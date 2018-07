El Ayuntamiento de Cartagena y Podemos comunican sus propuestas sobre el AVE

Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena, se reunió el pasado viernes con el recién nombrado Secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para entregarle la propuesta sobre el trazado del AVE aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena del pasado 7 de junio.



La alcaldesa explicó a Saura que la propuesta aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad no se corresponde con las demandas de la sociedad cartagenera: “En el pleno quedó de manifiesto que el trazado y la forma en la que está previsto que la alta velocidad llegue a Cartagena, sin soterrar, no convence a la sociedad cartagenera y debe modificarse y es lo que he pedido a Pedro Saura”, explicó Ana Belén Castejón.



El secretario de Estado de Infraestructuras se comprometió a convocar en julio la Comisión Técnica de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad con el objetivo de analizar la viabilidad del proyecto acordado por el pleno. En este sentido, Saura manifestó su predisposición a recibir a representantes vecinales y empresariales de Cartagena.





Se aprueba a propuesta de Podemos visitar las obras del AVE

El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, presentó una iniciativa mediante la cual el próximo 18 de julio se realizará una visita de la Comisión a las obras del AVE, en concreto a la zona en la que éste llegará a la ciudad de Murcia.

"Para conocer de primera mano cómo se desarrollan las obras y en qué punto están, los diputados y diputadas de la Comisión van a ver sobre el terreno cuál es la situación", explicó Pedreño sobre el sentido de su propuesta.

En este sentido, también se aprobó otra propuesta de Podemos para que comparezcan en la Comisión Luis Peñalver Sánchez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Juan Vicente Megina Navarro, arquitecto Técnico. Ambos son los autores del 'Informe y Análisis de la pasarela peatonal del paso a nivel de Santiago el Mayor del proyecto complementario al de construcción del nuevo acceso de alta velocidad de Levante-Madrid-Castilla la Mancha- Comunidad Valencia- Región de Murcia. Tramos de accesos a Murcia y Permeabilización del Trazado Ferroviario'.