Cartagena suspende las Fiestas de Carthagineses y Romanos

El Ayuntamiento de Cartagena ha apoyado a través de un comunicado la decisión de la Federación de Tropas y Legiones de suspender las Fiestas de Carthagineses y Romanos, que deberían celebrarse del 18 al 27 de septiembre.



"Es una decisión responsable ya que no sabemos qué situación tendremos en septiembre, pero todo parece indicar que las reuniones multitudinarias no se podrán celebrar, al menos hasta que exista una vacuna contra el coronavirus, para evitar contagios", ha considerado la alcaldesa, Ana Belén Castejón. En su opinión, Carthagineses y Romanos han demostrado con esta decisión "su responsabilidad, su generosidad y su solidaridad, que desde el Ayuntamiento les agradecemos".



La alcaldesa ha transmitido todo su apoyo a los festeros. "Somos plenamente conscientes de que esta decisión no ha sido sencilla porque sabemos que los festeros ya estaban preparando sus actos, pero estoy convencida de que todo el trabajo que tenían preparado servirá para que las fiestas de 2021 sean aún más espectaculares", ha precisado.