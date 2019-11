Guirao: "Necesitamos que la Región de Murcia deje de mirar a otro lado cuando se cometen ilegalidades"

El ministro en funciones de Cultura y Deporte, José Guirao, y candidato por Almería al Congreso de los Diputados, que esta mañana ha visitado La Unión, ha señalado que es uno de los lugares más importantes de España en patrimonio industrial y patrimonio minero.

Por ello, ha pedido a la CARM que termine, "de una vez por todas, el expediente de declaración BIC de todas las instalaciones mineras, para poder hacer un esfuerzo inversor en la recuperación a través del '1,5% Cultural'". Guirao ha estado acompañado del secretario de Estado de Infraestructuras y cabeza de lista del PSRM al Congreso, Pedro Saura.

En su opinión, "si fuéramos capaces, a través de esas inversiones, de recuperar su patrimonio minero, podría convertirse en un foco de atracción única para el turismo cultural, porque no hay en España un lugar con un patrimonio industrial de esta categoría", un patrimonio que "se está deteriorando y que urge poner al día y devolverlo a la ciudadanía".Posteriormente,

Y es que, según ha comentado Guirao, que esta tarde, a las 16.30 horas, mantendrá un encuentro con personalidades del mundo cultural de Cartagena en la cafetería 'Soldadito de Plomo', el turismo cultural atrae 12,5 millones de turistas de los 80 millones que vienen a España cada año. Junto a ello, una parte importante del resto de turistas que visitan el país incluyen en sus itinerarios la cultura.

"Con lo cual tenemos una potencial fuente de riqueza, junto a un enclave turístico importante como es La Manga y el Mar Menor", ha insistido el ministro en funciones, que cree que en unos años La Unión podría ser conocida, no solo por el Festival Internacional del Cante de las Minas, sino también por su patrimonio industrial.

"EL PP NO HA SABIDO CUIDAR EL MAR MENOR"

Por otro lado, Guirao lamenta que el PP no haya "sabido cuidar" en sus más de 20 años de Gobierno, la joya natural que es el Mar Menor. "Hemos vivido la implosión de un modelo turístico y agrícola que es insostenible, porque no se ha controlado ni la construcción, que ha provocado problemas en la salida del agua cuando se producen avenidas, ni la agricultura, que está contaminando el Mar Menor", ha apuntado.

Por ello, ha continuado, "necesitamos que el PSOE vuelva a gobernar en España y que la Comunidad Autónoma del PP deje de mirar hacia otra parte cuando se cometen ilegalidades o cuando se desarrollan modelos turísticos o agrícolas insostenibles".

"La situación del Mar Menor es de emergencia nacional, porque es una joya del patrimonio natural de España y hay que tratarlo como se merece, no se puede tratar como lo han tratado, mirando a otra parte", afirma Guirao, que añade, "estamos en un punto clave en la Región de Murcia para poder generar unas sinergias entre el turismo de playa, el turismo de naturaleza y el cultural".

El ministro ha querido trasladar a los murcianos "que hay que ir a votar el día 10 de noviembre. No podemos permitir que esta Región tan rica y llena de posibilidades estén en manos de gente irresponsable" y ha insistido en que esa regeneración política que se necesita "Ciudadanos no la ha permitido con el apoyo a un PP obsoleto, que ha endeudado a la CARM pero no para resolver los problemas de la ciudadanía".

"La visita de hoy no es una visita más, sino para ahondar en esa conciencia y en esa necesidad que tenemos en la Región de Murcia y España de tener un gobierno fuerte que se aleje de partidos que solo quieren bloquear para no hacer nada, para mirar hacia otro lado", y las imágenes "atroces" del Mar Menor, ha dicho, así lo han demostrado.

Por su parte, Pedro Saura ha defendido la "utilidad" de votar al PSOE en estas elecciones, porque lo ha sucedido desde el comienzo de la Democracia es que el PP "ha recibido mucho apoyo electoral de los murcianos, pero desgraciadamente eso no se ha correspondido con inversiones del PP en la Región cuando ha gobernado a nivel nacional", algo que, según ha remarcado "no sucede con el PSOE".

Así, ha indicado que "cuando Gobierna el PSOE le viene bien a la Región de Murcia" y ha explicado que, en este periodo de Gobierno, han licitado 1.200 millones de euros en la Región frente a los 18 millones de euros del periodo anterior.

Además, ha insistido en que de todo lo invertido en la Región, esos 1.200 millones de euros, el 90% lo ha hecho el Estado frente a un 7% que ha asumido la CARM, "cuando en el resto de España lo normal es el 50%.

1,5% CULTURAL

Saura ha explicado que en función de la inversión que hace el Estado en un año, un 1,5% se destina a políticas culturales. Y es, una comisión formada por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura, como se la que decide en qué se invierte ese 1,5%.

En este sentido, y en referencia a La Unión, ha explicado que "como hay una excelente relación entre ambos ministerios, aceptamos lo que dice el ministro de cultura. Por eso, este año decidimos que el Mercado Público de La Unión, era un lugar en el que seguir invirtiendo de cara al futuro", ha concluido.