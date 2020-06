Diez compromisos de Kia para animar a la compra de eléctricos e híbridos enchufables

Movida por la necesidad de combatir el desconocimiento y la prevención del que aún es objeto el coche eléctrico, la filial española de Kia Motors acaba de anunciar una serie de 10 compromisos para incentivar la compra de modelos 100% de baterías, propuesta que se reduce a siete compromisos en el caso de los híbridos enchufables.

Como a otras marcas, a Kia Motors Iberia le urge ampliar en este momento sus entregas de vehículos electrificados. Por un lado, porque la Unión Europea no ha dado signos de suavizar la norma de los 95 g/km de CO2 -en vigor desde el primero de enero- en atención al parón de la actividad económica derivado de la pandemia del Covid-19, como le ha reclamado la principal asociación de fabricantes europea, ACEA.

Por otro, porque el confinamiento ha hundido las ventas durante dos meses largos y el comienzo del año tampoco fue boyante dado que muchos clientes estaban esperando la llegada de un nuevo Plan Moves que ni siquiera ahora ha sido aprobado todavía. Esta última circunstancia ha llevado a Kia a poner en marcha este mes de junio su Moves particular, por el que descontará del importe de modelos electrificados la cuantía de la que es responsable la marca y una parte de la que correspondería al Estado si se aprobase el plan, retirado in extremis del orden del día del último Consejo de Ministros.

El director general de Kia Motors Iberia, Eduardo Dívar, ha explicado todas estas novedades en una comparecencia on line en la que ha desgranado también los 10 compromisos de la marca, dirigidos -en sus palabras- a que la sociedad “pierda el miedo a los vehículos electrificados”. Los detallamos a continuación:

Garantía de cambio: Si durante el primer mes o los primeros 1.000 primeros kilómetros el cliente no queda satisfecho con su nuevo vehículo eléctrico o híbrido enchufable, podrá decidir si cambiarlo por otro modelo de importe igual o superior.

Coche de cortesía: Durante el primer año, el propietario de un modelo 100% eléctrico dispondrá de un vehículo gratis de cortesía con motor de combustión durante 15 días, periodo que podrá dividir en un máximo de dos partes.

Ayuda para la instalación de cargador: Con la colaboración de Repsol, se facilitará la gestión e instalación de un punto de carga en el domicilio. El coste rondará los 1.500 euros para un cargador de 7,4 kW que necesite 15 metros de cable desde la acometida del edificio.

Red de carga Kia: Los clientes disfrutarán de un año de recarga gratis en los concesionarios oficiales. Dívar apunta a un objetivo de 220 instalaciones de recarga para 2022, situadas en localizaciones estratégicas de nuestra geografía. También ve deseable que esos cargadores sean semipúblicos y de alta potencia (50 kW) para no supeditar las necesidades de carga al horario del establecimiento.

Seguro contra daños: En caso de daño accidental a la estación de carga doméstica por actos vandálicos o intento de robo, Kia cubrirá los costes de reparación o sustitución del equipo.

Asistencia premium: Este servicio de asistencia en carretera prevé llevar en grúa el coche eléctrico al destino de la península que se elija.

Siete años de garantía: La misma del resto de los modelos Kia, incluida la batería (hasta el 70% de su capacidad). La garantía de la batería es de siete años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Mantenimiento gratuito: Durante los tres primeros años.

Ventanilla única: Se ha habilitado un servicio de atención para clientes donde se puede realizar cualquier gestión relativa a incidencias y reparaciones en su cargador, tarifas y ahorros de energía, así como a burocracia con administraciones locales.

Movilidad sin restricciones: En último término, la compra de un modelo eléctrico o híbrido enchufable reporta un conjunto de ventajas como la ausencia de restricciones a la movilidad, bonificaciones en el impuesto de circulación (IVTM), acceso libre a los carriles Bus-VAO, exención del Impuesto de Matriculación y aparcamiento gratuito en zonas de estacionamiento regulado.

Kia Soul EV.

Los compromisos de Kia se reducen a siete en el caso de los híbridos enchufables pues no tienen las limitaciones de los eléctricos puros. Al disponer de un motor de combustión que les garantiza no quedarse nunca tirados, no necesita de prestaciones como el vehículo de sustitución, el acceso a la red de recarga 24 horas y la asistencia en carretera por agotamiento de la batería.

Durante la crisis sanitaria que parece estar quedando atrás, Kia Motors Iberia ha desplegado otra serie de acciones destinadas a facilitar las cosas a sus clientes en tiempos difíciles. Además del préstamo de vehículos a profesionales sanitarios, ha extendido hasta el 30 de junio las garantías que expiraban a lo largo del periodo de confinamiento y ha aprobado una carencia de cinco meses (hasta diciembre) en el pago de la primera cuota.

También ofrece un seguro de desempleo que, por 300 euros, cubre hasta 12 meses de cuota para aquellos compradores que pierdan su trabajo. Y, por supuesto, los concesionarios han puesto en marcha un estricto protocolo de higienización y desinfección previo a la entrega de todo vehículo.