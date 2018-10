Villarejó advirtió que iban a detener al exconcejal de Urbanismo de Murcia dentro del 'Caso Umbra'

El comisario José Manuel Villarejo intentó, junto con Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, obstaculizar investigaciones sobre tramas de corrupción, relacionadas con operaciones en la Comunidad de Murcia. Así lo revelan las nuevas grabaciones que ha difundido Moncloa.com, que apuntan al exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, que fue detenido en el 'Caso Umbra':

Villarejo: "Antes de nada, el martes o miércoles esta gente va a preparar una hostia gorda en la Comunidad (autónoma) de Murcia".

Ignacio López del Hierro: "¿En la de Murcia?"

V: "En la de Murcia. Entonces, vamos a ver cómo lo manejamos porque lo sabemos muy poca gente. Que no se filtre a ningún medio, nada, macho, que no se lo digan. Van a empezar por el Ayuntamiento. No me acaba de encajar una cosa rara y es que el alcalde lo van a dejar suelto. No sé si es que el alcalde está pasteleando".

(Recibe una llamada)

V: "Entonces, van a trincar el martes o miércoles a un ‘pavo’ que es el (concejal) de Urbanismo, con siempre".

ILH: "El que cae siempre".

V: El de Urbanismo tiene un bigotito según me han dicho, un poco bajito, no sé cómo se llama el 'pavo', Barberana o Barbarena ( en realidad, se llama Fernando Berberena), y (detendrán también) al núcleo. El alcalde ( Miguel Ángel Cámara)…

ILH: "Lo dejan suelto, lo dejan suelto".

Tras la filtración producida el 6 de noviembre de 2009, no sería hasta el 5 de octubre de 2010 que se realizarían las detenciones y registros por presuntas irregularidades urbanísticas, autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia.

La conversaciones, que también apuntan a la Comunidad de Valencia, se produjeron todas entre junio y noviembre de 2009, meses después del estallido del caso Gürtel, y apuntan a que Cospedal era conocedora de unas gestiones que, en todo caso, no lograron sus objetivos, pues todas las causas a las que ambos aluden siguieron su curso en los tribunales.