simó -directora del centro- son muy numerosas y variadas, tantas como las áreas en las que se divide la programación de Condeduque: artes escénicas, música, mediación, arte, cine y palabra, a las que se suma esta temporada el pensamiento, con actividades enfocadas a la reflexión, acompañadas por personalidades destacadas en el campo de la filosofía.

Lo más inmediato será la exposición Desobediencias y resistencias que se inaugura este mismo miércoles y está compuesta por piezas de videoarte de acciones individuales que conmoverán al espectador que se adentre en la oscuridad -visual y conceptual- de la Sala de Bóvedas. Marina Abramovic, Teresa Correa, Shirin Neshat o Itziar Okariz cuentan con obras en la muestra.

Como una de las actividades destacadas en septiembre estará la celebración de Pinta la calle el domingo 19, una actividad paralela a la celebración del festival Pinta Malasaña, con el que el centro de cultura contemporánea colabora especialmente en esta edición, la sexta de esta muestra de arte urbano en las calles del centro de Madrid.

Otra de las novedades más importantes es la de la puesta a la venta de abonos de temporada, tanto para artes escénicas como para música. Incluye un descuento del 30% comprando un pack de 15 entradas y la ventaja de tener acceso preferente a la reserva de asientos para las diferentes propuestas del centro cultural.

Estas son el resto de propuestas destacadas de la programación:

Artes escénicas: teatro, danza y performance

La programación escénica del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque apuesta este año tanto por creadores españoles como La Veronal, que ha estado este verano en Avignon con la obra que se pudo ver en Condeduque, Sonoma, y que esta nueva temporada presenta en coproducción con Condeduque, Opening Night. La inauguración del Festival En Movimiento: otros formatos con seis propuestas con nombres como Paloma Muñoz, Pere Jou y Aurora Bourz, Leonor Leal, Antonio Ruz, Marco Flores y Antescollado, La pharmaco, Cuqui Jerez, La tristura, Kor´sia o Paul B con la lectura dramatizada Yo soy el monstruo que os habla; además de la primera pieza escénica del Niño de Elche, La exclusión, y Sr. Serrano Olympus Kids, con la trilogía infantil Prometo, Amazonas, Demeter.

Asimismo, en esta nueva temporada, habrá mayor peso de compañías internacionales como: Marlene Monteiro Freitas con danza contemporánea portuguesa en el estreno de Jaguar y danza contemporánea israelí con Sharon Eyal, Gai Behar, L-E-V (las nuevas creadoras más importantes del panorama internacional), con el estreno de Love Chapter 2 en Madrid. En teatro, desde Italia, llegará Romeo Castelucci y el estreno en Madrid de su última obra Bros en colaboración con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Además, el belga Milo Rau estrenará en España su última producción Familie, desde Francia Yoann Bougoise también estrenará en nuestro país, desde el Patio Central de Condeduque, su última obra de circo-danza Tentative Approaches To A Point Of Suspension y, por primera vez en España, se podrá ver la última obra del iraní Amir Reza Koohestani, Timeloss.

Música

La línea musical apuesta igualmente por la creación contemporánea, poniendo al día músicas consideradas tradicionales y anticipando otras que habrán de sonar mañana. En la escena nacional destaca la coproducción del nuevo trabajo de Enric Montefusco, Viaje al centro de un idiota, que se estrena en Madrid. El flamenco irreverente está representado por Isabel do Diego y Raúl Cantizano junto a Los Voluble. En la escena urbana, Erik Urano o ese nuevo gurú del dreampop Rusowsky; la voz de la primavera árabe, Emel Mathlouthi; la cantante y compositora Julianna Barwick; la electrónica experimental de Leifur James; una representación del mejor jazz nacional; el pop cosmopolita y garajero de MAFALDA Y Melenas o el estreno absoluto de una pareja de diez, el clavecinista Ignacio Prego y el pianista Moisés P. Sánchez.

El prólogo a todas estas músicas llega en esta ocasión de la mano de Rigoberta Bandini, auténtica sensación del nuevo pop electrónico, además de un nuevo festival de música urbana, BLAM, dedicado este año al trap femenino, con la presencia de Ptazeta, Deva, Albany, María Escarmiento, Paranoid 1966 y Las Ninyas del Corro. En medio, colaboraciones con festivales hermanos como el Festival Internacional Jazzmadrid e Inverfest. Y, hablando de festivales, para clausurar la temporada, un nuevo certamen, SoundSet, enfocado en la música electrónica y de vanguardia. “En definitiva, músicas de ayer para mañana, y de mañana para hoy”, asegura la directora del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Natalia Álvarez Simó.

Mediación

La mediación consiste en invitar, acompañar, escuchar y compartir. Procesos relacionales, grupos de aprendizaje, encuentros y desencuentros, bailes y fiestas, paseos y derivas. En esta segunda temporada se disfrutará a través de diez iniciativas: 天马行空 Tian Ma Xing Kong, desde y para la comunidad china. Habrá talleres familiares e intergeneracionales desde la arquitectura y la sostenibilidad y se iniciará un proyecto dirigido a mayores con La danza de mis memorias. El movimiento seguirá con el ciclo Bailar, recordar, resistir. Y a las consolidadas Derivas urbanas, paseos colectivos por la ciudad, se sumará la iniciativa Nos queda la noche, que serán recorridos nocturnos que rinden homenaje a la cultura de la noche madrileña.

