PISA nos pone en nuestro nivel

Otro año más el informe PISA sobre el nivel educativo de los países de la OCDE, entre los que se encuentra España y sus comunidades pone a Murcia en su sitio. El mismo en el que nos ponen otros indicadores, por debajo de la media; en definitiva, mal. En este indicador se muestra lo que cada gobierno invierte y lo que le importa a cada uno de ellos la educación. En Murcia, poco. Solo teníamos que ver cómo empezamos el curso, sin transporte escolar y así siguen en algunas zonas, con los padres turnándose para llevar a sus hijos al colegio. No hay derecho, pero…

A esta situación hemos de añadir la poca inversión, más bien nula, en: colegios, infraestructuras -las noticias de barracones a principio de curso– y profesores. Las sustituciones de las bajas son un problema. Cuando falta un profesor, por estar enfermo, el resto de los maestros se las ven y se las desean porque la Consejería no hace su trabajo y no se cubre la baja. Todo ello por no hablar de la jornada escolar, la falta de ayudas en las aulas matinales que suplen como pueden las AMPAS, las becas de comedor inexistentes cuando deberían ser universales, pero con hacer un par de anuncios cree que están solucionado.

Las extraescolares en el cole, pues cosa de los padres, no vaya a ser que a alguien le dé un algo por pensar en alguna solución, al final los padres se buscan la vida y pagan caras academias.

Pero todo esto no es lo importante para el Gobierno regional, lo importante para ellos es el pin parental, el problema de Catalunya, y centrarse en los que estudian fuera más que en los que lo hacen en nuestra Región. Una región que no apuesta por la educación de los habitantes es una región pobre e inculta que no podrá crecer a medio plazo. El resultado es que no saldremos de la pobreza, ¿quién va a querer invertir aquí si no hay capital humano? Al final esto tendrá resultados, el resto de los índices será cada vez más bajo.

La primera cuestión es la educación, el primer eslabón del crecimiento, pero está abandonado. No tengo esperanzas de que con Vox en San Esteban la cosa cambie, todo lo contrario. Todo lo privado seguirá subiendo.