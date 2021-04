Que la fortuna les sonría, trabajo no les va a faltar

A pesar de algunos augurios, el Partido Popular, tras más de un cuarto de siglo, perdió el poder. Entró un gobierno de coalición con la alcaldía en manos de José Antonio Serrano del Partido Socialista y la vicealcaldía en manos de Mario Gómez de Ciudadanos. Este último ha sabido construir un equipo en las concejalías y en el partido que son inmunes a las miles de críticas vertidas. Ambos estarán sostenidos por los votos de Ginés Ruiz y Clara Martínez de Podemos quienes harán que las políticas del Consistorio se decanten.

Los nombres en el Ayuntamiento de Murcia pesan, por mucho que, desde diversos lugares, se añadan los consabidos eslóganes que en política local están de mas. Por suerte para Murcia, las interpretaciones de brocha gorda gotean con tan poca fuerza que el cuadro local de buenas gentes que entran en el consistorio no queda tapado por los soliloquios importados o las salidas de tiesto de José Antonio Antelo de Voc que ni él mismo se cree.

La victoria de José Antonio Serrano suponía la retirada de José Ballesta. Sin embargo, tras haber anunciado que dejaría su acta de concejal, ante los problemas por su sucesión en un partido resquebrajado, en los últimos días, ha anunciado que continuará, aunque no sabemos cómo lo hará. Una muestra más de los problemas que atraviesa un Partido Popular roto en toda España por las negociaciones de Teodoro García Egea, experto en perder elecciones y ganar en delegados y conventículos.

Entretanto, José Antonio Serrano tendrá que poner en marcha en apenas dos años un goteo de proyectos compartidos por la coalición. Estos fueron anunciados a bombo y platillo por la corporación saliente, pues en el periodo transcurrido entre la presentación de la moción de censura y la defensa de la misma, el equipo del Partido Popular pasó del adocenamiento al que nos tenían acostumbrados a un baile de proyectos que hicieron sonreír a mas de uno.

Empezó la danza con el tranvía. De la noche a la mañana los murcianos nos levantamos con la muerte del tranvibus y el plan de movilidad que habían presentado unas semanas antes. De repente, el gobierno popular deseaba el tranvía, no sólo lo quería, sino que había sido un plan estrella, tanto lo vendieron que tuve que recurrir a la hemeroteca y los acuerdos de pleno para comprobar que mis recuerdos de las pasadas elecciones no eran un engaño. Siguió la pantomima con el futuro bulevar Joaquín Contreras: una zona peatonal sobre la zona soterrada con los imprescindibles viales de tráfico para la estación, una petición de las asociaciones de vecinos que llegaron a organizar unas jornadas paralelas al programa del Ayuntamiento, Conexión Sur. Un anuncio que me pilló a mi con las alegaciones a los viales encima de la mesa. Semanas antes nos habían señalado la imposibilidad de una peatonalización. Cuando todavía no nos habíamos repuesto del susto, apareció un nuevo proyecto, el de San Esteban.

En los grupos de 'wasaps' corrían las noticias y todo el mundo coincidía ¡qué falta hacía esta moción de censura! Todo lo que había estado parado en los cajones comenzaba a moverse. El alcalde que hasta ahora se echaba fotos sin proyectos, ahora lo hacía con todos los proyectos que él jamás pensó en realizar pero que habían sido prioritarios para la oposición y que serían los primeros en hacerse en caso que el Ayuntamiento cambiara de manos: por ejemplo, la retirada del amianto de los colegios, que se presentaba eso sí solo para los colegios donde podían obtener votos, como mi querida Era Alta.

En resumen, la apretada agenda del alcalde saliente dibujaba la propuesta de gobierno del alcalde entrante y sus principales líneas de actuación para poder decir en las futuras elecciones, esto ya lo dijimos nosotros. Inteligente política a la vez que vergonzante. Esta claro que el ahora alcalde José Antonio Serrano tiene mucho trabajo: conformar un equipo diverso y hacerlo trabajar conjuntamente para conseguir un proyecto de ciudad en poco menos de dos años. Que la fortuna le sonría, trabajo no le va a faltar.