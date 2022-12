Vox garantiza con su abstención los últimos presupuestos de Ayuso

Vox garantizará con su abstención que Isabel Díaz logre aprobar sus últimos presupuestos antes de las elecciones del próximo mayo. El grupo parlamentario de extrema derecha ha avanzado este lunes que se abstendrá en la votación final de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023, lo que permitirá a la presidenta regional contar con más síes que noes y por tanto sacar adelante sus cuentas. El partido ultraconservador había registrado tarde las enmiendas a los presupuestos y la Mesa las ha tumbado.

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces tras la “negociación fallida” con el Gobierno de Ayuso. Aún quedan más de dos semanas para que las cuentas lleguen al Pleno pero desde la formación que lidera Rocío Monasterio en el parlamento regional prefieren no seguir negociando y facilitarán su aprobación pese a que el pasado jueves anunciaron 25 medidas “imprescindibles” para el acuerdo.

“Nuestra posición va a ser la abstención. La propuesta que nos hizo el Gobierno antes del pleno del pasado jueves no tiene en cuenta nuestras iniciativas. No podemos apoyarlo. No pueden contar con nuestro voto favorable, aunque no vamos a bloquear que Madrid tenga un Presupuesto”, ha defendido.

El portavoz ha insistido en que “después de la negociación fallida con el Gobierno antes del jueves pasado” su decisión fue levantarse y “romper esas negociaciones”, al parecerles la propuesta un “insulto” para sus votantes. “No vamos a apoyar esos Presupuestos. No los vamos a bloquear pero nos vamos a abstener”, ha incidido, aunque la realidad es que registraron las enmiendas fuera de plazo.

Según ha explicado Henríquez de Luna, guardaron las enmiendas en la aplicación de registro de la Asamblea de Madrid a las 11.40 horas pero “un fallo técnico” impidió que se se subieran hasta las 12.06 horas. Según ha defendido, no es la primera vez que esto pasa y que en otras ocasiones como en 2017 y 2018, Ciudadanos y Podemos también las registraron fuera de plazo y en aquella ocasión la Mesa se las aceptó.

La respuesta del PP sin embargo ha sido muy dura con el retraso. “No entendemos que apurase tanto el plazo con 87 enmiendas. Tuvieron dos meses para estudiar el Presupuesto. Las enmiendas de Vox no solo han tenido un problema de plazo, sino que, además, de las 80 aproximadamente, unas 38 tampoco hubiesen sido admitidas porque estaban mal hechas”, ha explicado el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines.