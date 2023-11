Writers Weekend ¡MMM!, el festival literario de los cafés de Malasaña se hace internacional

Cuatro ediciones seguidos de un festival literario en un barrio empieza a parecerse a un clásico. Este fin de semana los cafés y locales de ocio del barrio de Malasaña abrirán sus puertas a la charla reposada alrededor de los libros con el Festival Writers Weekend ¡MMM! (Madrid Maravillas Malasaña).

Cualquier asiduo a este céntrico barrio conocerá sin duda, así sea de vista, a Marcelo López Conde, el promotor literario itinerante que desde hace años vende en distintos cafés libros escritos y editados por su propio sello, Café Literiario Editores.

En 2020, orillando la pandemia, montó por primera vez este encuentro entre escritores, editores y otros agentes culturales, inspirado en el histórico Listowel Writers’ Week, el festival literario más antiguo de Irlanda. El festival no ha parado de crecer desde entonces y este otoño “se nos hace un poco internacional”, nos cuenta con su amable decir bonaerense.

Este año se presenta por primera vez un libro de autores anglosajones (y en inglés), fruto de una bonita historia encontrada en el mismo barrio de Malasaña y convertida en aventura editorial por Marcelo. Los autores se reúnen hace años en el café La Realidad para llevar a cabo un open mic que es ahora también un libro.

En el Varsovia se presenta La vida de ella, de la escritora polaca residente en Barcelona Malwina Kowszewicz. “Para los francófonos tenemos la presentación de la novela La versallesca, de Juan Rivas Santisteban, en la Fábrica Maravillas, que tiene cierto aire francés porque su maestro cervecero es de allí”, explica López Conde.

Habrá también antologías de cuentos, de poetas, un ensayo novelado sobre las traumáticas mudanzas y un bonito cierre con la presentación del guion de cine de Josetxo San Mateo (Baílame el agua): Pasaba por aquí, inspirado en la canción del mismo nombre de Luis Eduardo Aute. “Transcurre en Malasaña, más o menos en la época de la Transición”, añade el editor.

Los locales donde se celebra este festival literario distribuido serán Café Comercial –donde ya es costumbre hacer el conversatorio inaugural sobre el sector– La Realidad, Nanai Espacio Cultural, Caffé del Arte, Gorila Madrid, Picnic Bar, Café de Ruiz, Varsovia Bar, Café Tatiana, Gato y 2D. Además, como en anteriores ediciones, el festival se moverá por todo el barrio con las rutas guiadas de Carpetania Madrid.

PROGRAMACIÓN:

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE

10.30 . Café Comercial

Conversatorio de escritores, editores y otros referentes en el mundo de los

Festivales Literarios que da inicio al Festival.

12.30 h. Caff­é del Arte

Presentación de “El universo de H.P. Lovecraft”, mini esculturas a cargo de Layer Forged. Muestra itinerante exclusiva durante el ­n de semana del Festival.

12.30 h.

Visita guiada “El Madrid de La Movida” recordando a quienes escribieron la historia de aquel momento tan mítico del barrio. Recorre los lugares emblemáticos de ese tiempo en el Malasaña de Maravillas mientras escuchas sus canciones rompedoras.

Actividad con aforo limitado. Reservas : 664 788 664 (WhatsApp)

13.00 h. Caff­é del Arte

Presentación del “menú literario” del Festival:

“La verdad de la milanesa es la milanga bonita”, basado en un cuento original de Marcelo López-Conde. Reservas: 91 445 9870

15 h. Fábrica Maravillas.

Presentación de la novela “La versallesca”, de Juan Rivas Santisteban.

15 h. Café Gorila.

Muestra audiovisual del cineasta: “Josecho San Mateo en su propia tinta”.

Durante todo el ­fin de semana del Festival.

16 h. Café La Realidad

Sesión: “Madrid Open Mic / La Realidad anthology”. Presentación del primer libro en lengua inglesa de esta magní­ca iniciativa anglosajona del barrio. Participants can freely read their own work or someone else’s, generally in English (but all languages are welcome). A 5-minute limit per reader is requested and sometimes enforced by means of a bell.

Abierto al público de cualquier lengua.

Presenta Café Literario Editores

17.30 h. Varsovia Cocktail Bar

Presentación en Madrid de la escritora polaca Malwina Kowszewicz, autora de la novela “La vida de ella”.

18.15 h. Nanaï Restaurante Espacio Cultural

Presentación de “Vibraciones”, cuentos cortos de varios autores.

19.30 h. Café Gorila

Inauguración de la muestra audiovisual

“Josecho San Mateo en su propia tinta”.

20 h. Ruta guiada por Carpetania

Madrid: los años de la Movida. El Rollo, la Movida madrileña y otras hierbas.

Aforo limitado. Informes y Reservas: 657 847 685.

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE

12.30 h. Café Tatiana

Sección Vermouth. Presentación de la novela “Las palabras perdidas”, de Noelia De Mingo.

14.30 h. Gato

Sección Vermouth.. Entrevista: “A corazón abierto”. El cielo de Pam.

15.45 h. La Bicicleta

Presentación del ensayo novelado “La Mudanza”, de Javier Saura. Invita: Vinos naturales.

17 h. Picnic Bar

Presentación de “Consecuencias 2”. Poetas selectos.

18 h. Picnic Bar

Presentación del guión “Pasaba por aquí”, de Josecho San Mateo.

20 h. Café de Ruiz

Brindis y despedida del Festival 2023. Invita: Cerveza Malasaña.