Las multas de Almeida a pisos turísticos solo asustan de momento al 4% de los 12.494 que operan ilegalmente en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido los primeros datos de impacto después de poner en marcha su plan de sanciones contra las viviendas de uso turístico (VUT) sin permiso municipal. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha asegurado este martes que su equipo ha conseguido que “cerca de 500” pisos turísticos hayan dejado de prestar servicio en los últimos 18 meses.

A su entender, este medio millar de pisos ha dejado de estar en el mercado de alquiler turístico gracias a la subida en el importe de las multas, que ahora son de 30.000, 60.000 y 100.000 euros a partir del segundo aviso de las inspecciones municipales. “Con este importante incremento que puede llegar hasta 190.000 euros por prestar servicio y vivienda de uso turístico ya no les compensa y por tanto estimamos que se incrementará el número de cierres viviendas turísticas”, ha asegurado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

El aumento de las sanciones fue anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a finales del pasado mes de abril, aunque el área de Carabante las había puesto en marcha poco antes, contra un edificio de apartamentos sin licencia de la calle San Bernardo. Este primer caso, paradójicamente, fue legalizado posteriormente por el Ayuntamiento de Madrid gracias a un plan especial.

Carabante saca pecho de que el consistorio de la capital haya sido “la primera ciudad de España que ha puesto pie en pared a las viviendas de uso turístico, teniendo en cuenta que había generado un problema, especialmente de convivencia, pero también de reducción de la oferta de la vivienda de alquiler”, y celebra el dato, aunque supone solo el 4% del total de pisos turísticos que operan ilegalmente en Madrid ciudad, según las cifras de su propio departamento.

El área de Urbanismo considera que en Madrid hay abiertos 12.494 pisos sin licencia municipal para ejercer este tipo de negocio, frente a los 1.008 que sí que la tienen aprobada. Actualmente el Ayuntamiento tiene detenida la concesión de permisos para ejercer esta actividad, a la espera de que sea aprobada una nueva normativa, de la que también Carabante ha dado más detalles.

“A lo largo de las próximas semanas, aquellas que hayamos impuesto 60.000 euros se volverán a inspeccionar y si siguen manteniendo la actividad se impondrá la multa de 100.000. Lo que tenemos constancia es que muchas han dejado de prestar servicio”, ha añadido el delegado.

Bajos turísticos prohibidos en el distrito Centro

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha avanzado también que prevé elevar a Junta de Gobierno la nueva normativa para “finales de septiembre o primeros de octubre”, a la vez que daba alguna información más sobre su contenido.

“Dentro del distrito Centro ”ningún local se podrá transformar en vivienda de uso turístico, porque no queremos que haya una desertización del distrito y, por tanto, para que haya vecinos tiene que haber recursos, tiene que haber dotaciones y también tiene que haber comercio. No queremos que se vacíe y por eso no estará permitido; somos más favorables a aglutinar los usos en edificios exclusivos y, por tanto, en edificios exclusivos sí puede haber vivienda de uso turístico dentro de la ciudad de Madrid“, ha concretado.

“Es un problema que nos afecta a todas las ciudades de España, especialmente a las grandes ciudades, a aquellos que tienen una atracción turística y lo que pretendemos es evitar que el turismo lo que haga es llevarnos a la desertización del distrito Centro y que, por tanto, mantengamos residentes también en el distrito y que puedan convivir tanto esa fuerza turística como los residentes en el distrito centro”, ha indicado.