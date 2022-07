Las vidas negras no importan en Europa

Salvo las de futbolistas como Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Dembelé, Umtiti, Ansu Fati, Aubameyang, Pablo Ganet o Boateng. En esos casos sí, importan y mucho. Porque de ellos dependen los éxitos de Real Madrid, FC Barcelona, Real Murcia y FC Cartagena. Toda la prensa de Europa, de España, de Murcia y de Cartagena, informarán diariamente de cada paso que dan.

Es maravilloso que el talento futbolístico africano esté dando al fútbol europeo una nueva dimensión que acerca la Champions League a las cifras de negocio de la NBA. Pero no estaría mal un poquito de equilibrio, de proporción en el trato y en el contrato de quienes juegan a la pelota y de quienes recogen melones o se suben al andamio.

Ayer conocí a Ibrahima. Lleva apenas unos meses en Murcia, habla poco español. Suficiente para decirme que está trabajando de albañil y está contento, a pesar de la dureza que supone una jornada laboral con las temperaturas de esta Región en verano. Cuando lo abordé, estaba apartado, mirando la manifestación desde fuera. De fondo sonaban cientos de personas coreando, frente a la Delegación del Gobierno de Murcia: “¡Ningún ser humano es ilegal!”. La mirada fija y perdida de Ibrahima captó mi atención. Probablemente pasaban en ese momento por su mente las imágenes de lo que él y su familia han sufrido para que él pueda vivir hoy en el paraíso europeo.

Murcia ha recordado a los fallecidos el pasado 24 de junio en la frontera hispano-marroquí, ha pedido justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Cartagena lo hará el 1 de julio en una concentración convocada por Círculo de Silencio, y de nuevo Murcia el domingo 3 de julio en otra convocada por la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (faAM), a las 7 de la tarde, también frente a la Delegación.

Las imágenes de lo ocurrido en Nador-Melilla el 24 de junio no se nos van de la cabeza. Por eso acudiremos a cuantas manifestaciones hagan falta. Necesitamos expresar en las calles la rabia que nos produce semejante ignominia, dejar clara nuestra oposición a este orden mundial que mata.

Me vienen a la memoria mis primeras imágenes de África. Eran los años 70 y 80, en Dolores de Pacheco. En verano, después de la siesta, mis padres me mandaban con José Antonio Molina Sánchez (su Museo, ¿para cuándo?) y Amparo Molina Niñirola. Unas veces la reunión era en su casa de la Avenida Marqués de Rozalejo, en la pinada de su jardín, otras en el cineclub del pueblo, junto a la iglesia.

Allí nos reuníamos unos cuantos niños y niñas a escuchar las historias que este matrimonio murciano había vivido durante sus viajes por Angola y Mozambique en los años 60 (obligatorio para cualquier persona de esta Región disfrutar la obra del pintor murciano sobre África).

Fascinación y amor. Eso transmitían las fotos, pinturas y relatos de José Antonio y Amparo. Me parece increíble estar escribiendo esto y estar escuchando sus palabras. Escasean voces así de nítidas, sensibles, y plenas de vida.

Todo esto se me ha venido a la cabeza esta mañana desayunando, después de comprobar que en las cafeterías de la Región hoy nadie tendrá noticia por la prensa escrita de que ayer (por este miércoles) hubo cientos de personas que clamaron justicia en Murcia por las vidas negras segadas en la valla. Cientos de personas que guardaron silencio, que rezaron, que gritaron de impotencia, porque les importan las vidas, de cualquier color.

Hoy no importan los sentimientos ni las manifestaciones humanas, salvo a unos cientos. No importan las vidas negras si no es para sacarles el máximo provecho.

Esa es la Europa que tenemos, no seamos hipócritas, por favor. Una Europa racista de los pies a la cabeza. Lo mantendré hasta que seamos capaces de dar una vida digna a las personas, a todas.

Aún así, soy optimisma, voy de la mano de Molina Sánchez y Amparo, como cuando niño.

Nos vemos en la próxima concentración.