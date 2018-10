La actividad del Colegio Manuela Romero de Mazarrón se ve afectada por continuos cortes del suministro eléctrico

El centro educativo de primaria e infantil Manuela Romero, con cerca de 500 alumnos, sufre cortes en su suministro de luz desde el pasado septiembre, según ha declarado la directora del centro.

La directora ha comentado la existencia de un problema eléctrico grave que afecta a todas las instalaciones del centro educativo, incluso a la luz de los tubos fluorescentes, y que las soluciones las están gestionando desde la consejería.

Por parte del AMPA, su presidenta María López, ha asegurado al diario.es que no disponen de luz desde el comienzo del curso escolar 2018-2019 en algunas aulas, "ni siquiera en los enchufes". En este sentido, López ha señalado que "el año pasado todo fue correctamente, no teníamos ningún problema de luz, a pesar de que el año pasado ya nos cambiaron el contador".

El Ayuntamiento y la consejería de Educación achacan el problema eléctrico al cambio de contador de analógico a digital y a la necesidad de más potencia eléctrica. Desde el AMPA se preguntan "si el año pasado que ya nos lo habían cambiado y no teníamos ningún problema por qué este año no va si es lo mismo".

La solución que han ofrecido desde Educación es parcial, explica la presidenta del AMPA, y que consiste en un grupo electrógeno mientras se termina de resolver el problema: "Están trabajando para que la compañía eléctrica nos dé mas potencia, como son colegios viejos se necesitan cableados nuevos". El problema, según han señalado desde la asociación de padres y madres , no es a corto plazo sino a largo, pero la solución "no sabemos cuando llegará ni quién se hará cargo de los costes"

La representante de los padres señala: "En algunas aulas no tienen ningún enchufe que funcione y, en algunas zonas, como los pasillos y los aseos, tampoco". La presidenta ha indicado que no se pueden usar pizarras digitales, ni radiocasettes, ni ordenadores. Asimismo, López considera que el problema no es de potencia porque, según ha explicado, a pesar de dejar de utilizar los otros utensilios electrónicos, la luz sigue sin ir.

A finales de septiembre la administración se comprometió a arreglar esta situación, a través de un grupo electrógeno, pero de manera temporal. Desde esas fechas el colegio se encuentra sin grupo electrógeno y sin ninguna expectativa ni información sobre la instalación del mismo.

En 2016 el centro recibió ayudas para su mejora, en concreto se vieron para el techo y la creación de un aula nueva.

Desde el AMPA han instado a que se solucione este problema: "A parte de que necesitamos potencia tiene que haber alguna avería, porque no es lógico que todo esté desconectado y no tengamos luz en el techo".