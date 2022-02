Erotismo y pornografía

Si dejamos al margen a las bacterias, desde la aparición de las células eucariotas todos los seres vivos, uni o pluricelulares, se reproducen sexualmente. Este es un sistema reproductivo muy costoso, pero resulta rentable para las especies porque facilita la difusión de la variabilidad genética preparando el terreno para la selección natural. En cuanto al individuo, para que éste asuma el esfuerzo y el gasto que supone este tipo de reproducción, hace falta un incentivo. Los seres humanos (y no somos los únicos) gozamos del placer sexual.

Como en tantas otras cuestiones, las personas hemos dado la vuelta a la situación, buscando el placer sexual al margen de la reproducción. Tampoco en esto somos los únicos, y es llamativo el ejemplo de las ratas de laboratorio que aprenden a presionar una palanca conectada a un dispositivo que les da placer, desatendiendo todo lo demás hasta llegar al punto de morir de inanición.

El sexo es placentero (dadas las circunstancias adecuadas y en ausencia de patología), y eso no se refiere sólo al acto fecundatorio, sino que incluye los rituales de seducción y emparejamiento, aspectos relacionales y vinculares, juegos sexuales, etc.

Toda cultura pone límites a la actividad sexual. Con ello regula las rivalidades por una pareja y apuntala los vínculos necesarios para afrontar la crianza. Sin embargo, estos límites no anulan la búsqueda del placer, que busca abrirse camino dentro y fuera de las normas sociales.

La evocación indirecta de experiencias sexuales, mediante la imagen, el relato u otros métodos, puede ser excitante y placentera. De hecho, esta vía indirecta puede ser además, muy constructiva. Platón, en su Banquete, describía el desarrollo del ser humano en términos de búsqueda de la belleza. Numerosos místicos han descrito su encuentro con Dios en términos sexuales y Freud, con su concepto de sublimación, atribuye a la canalización de la “energía sexual” por vías indirectas el progreso de la cultura.

El erotismo es el cultivo de esta vía sexual indirecta para producir placer, sin perjuicio de que logre otros fines suplementarios como el desarrollo artístico, religioso, etc. En una pareja, el encuentro erótico entre dos sujetos sirve para reforzar su vínculo a través del placer. Transciende la función biológica, reproductiva, para construir una actividad mediada por la cultura, que resulta edificante para sus participantes.

La pornografía busca un abordaje sexual más directo mediante la presentación explícita de actividades u objetos sexuales. El término “obsceno” (de “ob”, frente a, y “caenus” lo sucio) hace referencia a la crudeza de lo que se expone. En la pornografía no hay encuentro entre sujetos, sino el uso de un objeto para obtener placer. Este objeto puede ser un ser humano cosificado o un fetiche inanimado, al margen de las múltiples variaciones que la imaginación pueda concebir.

Entiendo que la pornografía, por su propia naturaleza es dañina, no sólo para los “actores” que la producen, sino para los que la “consumen”. La negación del sujeto, como en el caso de la esclavitud, embrutece a la persona que la ejerce así como a la que la recibe.

Estamos en una sociedad capitalista donde casi todo se reduce al funcionamiento del libre mercado. Además, se defiende la elección individual desligada de constricciones sociales y morales. Por ello, puede llegar a percibirse como 'glamouroso el rol de 'porn star', lo que me parece una barbaridad. En la práctica, hay mujeres (y hombres) captadas por una industria que las cosifica para el goce de otros. Habitualmente las mujeres entran en este submundo a partir de situaciones de necesidad económica, aunque otras necesidades como la de reconocimiento o la búsqueda de 'fama' también pueden jugar un papel en ello.

Aunque la pornografía pueda cubrir algunas necesidades de las personas que la realizan y éstas den su consentimiento, al ser una actividad dañina para el sujeto no me parece algo positivo, como tampoco me parece positiva, por la misma razón, la libre disposición del propio cuerpo para elegir vender un órgano o para una gestación subrogada.

Vivimos en un régimen político democrático que necesita sujetos libres, maduros y responsables que lo sostengan. El estado invierte en educación, en salud mental, en trabajo social, etc, con el objetivo de construir individuos subjetivados y tiene el deber de proteger el desarrollo de éstos. Lo complicado es cómo hacerlo.

En un mundo donde cada vez hay menos fronteras, donde prácticamente todo circula por internet con un control muy limitado por parte de los estados, y donde la ideología consumista ridiculiza la búsqueda de la dignidad de la persona, es difícil impedir la difusión indiscriminada de la pornografía. Ésta busca los extremos con prácticas cada vez más extravagantes y destructivas en busca de un 'producto' nuevo para el mercado. Se distribuye ampliamente, resultando fácilmente accesible para menores de edad que hacen con ella su descubrimiento de la sexualidad, no aprendiendo a distinguir entre la pornografía y el erotismo.

Así, surgen generaciones que no reconocen a otro sujeto en el terreno sexual, sino que lo reducen a objeto. Aparecen cada vez más personas que buscan imitar las excentricidades mostradas por la pornografía, como las violaciones en grupo. Prolifera la gente que se recrea en lo inmediato y obsceno, y que sin vías indirectas de sublimación se aproximan a las ratas que le dan a la palanca del placer hasta su propia aniquilación.

Una vez más hemos conseguido pervertir una dimensión de desarrollo humano (el potencial para encontrarnos con nuestros semejantes, traer al mundo a nuevos seres humanos, y disfrutar con ello), tornándola un vehículo de destrucción. Y ahora, ¿qué hacemos para volver a dignificar al ser humano?