El XIII Sombra Festival de Murcia empieza este viernes con Richard Stanley y Xavier Gens

El festival Sombra llega a su XIII edición totalmente ajeno a la superstición del número maldito. Desde los 13 fantasmas de William Castle hasta los 13 espíritus malignos de la Cábala judía, pasando por los 13 invitados a la Última Cena, el número ha sido sinónimo de mala suerte y de muerte.

Esto, en un festival de estas características nacido desde las fauces del terror, y que ha expandido su universo cósmico hacia el fantástico más general y accesible para la mayoría del público, solo puede suponer un aliciente más para acudir a cualquiera de sus múltiples actividades.

Exposiciones, ciclos, sesiones especiales, cortometrajes, charlas, encuentros, cómics y literatura esperan a los primigenios ciudadanos de Murcia desde este viernes 8 de marzo por escenarios tan diversos como la librería 7héroes, el Café Ficciones, el Teatro Circo y, como no, la Filmoteca Regional, donde se proyectarán las películas de la sección oficial entre otras.

Las proyecciones de las películas de la sección oficial empiezan el mismo viernes de la inauguración del festival, con la producción murciana ‘Stream’ (Sergio Pereda, 2023), que será presentada por la actriz hispano-japonesa Almar G. Sato y contará con la presencia del equipo de rodaje. También podremos ver ‘Vincent Must Die’ (Stéphan Castang, 2023), proyectada en Cannes; la laureada ‘La mesita del comedor’ (Caye Casas, 2023); ‘The Uncle’ (David Kapac, Andrija Mardesic 2023); la fantástica ‘UFO Sweden’ (Victor Danell, 2022); ‘Os reviento’ (Kike Narcea, 2023), que contará con la presencia del equipo, y la aterradora antología ‘Dark Tales’ (Daniel de la Vega, Daniel Noblom, Francesc Canovas, Fabio Colonna, Ezio Massa, 2023).

Fuera de concurso destacan las obras 'Club Zero', de la austríaca Jessica Hausner con Mia Wasikowska como actriz principal; la película de animación Mars Express (Jérémie Périn, 2023); y las proyecciones de clásicos como ‘La matanza de Texas’ (Tobe Hooper, 1974) y ‘La casa de los 1000 cadáveres’ (Rob Zombie, 2003).

Claudio Simonetti, Xavier Gens y el mítico Richard Stanley

El músico italiano vuelve a Murcia con Goblin, o al menos, algo parecido al grupo que lideró Darío Argento y compuso bandas sonoras tan icónicas como la de 'Profondo Rosso', del maestro italiano. El grupo interpretará en vivo la banda sonora del clásico Giallo de 1975 en la jornada de clausura, en el Teatro Circo.

Gens, por su parte, acudirá a la proyección de su película más exitosa, Frontiere(s), uno de los puntales de lo que se denominó nuevo extremismo francés y una carta de amor al cine gore, según el propio autor. El autor recibirá el premio Serial Killer y tendrá un encuentro con los espectadores tras la proyección de su película.

El director de origen sudafricano Richard Stanley es, sin duda, el invitado más atractivo. Y es curioso que sea más por lo que no hizo que por lo que hizo. Su primera película, “Hardware” (1990), fue un sorprendente éxito donde plasmó su experiencia en el videoclip, y que contribuyó a construir la Miramax de Weinstein que alcanzó a tocar el cielo con Pulp Fiction y otros innumerables clásicos de los noventa hasta la caída en desgracia de Weinstein. Y es que, ironías aparte, el propio Stanley ha sufrido la cancelación tras su última película ‘Color Out of Space’, con Nicolas Cage. El director recibe el premio Sombra de Honor y se encontrará con los fans el 16 de marzo.

Sombra aquí y Sombra allá

Una gran noticia para la organización del festival es el crecimiento como evento cultural este año. El festival ha expandido sus tentáculos hasta Madrid, fagocitando el histórico Nocturnia para crear una criatura llamada Sombra Madrid. Simonetti hará doblete en la capital.

Javier García, director del Sombra, cree que “se están cumpliendo las expectativas” para este año de la organización, y aunque es prudente y afirma que hay que esperar al final del festival, cree que “es un hito para un festival de estas características que además, no es gratuito”.

Preguntado si es posible morir de éxito, García cree que “es mejor intentar crecer y es triste la decadencia y el apalancamiento”, y ante la posibilidad de que el festival pueda acabar abandonando Murcia a favor de Madrid declara rotundamente que “Yo soy de aquí y estoy muy orgulloso de que se haga aquí”.