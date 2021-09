Villacís abre la puerta a que las terrazas sobre las bandas de aparcamientos se mantengan 2 o 3 años en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando, dentro del grupo de trabajo que alumbrará la nueva ordenanza de Terrazas, que las terrazas que ahora ocupan bandas de aparcamiento puedan permanecer en estos emplazamientos por un plazo de dos o tres años.

"Ahora negociamos mantener las terrazas en bandas de aparcamiento, y si puede haber plazo de dos o tres años; es importante que los hosteleros lo sepan lo antes posible, ver los datos de empleo y si han llegado a consolidarse en la ciudad esos espacios", ha dado a conocer en rueda de prensa la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Según ha indicado, "la intención es que (la ordenanza) esté tramitada antes de que finalice el año, para dar certeza y seguridad jurídica" a hosteleros y comerciantes y garantizar el descanso vecinal.

La cuestión ha enfrentado a vecinos y hosteleros. Pero no solo, también a los socios de coalición. "Trabajamos mucho en decir cómo una zona está tensionada. La mayor de las zonas no está en una zona tensionada. No es fácil, pero para ello estamos sentados a la mesa con hosteleros, comerciantes", ha concluido la vicealcaldesa.

El PP se inclinó antes del verano por confirmar la fecha de caducidad de las nuevas licencias pactada con los hosteleros al 31 de diciembre, algo a lo que se opuso Ciudadanos, responsable de la gestión de las terrazas.

5.747 mesas adicionales con la pandemia

El número de mesas ha aumentado desde que se decretó el cierre de toda la hostelería por el confinamiento, allá por marzo de 2020: ahora hay 953 autorizaciones de terraza más que entonces y 5.747 mesas adicionales, la mitad de ellas sobre aparcamientos, según datos municipales recopilados por Somos Madrid. Aunque las cifras son muy distintas en cada distrito.

La mayor multiplicación de mesas ha tenido lugar en Salamanca, donde han aparecido más de un millar durante la pandemia (exactamente 1.199, con un incremento del 37%). Han aumentado tanto que se ha convertido en el cuarto distrito con más mesas de terraza de todo Madrid. El primero sigue siendo Centro, aunque allí el aumento ha sido mucho menor (292 nuevas mesas desde marzo del año pasado), debido a múltiples factores. Pisándole los talones si de terrazas hablamos está Chamberí, que durante la crisis del Covid-19 ha pasado a ser el segundo distrito con más espacio de terrazas (824 mesas de incremento), adelantando a Chamartín.