El profesorado, entre la burocracia y el espectáculo

La falsamente llamada reforma educativa sacudió la enseñanza y naturalmente al profesorado como un auténtico terremoto. Creada como respuesta a una crisis de la escuela inexistente, tenía como objetivo único la transformación de la educación según los parámetros dictados por los intereses económicos internacionales.

Todos los cambios conducentes a un nuevo modelo de escuela-empresa han representado la expresión de una necesidad del capitalismo de introducirse y beneficiarse de la educación y del dinero público. Para llevar a cabo estas transformaciones se ha contado con una combinación de todos los elementos posibles pertenecientes a lo que se ha denominado el circuito cultural del capitalismo 1, que no es otra cosa que una amplia y bien financiada red de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, revistas, foros de debate, congresos, encuentros, laboratorios de pensamiento etc .que trabajan para crear las condiciones necesarias en las que la sociedad pueda asumir e integrarse en estas dinámicas y asumir su ideología, prestando además su colaboración. Desde estas posiciones se ha promovido una imagen de la realidad que es capaz de suplantar a la realidad misma. Siguiendo las tesis de Mark Fisher, el capitalismo una vez más demuestra su capacidad de implantar más en la sociedad la imaginación de lo que pretende ser, que de lo que en realidad es.

Para cumplir el deseo de convertir la educación en un negocio se ha optado por la implantación de un modelo de gestión empresarial, acompañado del mismo espíritu de empresa, la LOMLOE no es más que un capítulo en esta misma dirección, sacralizando entre otras cosas el emprendimiento que debe inculcarse como aliento vital en el alumnado.

Todas estas medidas han tenido como resultado un cambio completo del profesorado, realizado en varias fases, y su situación en los centros de enseñanza. La última de estas sacudidas es la llamada digitalización educativa a la que van destinados la mayor parte de los fondos de resiliencia (lamentable palabra que predispone a soportar lo que venga en lugar de luchar para construir un futuro menos doloroso). De este modo siguiendo las directrices europeas que requieren para la percepción de estos fondos (de las que serán directas beneficiarias las empresas ) la evaluación en destrezas digitales del profesorado, y ante la incapacidad de la administración, por diferentes motivos, de llevar a cabo la misma, se ha procedido a “invitar” masivamente al mismo a la realización de cursos de capacitación digital generalmente en los niveles a1 y a2, de modo que la realización de los mismos cubra el expediente de la evaluación. Así sucederá en Murcia, Andalucía, Madrid y las dos Castillas, por ejemplo.

La obsoleta por sobreexplotada reforma educativa cede el paso pues, a un fenómeno nuevo jaleado por los principales bancos y entidades económicas, la llamada transformación educativa, termino más moderno y discreto, pero cuyo alcance tampoco ha pasado desapercibido y ha sido académicamente bien contestado por los expertos 2. Transformación que se llevará a cabo aumentando la presión y las horas de trabajo del profesorado, pero sin tomar medidas ya evaluadas y efectivas como la reducción de las ratio, quizás porque de esta verdadera transformación no obtendrían beneficio la multitud de empresas cuyos beneficios provienen a diferente escala del dinero público. Empresas que no necesariamente son españolas, pero se encuentran bien situadas gracias a acuerdos internacionales, como los acuerdos sobre la libertad del comercio de los servicios TISA etc. El camino ya estaba preparado

Para completar el cuadro de la gestión neoliberal, también en la escuela se han aplicado las modernas técnicas de animación directamente sacadas de la nueva gestión empresarial, consistentes en el empleo más o menos burdo de la psicología positiva y que además de intentar dotar de un carácter cuasi festivo un vulgar sistema de recompensas, intenta convertir la docencia en un espectáculo; el empleado del mes tiene su equivalente en el profesor del año, un premio promocionado por las principales entidades privatizadoras que en colaboración con el banco mundial y la ocde se han encargado de aventar la idea de los profesores excelentes. Se hace recaer el éxito, de unos sistemas educativos sojuzgados y constreñidos por la falta de inversión, en un supuesto don celestial del profesorado; don que lo convierta a partes iguales, en showman , gestor eficiente y líder en su comunidad educativa. Siguiendo la amplia estela de uno de los elementos más queridos por el sistema: los gurús, aunque no se ha estudiado lo suficiente su papel en el campo educativo sí se ha hecho en el seno de la gestión de las empresas y por lo tanto convertida la escuela en una de ellas, es más fácil entender qué ha estado sucediendo en los últimos años y por qué determinadas figuras han sido lanzadas al estrellato por los medios de comunicación. En este sentido un caso digno de estudio es el de Gay Hamel, el gurú de la revolución empresarial que además de gran cantidad de libros, entrevisas, etc, cuenta en su haber con la quiebra de Enron.

Su proyección se basaba en convertir las ideas viejas en otras iguales pero nuevas que puedan ser vendidas combinando cierta apariencia contracultural; nada nuevo, versiones de coleguismo del o la profe con el alumnado mientras se fomenta la competencia entre docentes. Un giro más en la promoción de la individualidad tan querida por la horda neoliberal. Al mismo tiempo que se mantiene la demonización sindical y lo que es más grave la reducción en la representación de los mismos que se hizo en los años feroces de la mal llamada crisis. Es probable que como el resto de los receptores de la privatización-mercantilización educativa los sindicatos de la enseñanza hayan tardado un tiempo en comprender y reaccionar a lo que estaba sucediendo, y también podría ser que en el camino para sobrevivir a la campaña desatada contra ellos y a adaptarse a una realidad tan cambiante se hayan cometido errores de consideración. Aunque hoy aún están lejos de muchos de los movimientos críticos como las recientes jornadas de Episteme en Barcelona, confiar en una resistencia del profesorado al margen de los mismos puede conducir a peligrosas posturas anti-políticas y a profundizar la crisis ya existente en los espacios sociales y reivindicativos.

1 El concepto de soft capitalism y el circuito cultural del capitalismo, así como otros igualmente interesantes han sido desarrollados por el profesor Nigel Thrift en su libro Knowing capitalism, publicado por Nottingham Trent University en 2005 , sin traducción al castellano.

2 Geo Saura. Filantrocapitalismo digital en educaciónCovid-19, UNESCO, Google, Facebook y Microsoft. Teknokultura, ISSN-e 1549-2230, Vol. 17, Nº. 2, 2020