Arte: exposiciones e instalaciones

Se mantiene la línea de exposiciones colectivas en la Sala de Bóvedas que generen reflexión y debate frente a temas abiertos y cercanos, planteando distintos posicionamientos artísticos frente a cuestiones identitarias, la era digital o al desarrollo sostenible, entre otros, con especial interés en visibilizar el trabajo de artistas del contexto madrileño. Además de la citada Desobediencias y resistencias, destaca como muestra de producción propia Super super like, con la digitalización de la imagen como protagonista, presenta a una veintena de artistas con nombres como Yosi Negrían o Almudena Lobera.

Los Patios Central y Sur de Condeduque son considerados espacios de exposición de instalaciones artísticas al aire libre, que rotan cada tres o cuatro meses con nombres como Dagoberto Rodriguez con Refugio y umbrales que analiza la condición de aislamiento del ser humano, Miler Lagos y su instalación interactiva Rainmarkers (Hacedores de lluvia) presentada en la Bienal Openart de Orebro (Suecia) o Rafa Munárriz que parte de un interés en la formación de un espacio habitable en Aproximación a una realidad estática, entre otros.

Cine

La programación cinematográfica para esta temporada, a través de ciclos, se centra en temas como la salud mental con películas como Guns of the Trees (Jonas Mekas, 1962), los terrores “millenials” Kairo (Kiyoshi Kurosawa, 2001) o La nube (Just Philippot, 2020), la relación con los espacios públicos de nuestra ciudad (Martin Patino, Almodóvar o Garci), las utopías La chica del 14 de julio (Antonin Peretjatko, 2013) o Ham on Rye (Tyler Taormina, 2019) o esos vínculos familiares definidos más por el espacio común que por la sangre Election (Johnnie To, 1999), La pivellina (Tizza Covi & Rainer Frimmel). Películas clásicas, contemporáneas, y premieres acompañarán al espectador para ofrecerle distintas formas de abordar un mismo tema.

Palabra

Condeduque vuelve a ser un espacio abierto en el que cuestionar formatos en un ciclo inclasificable para investigar la palabra y experimentar con todo aquello que la estira, la trastoca, la abraza y la retuerce. Este año trabajarán y jugarán con ella artistas como Andrea Abreu, Luz Pichel o Angela Segovia y que vendrán desde lejanos lugares como Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Estambul (Turquía), Buenos Aires (Argentina), Berlín (Alemania), Lisboa (Portugal) y numerosas localidades de España.

Habrá diversidad de lenguajes en actividades de Slam (David Orviz y Alejandra Martínez de Miguel), performance (Mariano Blat), spoken word, poesía (Angela Segovia, Mariano Blatt y Dani Umpi), voceo, dramaturgia (Claudia Dias e Idoia Zabaleta), música (Rigoberta Bandini) y videoarte (Nota bene) se disfrutarán en recitales multimedia, conferencias, instalaciones interactivas, conciertos y espacios de creación.

Pensamiento

Nuevamente desde la interdisciplinaridad, con la participación de filósofos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, dramaturgos, escritores, periodistas y otros expertos, se trazará un recorrido por formas de construcción de relato. Un recorrido que explora el pasado, toma el pulso al presente y anticipa el futuro. Se hablará de la salud mental, de las formas de abordar la incertidumbre, del miedo a lo que no se ve y de la búsqueda de un terror que nos explique los miedos actuales, del encuentro con nuestra identidad en el relato de la familia, del amor y de cómo nos relacionamos en el mundo del consumo, de la búsqueda de nuevas utopías y los mundos posibles. Este año como novedad, nos acompañarán, tres grandes nombres internacionales: Rüdiger Safranski, filósofo y ensayista, Eva Illouz, socióloga y escritora y el filósofo e historiador del arte, George Didi-Huberman.

Creación

Más allá de la exhibición, Condeduque continúa apostando por los artistas y el desarrollo de la creación, a través de iniciativas formativas como convocatorias de residencias de artes escénicas y musicales y el laboratorio artístico Escuela de Invierno dirigido por Celso Giménez. Asimismo, Condeduque tiene como sus objetivos dar apoyo a la producción artística contemporánea desarrollada por artistas y compañías nacionales y muy especialmente los que desarrollan su labor en Madrid. Esta labor de punto de apoyo para los creadores es fundamental a la hora de poder desarrollar nuevas creaciones.

Este año, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque coproduce un total de 11 obras: En función de 1,2,3 de Isidoro Valcárcel Medina; Igra de Kor´sia; Exclusión de Niño de Elche; Movidas raras / Drôles de trucs de Rodrigo García; Somos la guerra de Luz Arcas / La Phármaco; Prometeo, Amazonas, Demeter de Olympus Kids Agrupación Sr. Serrano; Mágica y elástica de Cuqui Jérez; Viaje al centro de un idiota de Enric Montefusco; Opening Night de La Veronal; Neti Neti de Amalia Fernández y Hacer noche de Barbara Fournier.