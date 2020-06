Cuatro ejes para un feminismo antifascista: memoria, verdad, educación y comunidad

Si en España tuviéramos memoria, sabríamos que no nos conviene tontear con el fascismo: 40 años de dictadura, represión y muerte serían suficiente escarmiento para entender que deberíamos aprender del pasado y alejarnos de toda lógica totalitaria. Pero la normalización y ascenso de la ultraderecha indican que no es así.

La crisis del coronavirus se salda con una crispación política inadmisible, resultado de una oposición irresponsable que ha elegido escorarse al borde del discurso antidemocrático para raspar un puñado de votos. Como en el 11M, el Partido Popular y su periferia no han tenido escrúpulos en manipular los momentos más duros de nuestra historia para conseguir poder a costa de la mentira y guerra sucia.

En esta ocasión, el feminismo ha sido el blanco de ataque. Puede que el intento de criminalizar el 8M como ariete contra el Gobierno haya fracasado judicialmente, pero suma otra muesca para quienes entienden la imputación como una condena: con la estrategia del lawfare, la acusación siempre gana, aunque pierda en tribunales, machacando el honor del acusado.

¿Esto es fascismo? Sí. Distinto collar, similares objetivos: mantener privilegios, aumentar la desigualdad y eliminar la disidencia. Si quedaba alguna duda, ahí tenemos a Trump (secretario general de la ultraderecha internacional) designando al grupo Antifascista como organización terrorista; y a Vox coreando la moción. "Parece que alguien se da por aludido".

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.