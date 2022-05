¡Viva El Palmar y viva Murcia!

Tiene que ser complicado de gestionar emocionalmente convertirte en una estrella internacional con solamente 18 años. Y también debe ser muy difícil que desde que tienes 14, todo el mundo te compare con el mejor de todos los tiempos en lo que tú te dedicas. Ésta es la situación que lleva viviendo Carlos Alcaraz desde que apenas era un niño y que su entorno ha tenido que manejar muy bien para que él siga con los pies en el suelo (o lo más cercano que puedas estar de la tierra cuando ingresas en tu cuenta bancaria millones de euros siendo tan joven y eres tan bueno en tu trabajo). El chico nacido en El Palmar (Murcia) está viviendo un 2022 de ensueño, coronándose como el sexto mejor tenista del mundo la semana que ha cumplido 19 años. En febrero conquistó en Río de Janeiro el segundo título de su carrera y entró por primera vez entre los 20 mejores tenistas del mundo. Hace apenas un mes, Alcaraz ganó el Open de Miami, con el público americano absolutamente enamorado de él, y entró en la historia de ese torneo al convertirse en el primer tenista español (hombre. En categoría femenina lo ganó, en su momento, Arantxa Sánchez Vicario) y también en el más joven a nivel mundial en conseguirlo. Un título que, por cierto, le reportó un millón de euros de premio. Desde entonces, gracias a su altísimo nivel, no ha parado de cosechar éxitos. Se llevó el Godó de Barcelona a finales de abril y el pasado fin de semana levantó el Mutua Madrid Open eliminando nada menos que a Rafa Nadal en cuartos y a Djokovic en la semifinal. Es la primera vez que un jugador gana a tres de los cuatro primeros tenistas del ranking mundial. También se convirtió en el más joven en ganar en la Caja Mágica, en una pista que lleva el nombre del histórico Manolo Santana.

Las personas expertas en tenis dicen que era simplemente cuestión de tiempo que Carlos Alcaraz se colase entre los mejores del mundo. Desde que apenas era un niño, ya era una promesa no sólo a nivel nacional, también a nivel mundial veían que podía marcar una época. Desde luego, cuando jugaba contra chicos de su edad, la diferencia era abismal. El murciano era imparable. Kiko Navarro fue su entrenador desde los 9 a los 17 años y afirma que “desde pequeño ya marcaba mucho la diferencia. Alcaraz ha ido quemando etapas rapidísimo. Incluso en sus inicios, ha batido muchos récords que tenía Rafa Nadal, aunque eso no nos importaba mucho. Carlos siempre ha tenido algo especial y desde bien temprano hemos sabido que se dedicaría al tenis a nivel profesional, si no pasaba nada raro. Técnicamente nunca ha habido a esa edad nadie igual. Ni Nadal, ni Federer, Ni Djokovic (los mejores de la historia)”.

Las condiciones físicas y técnicas para vivir del tenis está claro que las ha tenido desde que cogió por primera vez una raqueta, algo que le viene de familia porque su padre también practicaba este deporte. Se podría decir que Carlos Alcaraz nació con la pelotita amarilla ya debajo del brazo y que comenzó a andar en El Palmar Club de Campo, donde se formó. Por eso, como lo tenía todo para llegar a la élite, ha habido que mimar lo que no se ve tanto: la mente. “Hemos tratado de protegerlo mucho siempre, tanto su familia, como su entorno y yo. Incluso les pedíamos a los periodistas que, cuando era un niño, evitasen las preguntas en las que le comparaban con Nadal porque no era sano generarle esa presión. Nadal era y es el mejor de todos los tiempos y poco a poco ya se iría viendo cómo avanzaba Carlos. En la vida del deportista pueden pasar muchísimas cosas que no están en el guión, como las lesiones. Por eso hemos intentado siempre ir paso a paso para no generarle presión o determinadas expectativas”, relata Kiko.

