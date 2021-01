Los centros educativos de Tetuán encaran su reapertura bloqueados por el hielo

La gente pasando con esa pose atenazada, como de hurtadillas, que la mayoría utilizamos para andar con cuidado sobre el hielo estos días. Esa es la estampa que el jueves por la tarde dibujaban los muchos viandantes que pasaban por el lateral del CEIP Jaime Vera, en Bravo Murillo. La zona de la entrada por el patio del colegio se presentaba todavía como una gran placa helada, peor que otras zonas de la calle principal de Tetuán.

La situación del resto de colegios del distrito es similar. Que sepamos, no se ha producido ningún problema estructural en ellos, pero sus calles adyacentes, accesos e instalaciones no han sido limpiadas de hielo. En teoría, el lunes deberían estar listos para reanudar las clases presenciales, aunque las últimas declaraciones hechas desde el Ayuntamiento hacen vislumbrar que, probablemente, los niños no irán a la escuela a principios de la semana, al menos en muchos de los centros.

Hemos hablado sobre la situación ocasionada por el temporal en los centros públicos del distrito con la gente de plataforma Tetuán Eres Educación Pública, que reúne a vecinos, estudiantes y profesores de Tetuán.

Desde el colectivo confirman que los trabajos de limpieza y preparación para reapertura de los centros de Tetuán caminan con mucho retraso:

“Es jueves por la tarde, y por primera vez, se están poniendo en contacto los servicios técnicos de la Junta Municipal con los Centros para intervenir en los accesos a los Centros Educativos con la apertura de senderos que actualmente están, como la mayoría de las calles de Tetuán, llenas de nieve y hielo. Confiemos que para el lunes estén todos los accesos despejados, e insistimos en todos los accesos porque a causa de la pandemia se han habilitado diferentes entradas en cada uno de los centros”.

Según nos cuentan, “algunos centros, como el CEIP Ignacio Zuloaga, ante la falta de soluciones, han tenido que optar por financiar de su presupuesto la limpieza de árboles caídos y saneamiento de los dañado”. Algo similar ha tenido que hacer el CEIP PIO XII que, “ante la falta de respuesta de la Junta Municipal ha tenido que contratar un aparejador de su presupuesto para evaluar el estado del edificio, ya que temen desperfectos por el sobrepeso de la nieve en algunos tejados”.

Lo cierto es que uno de los problemas que han dilatado los informes sobre evaluación de riesgos de los centros ha sido la falta de técnicos, razón por la cual la Comunidad de Madrid ha llegado a acuerdos con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para que colegiados voluntarios hagan dictámenes (pagados a 300 euros).

El panorama, pues, es similar al del resto de Madrid, donde las AMPAS se están movilizando para limpiar los colegios y sus accesos. Varias de las AMPAS del vecino distrito de Chamberí, por ejemplo, han planteado estos días una acción conjunta, que conciben necesaria pero también con cariz reivindicativo frente a lo que entienden inacción del Ayuntamiento. En Tetuán, algo similar se ha puesto en marcha desde el AMPA del CEIP Ignacio Zuloaga, que ha hecho un llamamiento a las familias del colegio para hacer transitable los patios del centro. “La ayuda de los huertos urbanos es importante porque aportan material para rascar el hielo y limpiar la nieve”, apuntan al respecto desde Tetuán eres Educación Pública.

Un horizonte en el que el tele estudio se prolongue durante más tiempo empieza a poner nerviosas a muchas familias y docentes, que tildan la experiencia con la plataforma Educamadrid como “una pesadilla” y “una frustración” por sus cortes continuos. De momento, les queda apuntarse a turnos de pala y exigir a la Junta de Distrito que sus colegios e institutos estén listos cuanto antes.