La vida como una película

La película de la vida no es la misma para cada uno, lo que para menganito en un momento es una tragedia, para fulanito es simplemente una comedia. Como quiera que los tiempos van cambiando, de pronto, la tragedia que por entontes vivía menganito ahora es una comedia para fulanito, y, al azar se transforma en tragedia. En esas vicisitudes individuales no hay nada nuevo bajo el sol, desde aquellas tragedias griegas, o comedias, que nos situaban ante la catarsis,

Como en la vida hay muchas películas aún no me puedo explicar porque ya he visto tres veces 'The Party'. Obviamente, al azar. Nadie me dijo nada sobre ella y no leí critica en parte alguna. La directora Sally Portter radiografía a la sociedad contemporánea, no solo británica, con una potente comedia negra con solo siete actores en escena, rodada en blanco y negro y nos envuelve en una atmósfera inquietante, con la doble moral de unos personajes instalados más allá de una soporífera clase media; nos sitúa ante la catarsis de los cambios sociales y nos muestra esa dicotomía del ultracapitalismo, con su lenguaje de ganadores y perdedores, de machismo y feminismo y de las nuevas estructuras familiares, de la dicotomía entre la sanidad pública y la privada. En esa reunión festiva para celebrar el nombramiento de la ministra de Sanidad, entre amigos íntimos, muy pronto saltarán por los aires los chispazos de los engaños y las infidelidades y cada uno dejará caer su máscara de la simulación. Con un ritmo frenético y unos sutiles diálogos, en solo sesenta minutos, esta película no te deja indiferente. Entre la ficción y la realidad, la vida no deja de ser una película, larga o corta, horrenda o magnifica, fea o terriblemente bella, verdadera o falsa.

Por esa asociación de ideas, que tiene la cosa, la ministra de Sanidad que celebra su nombramiento en la película me lleva a ciertos políticos que representan su papel en nuestro parlamento y me recuerda a Luis Carandel en su sección Celtiberia Show en la revista Triunfo. Anda que no iba a disfrutar Carandel, en la era del internet, con los bulos y los disparates, con los que van de bizarros, viendo la reconversión y la simulación de los franquistas de entonces, que ahora piden libertad. Sin embargo, eso es otra película. Y la película de la vida, obviamente, no es la misma para cada uno.