Mucho trabajo invisible

Parece que ese trabajo mental y formativo ha dado sus frutos, tal y como hemos podido apreciar esta pasada semana. El viernes, Alcaraz tenía un reto mayúsculo, ya que debía enfrentarse a su ídolo, Rafael Nadal, en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. En infinidad de entrevistas que le realizaron cuando era niño, el de El Palmar expresó que quería ser como Rafa. Debe ser complicado jugar contra alguien que has admirado y visto tanto por televisión y que, además, está considerado como el mejor de la historia. En esa situación, el control de las emociones puede ser un factor determinante. De hecho, los nervios ya le pasaron factura en dos ocasiones anteriores, en sus primeros enfrentamientos. Fue en los torneos de Madrid y de Indian Wells y ahí el de Manacor venció al murciano, diciéndole a todo el mundo que todavía no se había ido. Pero este viernes en Madrid no fue así. A la tercera fue la vencida. Alcaraz fue superior y demostró que ya está más que preparado para triunfar. No solamente ganó a Rafa Nadal, también superó a su ídolo. Juan Carlos Ferrero, extenista profesional y el que desde hace unos años es su entrenador, reconocía el domingo después de que Alcaraz se llevase el Mutua Madrid Open que “Carlos afronta las finales con un saber estar inexplicable para la edad que tiene”.

Coronarse como número seis del mundo es algo increíble para un chico de 19 años. No sólo por la repercusión deportiva que tiene ello, que al final es para lo que trabajan, también por el centro de atención de todos los medios deportivos. Hace unos días incluso fue a un programa de televisión de gran audiencia a nivel nacional. “Carlos ha sido siempre un chico muy noble, pero muy tímido también. Me sorprendió verle con ese desparpajo en televisión porque siempre le costaba un poquito hablar en entornos en los que no conocía, pero eso también lo ha ido mejorando. Como el inglés. Poco a poco. Sabe que va a tener que dar muchas entrevistas y hablar en infinidad de ocasiones en público, todavía no lo veo suelto al 100%, pero está trabajando muchísimo”, comenta Kiko Navarro.

Lo que está claro es que ha nacido una estrella y que, si ninguna lesión lo impide, marcará una época en el tenis internacional. Llegar hasta ahí no ha sido fácil. Carlos Alcaraz ha tenido que esforzarse duro y también ha sacrificado muchas cosas, propias de chicos de su edad, para llegar a donde ha llegado. Pero no solamente él, también su entorno. “Lo que teníamos claro con él desde que era un niño es que tenía muchas posibilidades pero que para llegar a la élite, necesitaba estar rodeado de un equipo que le acompañase siempre: Entrenador de primer nivel mundial, fisios, médico, preparador físico personal, psicóloga, patrocinadores y también un buen mánager. Le presenté al que hoy en día es su representante, Albert Molina (es el hombre de la multinacional americana IMG en nuestro país), cuando era muy jovencito y es el encargado de cuidar de todos los detalles fuera de la pista. Él, que lleva 30 años en el mundo del tenis, me decía que no había visto nada igual nunca. Al principio la ayuda de los sponsors consistía en suministrar ropa y equipación deportiva. Ahora, evidentemente, es mucho mayor. Si quieres participar en torneos internacionales, hay que viajar y mover a tantas personas es caro. Por eso necesita un respaldo económico, de patrocinadores, detrás. Y lo han conseguido”, sentencia Navarro.

Desde hace días no se habla de otra cosa que de Carlos Alcaraz. En las gradas del Mutua Madrid Open hemos podido ver a políticos, cantantes, deportistas de élite, actores…y todos han vibrado con él. Su éxito traerá también repercusión positiva para la Región de Murcia, como la ha tenido Manacor y Mallorca en los últimos 20 años gracias a Rafa Nadal. Muchísimos fans querían conocer la tierra de Rafa y ahora querrán visitar El Palmar y Murcia. Porque Carlos, lleva su tierra en la cabeza y en el corazón y así se lo mostró al mundo entero cuando ganó el título el pasado domingo y escribió en la cámara de televisión: “¡Viva El Palmar y viva Murcia!”. El futuro ya está aquí, siéntense y disfruten.