Los niños de un pueblo de Murcia, en riesgo de padecer cáncer por niveles de arsénico "realmente altos"

"La exposición crónica, prolongada y sostenida al arsénico puede causar cáncer y lesiones cutáneas", según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este elemento químico se encuentra en cantidades por encima de lo normal en Llano del Beal (Cartagena) y otros pueblos cercanos cuyo pasado estuvo marcado por su gran actividad minera.

La presencia de arsénico en los vecinos de esta localidad ha salido a la luz tras conocerse los resultados de un análisis realizado a 92 niños de la población, que reveló cantidades del elemento en el pelo y en las uñas por encima del umbral de seguridad (0,60mg/kg) en todos ellos. Además, el 69% de los niños superaban los 35µg/l (microgramos por litro) de arsénico inorgánico en su orina, que es el tope establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para operarios expuestos al arsénico.

José Matías Peñas Castejón, investigador, geólogo, edafólogo, y doctor en Minería y Desarrollo Sostenible fue quien realizó el estudio. El experto lleva años analizando y denunciando la exposición a metales pesados y metaloides en poblaciones murcianas como Portmán, El Hondón o Llano del Beal, donde se encuentra el C.E.I.P. San Ginés de la Jara, que ha sido y es otro foco de estudios por contaminación: "Si los niños fueran trabajadores cercanos al arsénico, podría ser normal, pero no lo son. No deberían estar en contacto con este metaloide. Ni ellos, ni nadie", aclaró el investigador.

Imagen de microscopio electrónico de eflorescencias, formadas al evaporarse las aguas rojas. Presentan altas cantidades de metales pesados, que al ser inhaladas, ingeridas o entradas en contacto con la piel, liberan los metales tóxicos a los seres vivos JMP

Peñas, en una comparecencia en la Asamblea Regional de Murcia el pasado 12 de febrero, advirtió que el principal daño que se le asocia al arsénico es su "potencial carcinogénico". Su comparecencia, junto con el especialista en cáncer pediátrico Juan Antonio Ortega, se realizó con el objetivo de analizar las repercusiones socioeconómicas de la contaminación minera en localidades como Llano del Beal, Portmán y La Unión.

Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo ha clasificado dentro del 'Grupo 1', que engloba procesos industriales, compuestos químicos o grupos de los mismos que son cancerígenos para el hombre. El edafólogo indicó que la intoxicación por arsénico se asocia con tumores de piel, pulmón y vejiga. También se está indagando su efecto en el hígado, los riñones y la próstata. "Si una persona nace y hace su vida en Llano del Beal, esa exposición crónica puede acabar dando lugar a uno de estos tipos de cáncer", señaló José Matías en declaraciones a eldiario.es. Para el científico existe una gran prevalencia de tumores de esta naturaleza en la diputación analizada: "Están muy asociados con los tipos cáncer que estamos registrando en Llano del Beal".

La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, cuyo presidente, Juan Ortuño, expresó su preocupación en declaraciones a eldiario.es, se manifestó el 30 de enero para denunciar la situación. "Sabemos por la literatura científica que cualquier nivel de metal en el organismo es perjudicial, sobre todo en los niños", indicó Ortuño, que preside también el AMPA del colegio San Ginés de la Jara.

Según Peñas, una exposición periódica a este metaloide, aunque a un nivel más bajo, también puede desencadenar el desarrollo de neuropatías, sensaciones de cosquilleo e insensibilidad en manos y pies: "La repercusión en el sistema vascular es otra consecuencia a tener en cuenta", destacó el investigador.

Por otra parte, se han llevado a cabo dos estudios de salud en la zona, ambos encargados por el Gobierno de la comunidad: los proyectos Centinela y Emblema, que no han revelado cantidades de arsénico en las analíticas. Para Peñas es "cuanto menos, sospechoso", debido a que "el arsénico se determina muy rápido en orina, obtienes la muestra y te da el arsénico total". Que no hayan publicado los valores de este metaloide en los análisis sugiere, a juicio del investigador, que los datos "son realmente altos".

No solo el arsénico contamina los suelos de la población de Llano del Beal y el resto de localidades afectadas de la Sierra Minera. También se ha hallado plomo, manganeso, zinc o cadmio, como estableció un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), y otros dos de las empresas Afesa y Labaqua.

Como posible solución, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería de la Región de Murcia (Prasam), para el periodo 2018-2028, que pretende abordar una treintena de acciones relacionadas con la contaminación ambiental de emplazamientos mineros abandonados en la Región de Murcia. Desde el punto de vista de Peñas, el Prasam no tiene una base administrativa sólida y consistente, y no ha dudado en calificarlo como "un mero panfleto", que "carece de validez en tanto no ha sido aprobado por un órgano con competencias decisorias y, hasta ahora, no se ha sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica".