La Cárcel Vieja de Murcia abre sus puertas. ¡Cultura para todos!

“Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero.

Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma.

Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias:

no le atarás el alma“.

Miguel Hernández

La Cárcel Vieja de Murcia dejó de funcionar en 1981. Ahí quedó varado el viejo edifico, más allá de su gran puerta de madera, entre sus sombras de terror, miedos, humillaciones y torturas, con aquellas almas que quedaron vagando por su patio antes de ser fusiladas; antes ahí sufrieron pena los luchadores antifranquistas. Nadie sabía qué hacer con aquel espacio que quedaba en manos del Ministerio de Hacienda. La ciudadanía presionó para que se le diera un uso cultural y al final en 2013 el alcalde Miguel Ángel Cámara, con una permuta de terrenos, tenía que llegar a un acuerdo para que fuera propiedad municipal; antes en 1998 el arquitecto Félix Santiuste de Pablos había presentado una solicitud personal para que la cárcel fuera un Bien de Interés Cultural, porque ya estaba en marcha el proceso de demolición.

Se recuperaba un nuevo espacio público en un lugar céntrico. Desde esos momentos continuaron las peripecias hasta que el jueves 23 de junio se inauguraba por el alcalde José Antonio Serrano Martínez, que ya dijo que la intención era devolver a los ciudadanos ese edificio en el que durante mucho se impuso el silencio y los duros recuerdos de la represión y el franquismo. Antes, el concejal de Turismo y Deportes, Pedro García Rex animó a todos los murcianos a disfrutar ese centro multidisciplinar esperando que se convierta en un referente cultural. Y esa inauguración la vivimos como una auténtica fiesta, en vivo y en directo.

Esa cárcel tiene mucha historia. Aún recuerdo a aquel Paco Cuervo que sentó un día de 1976 frente a la cárcel con un cartel que exigía libertad para los presos políticos, al que día tras día se le fueron uniendo otros y otros ciudadanos hasta que tuvo que intervenir la policía. Después llegarían las manifestaciones frente a la cárcel que pedían ¡Libertad y Amnistía!, como en otras tantas ciudades. A muchos se les ha olvidado, o no saben que, hasta el 4 de enero que se disolvió, hubo una cosa que se llamó TOP, es decir, Tribunal de Orden Público, que se dedicaba a enchironar a todo el que opusiera al régimen. Este Tribunal que se creó en 1963 se inauguró con la primera condena a Timoteo Buendía Gómez, de profesión albañil, que dicen que iba con unas copas de más, y a al ver la imagen de Caudillo en la televisión, en un escaparate de electrodomésticos. Gritó: ¡Me cago en Franco! Por ese grito, un año de cárcel.

El alcalde José Antonio Serrano Martínez anunció la segunda fase de ese proyecto con la ayuda de los 'Next Generation' para la restauración del segundo edificio que consta de los patios interiores en los que paseaban los presos, los patios interiores y las celdas, con un coste de 7,5 millones euros para esos 3.600 metros cuadrados. El alcalde afirmó que: «Será esta segunda fase la que acogerá un espacio expresamente destinado a la memoria democrática».

Y es ahí, cuando me acuerdo de mi amigo Pedro Gálvez “El Búho”. Algunas veces hablamos de aquellos tiempos, ante un cubata, sin acritud.“ El Búho” es otro entrevistado en mi libro: “Personajes murcianos de fin de siglo”. No es que quiera hablar de mi libro, pero vean si no, lo que contaba “El Búho”, en esa entrevista de 1992: “Con motivo de los fusilamientos del 27 de septiembre del 75, salimos a la calle a repartir octavillas en mano denunciando los juicios sumarísimos, un día después de la promulgación de la Ley Antiterrorista. Nos detuvieron a dos. Ahí en comisaría estuvimos ocho o nueve días de interrogatorios y nos amenazaban con todo. Me tuvieron 26 horas de pie, sin tomar nada. Y después, cuando pasé a la cárcel, sentí el alivio más grande de mi vida. En la cárcel de Murcia me acuerdo que coincidí con el comité provincial del PCE de Alicante. Después conseguimos que el director nos pusiera a todos los presos políticos juntos, y compartíamos patio con los homosexuales, por los que teníamos un respeto”.

Y ya que hablamos de la Memoria Histórica, si quieren pueden ver este documental que, como proyecto de fin de grado de dos estudiantes de periodismo de la Universidad de Murcia, realizaron Blanca Pérez de Tudela y Jeanette Conesa, gracias a la colaboración de la gente a través de un proyecto de crowdfunding.

Disfrutemos, pues, de este nuevo centro cultural. La Cárcel Vieja de Murcia abre sus puertas. ¡Cultura para todos!