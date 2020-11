"¡Es un moro seguro! ¡En sus muertos me cago pisote...!". Con esa frase termina un video que se hizo viral el domingo 22 de noviembre. En ese video dos mujeres graban y comentan desde dentro de un coche la persecución policial a otro coche que circulaba en paralelo y en sentido contrario por la A-7 desde Torre Pacheco al Llano del Beal. Ese video lo ha visto toda España, se ha publicado en las páginas de los principales medios de comunicación de nuestro país. En algunos casos, al leer la noticia, no se nos aclara la nacionalidad del hombre detenido, no se desmiente a la narradora del video, no se dice que el conductor kamikaze es de nacionalidad española.

Nos encontramos aquí con un caso típico de morofobia, que es una forma de odio "made in Spain", construida a golpe de historia bélica entre España y Marruecos. Durante el siglo XX, los dieciséis años de cruentas guerras en el protectorado español del norte de Marruecos, el uso de marroquíes por parte de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil española, y la cuestión del Sáhara Occidental que nos acompaña hasta hoy, no han hecho sino distorsionar nuestra visión del vecino marroquí. Marruecos, un país que hoy debe ser amigo y nuestro principal socio en África, algo que entienden bien tanto el Jefe del Estado, Felipe VI, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

No puedo dejar de apuntar en este caso del kamikaze, a los medios de comunicación que desinforman al publicar noticias incompletas. Si sabemos que el kamikaze es español y estamos dando la palabra en un video a una persona que señala gratuitamente a ese conductor llamándole "moro", es la obligación del periodista aclarar que, según han confirmado fuentes policiales, el detenido es de nacionalidad española. Estamos ante una práctica periodística que al desinformar refuerza prejuicios y fomenta la morofobia, que es la suma de racismo, xenofobia, e islamofobia, con aditamento españolista a su significado.

En España, en Murcia, tenemos un grave problema que hemos sido incapaces de resolver en más de cuarenta años de democracia: la morofobia. No podemos ir por la vida menospreciando de esta manera a una parte tan importante de nuestra sociedad, como es la formada por los inmigrantes marroquíes, muchos de los cuales ya no pueden llamarse inmigrantes porque han nacido aquí. Cuando se usa la palabra "moro" para insultar y para acusar gratuitamente, estamos torpedeando con el lenguaje nuestro sistema de convivencia, estamos haciendo daño a muchas personas. Hablando de lenguaje, es recomendable echar un vistazo a los 12 significados y 9 expresiones que recoge el diccionario de la RAE de la palabra "moro-a".

El caso del kamikaze que nos ocupa es uno de tantos en los que se acusa a un "moro" de un delito que no ha cometido. Es un ejemplo que explica por qué debemos implicarnos en la lucha contra el racismo, a propósito de la cual, me gustaría subrayar el discurso que el pasado 16 de septiembre hizo la presidenta de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen: «Los avances en la lucha contra el racismo y el odio son frágiles, cuesta mucho conseguirlos y muy poco perderlos. Así pues, ha llegado el momento de cambiar. De construir una Unión verdaderamente antirracista, que pase de la condena a la acción. Y la Comisión está lanzando un plan de acción para ponernos manos a la obra».

El ambicioso plan de Von der Leyen propone a corto plazo una nueva directiva contra el racismo y la xenofobia; el nombramiento de un coordinador de lucha contra el racismo; la prevención de actitudes discriminatorias por parte de los cuerpos policiales; la elaboración de planes nacionales contra el racismo antes de 2022; la lucha contra los estereotipos raciales a través de los medios de comunicación, la educación, la cultura y el deporte, y la celebración de una cumbre contra el racismo en la primavera de 2021.

Las recientes aportaciones de la Región de Murcia a la causa son la "fake new" del "kamikaze moro" y la creación en la Asamblea Regional de la "Comisión de Investigación sobre las consecuencias sociosanitarias y de seguridad de la llegada de inmigrantes irregulares durante la pandemia". Morofobia social potenciada por morofobia institucional y ruindad política.