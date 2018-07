Swingueando con las Dómisol Sisters & Sedajazz Swing Brothers

Las modas van y vienen. Tal vez para que recordemos que en otros tiempos, las cosas, los comportamientos o la música eran diferentes. Y eso es lo que ha ocurrido en la Plaza de España de San Javier, durante la tercera jornada de la presente XXI edición de su festival de jazz (la primera de los cuatro conciertos que se celebran fuera del escenario oficial), con las Dómisol Sisters y Sedajazz Swing Brothers.

Un concierto que nos trasladó a las décadas de los años 30 y 40 en plena efervescencia del 'swing', cuyos protagonistas principales fueron las orquestas de músicos como Benny Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsey, la del baterista Gene Krupa o Count Basie y Glen Miller por citar unas pocas. Éstas y muchas más hacían las delicias de los norteamericanos en aquellas salas en las que la música y el baile se fusionaban en ambientes verdaderamente frenéticos. Y cuando se incorporaban voces como las de Anita O’Day, Peggy Lee, la entonces jovencísima Ella Fitzgerald o Helen Forrest el disfrute era absoluto y aquellas melodías se convertían en pequeños himnos, en iconos del momento que han perdurado en el tiempo. Voces que no solamente eran solistas, sino tríos cuartetos y hasta quintetos vocales cuyas armonías en sí ya bastaban para crear una banda. Y ahí aparece este cuarteto valenciano, Dómisol Sisters, que emulan a aquellas formaciones vocales como las Andrews Sisters o las Bowell Sisters por citar dos de las más destacadas.

Y aquellos ritmos y canciones también llegaron a España durante las décadas de los 20, 30 y 40 con centros neurálgicos como Madrid o San Sebastián. Eran las primeras décadas del siglo XX, que traía muchas esperanzas para los ciudadanos del mundo; en la música, el jazz iba irrumpiendo arrolladoramente desde los Estados Unidos, con diferentes corrientes como esta del “swing”, que fue la que movió a muchísima gente por su ritmo enérgico y pegadizo.

Las Dómisol Sisters & Sedajazz Swing Brothers en el Jazz San Javier Goio Villanueva

Pues bien, en ese campo se mueve esta formación vocal valenciana y el septeto que las acompaña, quienes ofrecieron una primera parte instrumental –pareja de baile incluida a cargo de Isa Gregori y Carles Marquina (posteriormente se añadirían otras parejas que vinieron a verlos), que dejaron varias muestras de aquellas danzas al compás de esta música-, al objeto de ir creando el ambiente preciso para acoger, más tarde, al trío femenino vocal. Piezas como 'The Sheik Of ArabY', 'Indiana', 'At The Jazz Band Ball' o 'Baby Won’t You Please' nos dejaron un suficiente muestrario al respecto, que puso al personal que abarrotaba la Plaza de España en situación.

Y es que, hoy por hoy, cuando se nombra a la Sedajazz de Valencia es hacerlo de una institución musical seria y de gran prestigio a nivel internacional cuyo líder, el saxofonista Francisco Blanco 'Latino' (que repartió entre saxo alto, barítono, soprano y clarinete) ha sabido reunir a una importante parte de los músicos que dan brillo y color al jazz español. En esta ocasión llegaron en formación de septeto conformado por el pianista Eduard Marquina; César Cortés, al contrabajo; Simone Zaniol, batería; Toni Belenguer, trombón; Fede Crespo, trompeta; Ramón Cardo, saxo tenor; y el saxofonista y clarinetista, Francisco Blanco 'Latino'.

Un septeto que, ya lo adelanté en la crónica anterior, está a nivel internacional e interpreta (ocurrió en la XVII edición, que acompañó a Freddy Cole en dos piezas alabando el norteamericano y su guitarrista a esta big band valenciana) con quien así se lo demande. Bien pues una vez situados en el tiempo 'swing', Eduard Marquina anuncia a las Dómisol Sisters (en esta ocasión en trío, por enfermedad de Elena Almendros) conformado por Mireia Serrano, Melanie Lapalus y Carla Saz. Ataviadas con trajes para la ocasión y el momento, el trío femenino atacó 'A Tisket A Tasket' con toda la banda arrancando no sólo los aplausos del público, sino la alegría y el entusiasmo de los más bailones del lugar. Continuaron, sin la sección de viento, con 'When I Get Low I Get High', 'Let’s Call The Whole Thing Off' a la que añadieron trompeta y saxo tenor y un despliegue, en suma, de melodías clásicas del género que nos trasladaban a esas décadas del pasado siglo XX.

Swingeando con las Dómisol Sisters & Sedajazz Swing Brothers Goio Villanueva

Canciones de, por ejemplo, Cole Porter: 'Noche y Día'. Melodías que hemos escuchado en infinidad de ocasiones como 'Rhum & Coca Cola', 'Tico, tico', 'Lullaby Of Birdland' o 'Tain’t What You Do' (llevada al éxito por Jimmie Lunceford), con la que finalizaban su concierto. Pero el público, a pesar de ser miércoles, no deseaba marcharse y las Dómisol Sister & Sedajazz Swing Brothers regalaron un vibrante 'Pachuco', con el que terminaron de conquistar al personal que, insisto en ello, abarrotaba la plaza en su más amplio sentido (excelente noche empresarial, para los bares, restaurantes y heladerías de la zona).

En resumen, una noche de verano musical en el Levante español y dentro de su XXI Jazz San Javier, para 'swingear' libremente con los valencianos de Dómisol Sisters & Sedajazz Swing Brothers, al compás de aquellas canciones y melodías de las décadas 30 y 40 del pasado siglo XX. Rejuvenecimos unos cuantos años y después, no nos quedaba otra que reponer líquidos mientras esperamos el regreso del bien querido y amado Pat Metheny, para este viernes, 6 de Julio. Se lo contaremos.