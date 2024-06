Satrústegui (Hyundai): “En 10 años, ni siquiera el 60% del mercado será eléctrico”

Además de los aranceles europeos a los modelos eléctricos chinos o la repentina dimisión de Wayne Griffiths al frente de la patronal de fabricantes Anfac, uno de los asuntos que centran últimamente las conversaciones dentro del sector es la preocupante ralentización de las ventas de vehículos eléctricos. El presidente de Hyundai Motor España, Leopoldo Polo Satrústegui, ha dado a conocer su acreditada opinión sobre el asunto en el transcurso de la feria de movilidad sostenible Mogy Fest, celebrada hace pocos días.

Satrústegui considera que, tal como se presentan las cosas, “en 10 años no vamos a llegar a que ni siquiera el 60% del mercado sea eléctrico. Estamos muy lejos, en un 4%, y el crecimiento está siendo del 1% anual, excepto este último año, cuando no ha alcanzado ni ese 1%”. A su juicio, “nos va a costar más tiempo y va a ser un proceso largo llegar a una movilidad completamente eléctrica. El futuro será eléctrico y de hidrógeno, pero yo no lo veo en 10 años; nos va a costar bastante más y dependerá del plan de ayudas, de cómo se desarrolla la infraestructura y, sobre todo, de cómo se cambie la percepción negativa de muchas personas hacia el coche eléctrico”.

El responsable de Hyundai en España sostiene que “hay que romper muchas barreras para que de verdad el mercado sea 100% eléctrico. Llegará un momento en que se impongan el vehículo eléctrico y el de hidrógeno, pero hasta entonces tienen que convivir todas las tecnologías”.

Respecto a la caída de las ventas de eléctricos, Satrústegui apunta a varios factores. “Muchos clientes piensan que los vehículos eléctricos van a evolucionar mucho en los próximos años, con lo cual están también un poco a la espera. Y la gente también está esperando a que salga un nuevo Plan Moves, lo que también es bueno para las ventas. Pero ya se vio una desaceleración a finales del año pasado y principios de este, una desaceleración que también se ha visto en Europa. El siguiente nivel de clientes que tiene que impulsar el mercado del eléctrico ya no es gente con un poder adquisitivo alto, y ahí sí que hacen falta unas ayudas eficaces. En Alemania han quitado las ayudas y han visto cómo el mercado de los eléctricos ha dejado de crecer”.

El directivo ha hecho estas y otras declaraciones durante la mesa redonda Gestión del transporte sostenible en las grandes ciudades, celebrada en Mogy Fest. En ella se abordaron las estrategias y políticas necesarias para gestionar el transporte sostenible en nuestras urbes y se discutió sobre las mejores prácticas y las innovaciones necesarias para lograr un sistema de transporte más eficiente y ecológico. Organizado en colaboración con Anfac, el coloquio reunió, junto al propio Satrústegui, a José de la Uz, alcalde de Las Rozas (que acoge tradicionalmente el evento); Francisco Casas, CEO de la empresa especializada en la instalación de cargadores emovili, y José María González, director general de APPA Renovables (Asociación de Empresas de Energías Renovables).

Sobre las medidas necesarias para revitalizar la electromovilidad, el director de Hyundai Motor España alude a varios factores: “No es una sola cosa. En primer lugar, nos falta un poco más de conciencia sostenible y ecológica como consumidores. Luego, el programa de ayudas no ha funcionado como se esperaba y necesitamos tener un plan que active a los clientes, porque el actual, con lo que tardan en llegar las ayudas y que luego tributan en el IRPF, no anima demasiado. También falta cambiar la sensación de que hay poca red de infraestructura, y que cuando sales de viaje no haya colas para cargar. Sigue habiendo mucha incertidumbre entre los clientes, que no tienen muy claro cuál es la tecnología que tienen que comprar”.

“El esfuerzo que hemos hecho los fabricantes es brutal. Hace tres años había 20 o 30 modelos eléctricos, y hoy tenemos más de 100. En lo que llevamos de año, el mercado de los eléctricos es del 4,3%, y de ahí la importancia de disponer de un plan de ayudas que funcione de verdad. Y también de que el consumidor vea que existe una ventaja entre comprarse un eléctrico, por ejemplo, no pagando por aparcar”.

Más inconvenientes que ventajas

“Por otro lado, la gente no paga más por tener un eléctrico -prosigue Satrústegui-, aunque se esté comprando un coche más eficiente y más sostenible. Lo que tenemos que conseguir es que el cliente vea beneficios en el eléctrico. Todos estamos tratando de impulsar el vehículo eléctrico, pero tenemos que ponernos en los zapatos del consumidor, que para tomar la decisión de adquirirlo tiene que disfrutar de una serie de ventajas que hoy no tiene: son más caros, y más incómodos a la hora de viajar… Eso no compensa sus ventajas, que también las tiene, como su consumo y muchas otras. Todo ello hace que el consumidor no se plantee comprar un eléctrico”.

Satrústegui cerraba su intervención con el siguiente resumen de la cuestión: “Lo importante ahora mismo es que hablamos de descarbonización. Está claro que el futuro es el vehículo eléctrico, pero hoy tenemos el problema de un parque viejo, con una media de edad de más de 14 años, y lo que hay que hacer es renovarlo. Pero es irreal quitar esos coches de la circulación pensando que ese cliente se va a comprar un eléctrico…: no, se va a comprar un vehículo de combustión o un híbrido un poco más joven, que va a seguir contaminando, aunque mucho menos. Yo creo que también hacen falta planes que ayuden a las personas a cambiar esos coches viejos por vehículos mucho más eficientes”.