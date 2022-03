Un año del atentado tránsfuga

En estas fechas se cumplen varios aniversarios: el inicio de la pandemia y el posterior estado de alarma -hace dos años-, y justo hace uno del primer tren que pasó por el túnel del soterramiento.

Recordar es una necesidad, aunque a veces uno no quiera. Hace un año que se solapó con ese primer paso ferroviario histórico que hoy tiene continuidad con las obras en San Pio X y Barriomar -cuánto se han hecho esperar- la presentación de la moción de censura en la Asamblea y el posterior acto de desvergüenza y falta a la palabra firmada. Aquellos que donde dijeron Diego, después dijeron digo marcando el dial -según las crónicas recientes- a quienes debían descabalgar del poder, apenas unos minutos después de haber firmado, sin decir ni una sola palabra y comprometiéndose con el partido que les había asegurado un puesto en las listas.

Seamos francos, a día de hoy ninguno de esos diputados llegaría muy lejos sin el calor que ofrecen las listas de los partidos con fieles. Uno puede ser tránsfuga, chivato o chivata, incluso las dos cosas, si tenemos en cuenta que algunos son hasta vicepresidentes, aunque desde la presidencia se encarguen de opacar tal cargo, que no sé si llevará también aparejado un sueldo. ¿Quién sabe?

La moción de censura fue un éxito de Teodoro García Egea, antaño todopoderoso y ahora sentado en las filas traseras del hemiciclo con quien acuñó la celebre frase que definía su forma de gobernar: 'teodocracia'. Las vueltas que da la vida, quien presumía de aquella negociación ahora no sabe qué será de su vida política. Últimamente un año en la vida política española es un lustro en la vida de la gente normal. Con su caída, los nervios en los ex de Ciudadanos han empezado a crecer. No sabemos que hará Alberto Nuñez Feijoo; parece que no le gustan mucho los chaqueteros a la vista de lo rápido que Hervías ha abandonado el partido. Las cosas se ponen difíciles para quienes creían que el PP les haría un sitio tras haber traicionado a su partido. Veremos si Roma paga traidores, máxime cuando los puestos repartir son pocos y las bocas en el PP, muchas y la tensión se palpa.

Veinte y cinco años da para muchos puestos y la cosa anda tensa. Patricia, con razón, busca su sitio y desea el mando en plaza que ahora ostenta Fer. Este está viendo cómo las encuestas flojean y ya le están dando al PP ser tercera fuerza política en la Región de Murcia. Por eso, pase lo que pase, no le va quedar más remedio que coser y llegar a un acuerdo, muchas bocas para repartir un pastel con los tránsfugas. La cosa se pone difícil.

Lo peor es que un año después, la Asamblea Regional da pena, anulada por el voto de los tránsfugas, solo sirve a las mayorías rodillo del PP y lo dictados de los lobbies de presión. Entretanto, los de Vox que no son de Vox, repartiéndose los trozos de la Consejería de Educación que va de chapuza en chapuza, mientras Cultura se lo quedan los otros dos. Y para qué hablar de la ley de Atención Temprana, de la gestión de las residencias de mayores y las destituciones, o de algunas dimisiones. Y mientras ocupan nuestro tiempo con tramas dignas de 'Falcon Crest' o 'Dinastía', el problema del Mar Menor sigue sin resolver, la calidad educativa sigue bajando sin que se reduzcan las ratios o se mejore la situación de los profesores, las listas de espera siguen aumentando, el PIB sigue cayendo. Esta Región, a pesar de lo que vivimos hace un año, se merece más, pero para que llegue lo tenemos que votar nosotros.