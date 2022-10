Rosa Sánchez, de deportista a concejal de Deportes de Alhama a los 20 años

El próximo 19 de octubre se celebrará en el Cuartel de Artillería de Murcia la I Jornada Mujer y Deporte promovida por este diario. Allí se darán cita mujeres que han abierto camino dentro de este sector, desde todos los primas posibles: periodístico, deportivo y, también, directivo. Por ello, seguimos presentando protagonistas. Hoy le toca el turno a Rosa Sánchez, la concejala de Salud y Deportes de Alhama, quien a sus 24 años es una de las políticas más jóvenes de la Región de Murcia. Ahora forma parte del mundo del deporte desde el área de la gestión, pero también lo ha hecho como atleta dedicada a carreras de orientación, en las especialidades de larga y media distancia y en sprint. Ha formado parte de la selección murciana, con la que consiguió medallas en Campeonatos de España, y en alguna ocasión, de la española.

Lo primero que llama la atención de usted como política es su edad, ¿no cree?

Tengo 24 años y entré en el Ayuntamiento de Alhama como concejala con 20, al principio a todo el mundo le sorprendía mucho mi edad. Parecía que algunas personas no me veían capaz de poder gestionar tanto y más, teniendo en cuenta que me tocó hacer parte de mi trabajo en plena pandemia. Sin embargo, a lo largo de estos años se han dado cuenta de que la edad no era una barrera y que lo importante es la voluntad.

¿Cómo asume esa gestión?

Con mucha responsabilidad, pero con orgullo por poder tomar decisiones que ayuden a las y los ciudadanos de Alhama. Mis compañeros en el Ayuntamiento me han ayudado mucho durante estos casi cuatro años. Siempre me he apoyado en ellos porque tienen más experiencia por el hecho de repetir legislatura. Ellos sentaron muy buena base del trabajo que debía realizar, yo solo he cogido el testigo. Aunque sí es cierto que yo imprimo mi carácter en las decisiones.

¿Cómo entró en política?

Mi relación con la política y con este Ayuntamiento antes de las elecciones de 2019 se basaba en las ayudas y en las becas que daban a los deportistas del municipio. Yo era una de ellas, era conocida por ello. A raíz de ahí, la alcaldesa Mariola Guevara me propuso estar en las listas del partido y acercarme a conocer cómo era la gestión deportiva y municipal. Yo había estudiado en la universidad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y una de las áreas de mi carrea era, precisamente, esa parcela de gestión, así que acepté. Iba la número once en las listas y en esas elecciones, gracias a los resultados, pude entrar como concejal.

¿En qué consiste exactamente su trabajo?

En el Ayuntamiento de Alhama llevo las concejalías de Salud y Deportes. Concretamente, la de Deportes es un área bastante grande que consiste en organizar y dar las directrices de las líneas que queremos seguir para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de nuestros deportistas. También me encargo de todos los procesos burocráticos y el papeleo que puede llevar cualquier concejalía, de la gestión y la coordinación de actividades, estoy en permanente contacto con todos los clubes y deportistas del municipio con los que estudio las posibles subvenciones y convenios que podemos ofrecer. Lo cierto es que la deportiva es una de las áreas con las que más contacto tienes con la gente en el día a día.

Tiene mucha responsabilidad, ¿se ha sentido en alguna ocasión cuestionada en su trabajo por el mero hecho de ser mujer?

La verdad es que no. En mi parcela creo que por ser mujer le he generado más confianza y cercanía a las personas con las que me ha tocado tratar. No he sentido ninguna reticencia por mi sexo, sólo he sentido eso por mi edad.

¿Cómo es la salud del deporte en Alhama?

Hay que tener en cuenta que somos una población que ronda los 22.300 habitantes, pero se están consiguiendo éxitos importantes. Por ejemplo, el ascenso a Primera División de fútbol del Alhama El Pozo ha sido un hito histórico, no sólo para el municipio, también para la Región (justamente lo han conseguido el año en el que se profesionaliza el fútbol femenino en nuestro país). Aquí, ellas han transformado el concepto del fútbol. El pueblo está volcado con el equipo. Al día siguiente del ascenso ya nos pusimos a trabajar en el Ayuntamiento en mejorar y adaptar las instalaciones para la máxima categoría nacional. Y lo que considero más importante es que gracias a ellas, hay niñas de toda la Región que han venido a Alhama para poder entrenar y jugar donde lo hacen ellas. Es importante crear referente y además cercanos (las futbolistas viven en el pueblo y llevan la vida de cualquier ciudadano que no es deportista). Pero no solo destaca el fútbol, también lleva muchos años dándonos grandes alegrías el Club Sincro Alhama (de natación sincronizada) yendo con varios equipos al Campeonato de España por ser las campeonas regionales. Algunas de las más pequeñas, las alevines, fueron campeonas de España en rutina libre. Algo increíble y un hito para nosotros. También en la piscina triunfa el nadador alhameño Pedro Ruano, siempre compitiendo con la selección española. Mi objetivo es que más allá de los éxitos se fomente la práctica deportiva y, en ese sentido, ahí destaca el Club de atletismo, donde cada año crece el número de licencias siendo el 50% hombres y el otro 50% mujeres.

La legislatura está terminando, ¿qué se ve haciendo a corto plazo?

Estaré para lo que decida el partido en cuanto a las próximas listas. Me gustaría seguir porque aunque prácticamente he cumplido todo el programa electoral, algo de lo que estoy orgullosa, dos de estos cuatro años han sido de pandemia por el coronavirus y se tuvieron que suspender muchas actividades muy interesantes. Me gustaría estar otros cuatro años más para seguir sirviendo a los ciudadanos de Alhama.